חמישה מתקני התפלה הושבתו. האם צפוי מחסור במים בישראל?

השבתתם של רוב מתקני ההתפלה בישראל עוררה חשש ממחסור במים ואף הציתה שמועות על מתקפת סייבר. אלא שמדובר, לפי רשות המים ומשרד האנרגיה, באירוע סביבתי־תפעולי: עכירות חריגה במי הים מונעת מהמתקנים לפעול בלי לסכן את מערכות הסינון שלהם. האירוע החל בסוף השבוע, אך ההודעה הרשמית הראשונה של רשות המים פורסמה רק ביום שני. נכון להיום (ג'), לאחר שמרבית המתקנים הופעלו מחדש במהלך הלילה, הם הודממו שוב בעקבות עלייה מחודשת בעכירות. מהן ההשלכות ומי יפגע מהמחסור הזמני? גלובס עושה סדר.

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מה בדיוק קרה?

רמות חריגות של עכירות נמדדו במי הים הנשאבים למתקני ההתפלה שלאורך החוף. בעקבות זאת הופסקה זמנית פעילותם של חמישה מששת מתקני התפלת מי הים הגדולים בישראל: אשקלון, אשדוד, פלמחים, שורק א' ושורק ב'. מתקן חדרה המשיך לפעול לפחות בחלקו לאורך האירוע. ביום שני בערב נעשה ניסיון להחזיר כמה מהמתקנים לפעילות, אולם בבוקר יום שלישי הודיעו רשות המים ומשרד האנרגיה כי מרביתם הודממו שוב, לאחר שהעכירות עלתה מחדש.

מהי עכירות במי הים?

עכירות היא ריכוז גבוה של חלקיקים וחומרים המרחפים במים, ובהם חול, סחף, חומר אורגני ואצות זעירות. בהודעה הרשמית הראשונה ייחסה רשות המים את התופעה למזג האוויר החריג. בהמשך עלתה הערכה שלפיה מיקרו־אצות שנסחפו מאזור הדלתא של הנילוס תרמו לאירוע, אולם נכון לעכשיו זו עדיין הערכה שנבדקת, ולא מסקנה סופית שפורסמה בהודעת רשות המים.

למה עכירות משביתה מתקן התפלה?

מתקני ההתפלה בישראל פועלים בשיטת אוסמוזה הפוכה. לפני שמי הים מגיעים לממברנות, הם עוברים טיפול מקדים וסינון שנועדו להרחיק חלקיקים וחומרים אורגניים. כאשר עומס החלקיקים חריג, מערכות הטיפול המקדים מתקשות להתמודד איתו, המסננים והממברנות עלולים להיסתם, הלחץ במערכת עולה ותפוקת המים יורדת. לכן ההדממה היא בעיקר צעד הגנתי: עדיף להפסיק את השאיבה לזמן מוגבל מאשר לגרום נזק שיחייב ניקוי ממושך או החלפה של רכיבים יקרים.

כיצד חמישה מתקנים נפגעו כמעט במקביל?

כל ששת המתקנים הגדולים שואבים מי ים מאותה רצועה רחבה של הים התיכון, בין אשקלון לחדרה. כאשר תופעה סביבתית משתרעת על פני אזור גדול ונעה עם הזרמים, היא עלולה להגיע לכמה נקודות יניקה בזו אחר זו. ההבדלים במיקום המתקנים, בעומק צינורות היניקה ובתנאים המקומיים מסבירים מדוע הם אינם מושבתים וחוזרים לפעילות באותו זמן. בתחילת האירוע הפגיעה התרכזה מדרום לחדרה, ולכן המתקן בחדרה נותר היחיד מבין ששת המתקנים הגדולים שהמשיך לפעול

האם המים בברזים בטוחים לשתייה?

נכון לעכשיו לא פורסמה כל הודעה על פגיעה באיכות מי השתייה, ואין הנחיה להרתיח מים או להימנע משתייתם. הבעיה נמצאת במי הגלם שבים, לפני תהליך ההתפלה, והמתקנים הושבתו דווקא כדי למנוע פגיעה בתהליך הייצור ובאיכות המים. אילו היה מתעורר חשש בריאותי למים המסופקים לציבור, משרד הבריאות ורשות המים היו אמורים לפרסם הנחיות מתאימות

האם צפויות הפסקות מים בבתים?

רשות המים ומשרד האנרגיה הודיעו כי אספקת המים לבתים אמורה להימשך. עם זאת, בחלק מהיישובים כבר דווח על ירידה בלחץ המים ועל שיבושים נקודתיים, הנובעים בין היתר ממצב המאגרים המקומיים וממגבלות ההולכה ברשת. לכן אין כרגע תרחיש רשמי של מחסור ארצי במי שתייה, אך ייתכנו תקלות מקומיות כל עוד רוב מתקני ההתפלה אינם פועלים. במקרה כזה, ההנחיות לתושבים אמורות להגיע מתאגיד המים או מהרשות המקומית

מי נפגע ראשון מהמחסור הזמני?

