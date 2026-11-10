מקורות תשדרג את מערכת המים בקזחסטן

חברת מקורות חתמה על הסכם לשדרוג משמעותי של מערכת המים במחוז אבאי (Abai) בקזחסטן. מדובר במחוז מדברי, הגובל ברוסיה ובסין, ובעל שטח עצום של כ-185 אלף קמ"ר, שהם יותר מפי 8 ממדינת ישראל. אף על פי כן, מתגוררים שם כ-600 אלף בני אדם בלבד, מה שיוצר צפיפות אוכלוסין נמוכה שמחייבת תשתיות ניכרות כדי לשרת את צרכי המים הבסיסיים של התושבים.

הסכם שיתוף הפעולה, שנחתם במעמד סגן רה"מ קזחסטן, צפוי להכניס למקורות ולחברות ישראליות נוספות עשרות מיליוני דולרים בפרויקטי ייעוץ ושדרוג של מערכות המים במחוז. זו לא הפעם הראשונה שמקורות נכנסת לקזחסטן, כאשר לאחרונה החברה השלימה פרויקט באלמטי, העיר השניה בגודלה בקזחסטן, במסגרתו היא הכינה עבורה תכנית אסטרטגית למשק המים העירוני לעשרות השנים הקרובות.

באבאי, מקורות צפויה להתמקד בשיפור הניהול והתפעול של מערכות המים, לשדרג את היכולת הדיגיטלית ולשלב מערכות מדידה, פיקוד ובקרה. המטרה היא לסייע לממשל המקורמי לשפר את יעילות ניהול משק המים (ולמנוע אובדן של מים לאורך המרחקים האדירים) ולחזק את הניטור והשליטה שלהם בתשתיות. כרגע, מקורות נמצאת במהלך של מיפוי הצרכים במחוז עצום המימדים אך מועט האוכלוסיה. במחוז כן ישנה פעילות כלכלית רחבת היקף, בין היתר בתחומי התעשיה והכריה

מקורות סירבה להתייחס לידיעה.