המדינה נותנת עדיפות לאספקת מים לשתייה ולשימוש ביתי. לכן רשות המים הורתה תחילה לצמצם את אספקת המים השפירים לחקלאות בדרום, ובחלק מהמועצות היא אף הופסקה לזמן מוגבל. בהמשך הונחו רשויות ותאגידי מים לצמצם השקיית גינות ופארקים ושימושים ציבוריים שאינם חיוניים. חקלאים המשתמשים במי קולחים, כמו מי השפד״ן, אינם תלויים ישירות במים המותפלים ולכן נפגעים פחות מהאירוע

מאיפה מגיעים מים כשהמתקנים מושבתים?

חברת מקורות מגבירה את ההפקה ממקורות זמינים אחרים, ובהם הכנרת, קידוחי מי תהום, מתקנים מקומיים ומאגרי מים. המערכת הארצית תוכננה כך שתוכל לשלב בין כמה מקורות, ולכן השבתה של מתקן בודד אינה אירוע חריג בהכרח. הקושי הפעם נובע מכך שחמישה מתקנים גדולים נפגעו באותו אירוע, בעוד שגם ליכולת ההפקה החלופית, למאגרים ולצינורות ההולכה יש מגבלות

האם מדובר במתקפת סייבר?

לפי מערך הסייבר הלאומי, רשות המים והגורמים המקצועיים בענף - לא. לא נמצאה אינדיקציה לאירוע סייבר, וההשבתה יוחסה לעכירות חריגה במי הים. השמועה התפשטה בעיקר משום שכמה מתקנים הושבתו כמעט יחד, אך במקרה הזה המכנה המשותף ביניהם הוא מקור מי הגלם ולא כאמור מערכת מחשוב שנפגעה

עד כמה ישראל תלויה במתקני ההתפלה?

בישראל פועלים שישה מתקני התפלת מי ים גדולים: אשקלון, פלמחים, חדרה, שורק א', שורק ב' ואשדוד. לפי נתוני רשות המים, כושר הייצור השנתי שלהם מסתכם בכ־797 מיליון מטרים מעוקבים.

הנתון שלפיו ההתפלה מספקת כ־70%-80% מהמים בישראל דורש דיוק: הוא מתייחס בדרך כלל לצריכה הביתית והעירונית, ולא לכלל המים הנצרכים במשק, שכוללים גם חקלאות, תעשייה ומי קולחים. משקלם המדויק של המים המותפלים משתנה משנה לשנה בהתאם להפקה מהכנרת וממי התהום

מתי החלה התקלה?

המתקנים באשקלון ובאשדוד הושבתו כבר במהלך סוף השבוע, ובהמשך התרחבה התופעה למתקנים נוספים. ההודעה הרשמית באתר רשות המים פורסמה ביום שני, 31 באוגוסט, לאחר שהאירוע כבר השפיע על רוב מתקני ההתפלה והוחלט לצמצם את אספקת המים לחקלאות.

מנהל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ, הסביר כי השבתות של מתקנים לצורכי תחזוקה או בשל תקלות מתרחשות בשגרה ואינן תמיד מובאות לידיעת הציבור, אך הודה שהאירוע הנוכחי חריג.

מתי המתקנים יחזרו לפעילות מלאה?

אין כרגע מועד ודאי. כל מתקן יוכל לחזור לפעול כאשר איכות מי הים בנקודת היניקה שלו תרד מתחת לערכי הסף ותישאר יציבה די זמן כדי לאפשר הפעלה בטוחה. העובדה שכמה מתקנים חזרו לפעול בלילה והודממו שוב בבוקר ממחישה שהשיפור אינו בהכרח רציף. גם לאחר החזרה לייצור נדרש זמן למילוי המאגרים ולהתייצבות לחצי המים ברשת.

נכון לעכשיו, מה מלמד האירוע החריג על משק המים בישראל?

מצד אחד, למשק המים יש מקורות גיבוי והוא מסוגל להפנות מים מהכנרת, מקידוחים וממאגרים כדי להגן על הצריכה הביתית. מצד אחר, האירוע מדגים את הסיכון שבהסתמכות על כמה מתקנים גדולים המרוכזים לאורך אותה רצועת חוף וחשופים לאותה תופעה סביבתית.

יתרה מזאת, בדוח משנת 2024 כבר הזהיר מבקר המדינה כי זיהום או שינוי באיכות מי הים עלולים לגרום נזק למתקנים ולהפסיק את הייצור.