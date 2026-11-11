בעקבות פרשת הונאת הענק: נגיד הבנק המרכזי בטורקיה התפטר

נגיד הבנק המרכזי הטורקי שהאפ קבג'יאולו הגיש היום (ד') מכתב התפטרות לנשיא רג'פ טאייפ ארדואן, בעקבות הפרשה החמורה שמטלטלת את שוק ההון הטורקי. "לאור ההאשמות החמורות האחרונות בנוגע לרגולציה הבנקאית, הפיקוח ועליי, אני מבקש מהנשיא לקבל את התפטרותי", כתב הנגיד שמכהן בתפקידו כשלוש שנים - תקופה ארוכה במושגים מקומיים.

באמצע ספטמבר הודיעה חברת ניהול הקרנות הגדולה "פוסולה פורטפוי" כי חלק מקרנותיה לא הצליחו לשלם במועד את הפדיונות למשקיעים. מאותו שלב, המסכים בבורסה באיסטנבול נצבעו באדום בוהק, עד כדי כך שהיה צורך להשהות את המסחר במדד BIST 100.

בסוף אוגוסט, נכתב בתקשורת הטורקית כי כ־129 מיליארד לירות (כ־2.7 מיליארד דולר) נמשכו מקרנות החברה. פוסולה אמנם לא מוגדרת כענקית במושגי הבנקאות הטורקית, אבל היא קבוצה רבת חשיבות שמחזיקה קרנות גדולות מאוד וכספי ציבור; כולל אחזקות בחברת "קטילמבים", שמאפשרת לאזרחים לרכוש דירות, רכבים או נכסים ללא ריבית וללא נטילת הלוואות. מעבר לכך, היא עוסקת בחסכונות, במימון קמעונאי, והיא הבעלים של בנק ההשקעות והמימון האסלאמי "איקטיסאט".

רשות שוק ההון הטורקית הגיבה לנפילה של BIST 100 בפירוק 131 קרנות השקעה, והתיק עבר לטיפול התובע הציבורי של איסטנבול. זו פתחה בבדיקה של טענות לגבי עסקאות מניפולטיביות, לכאורה, במניות של חברות כחלק מפעילות קרנות, וכן בחשד להלבנת הון.

מנכ"ל הבורסה הטורקית, קורקמז אנס ארגון, נעצר בתחילת החודש במסגרת חקירה שנוגעת לקרנות, כשעל הפרק חשד ל"חברות בארגון שנועד לביצוע פשעים" וקבלת שוחד. במסגרת החשדות נבחן האם מחירי מניות בבורסה באיסטנבול נופחו באופן מלאכותי בעזרת קרנות השקעה מסוימת, מה שהביא למפלה בחודש שעבר.

בפרשה לא רק ארגון נעצר, כי אם 99 אנשים שונים נוספים, וזאת נכון ל־23 באוקטובר. כעת נבדקים הנכסים של החשודים וההעברות שהם ביצעו. סוגיה שכבר עלתה בחקירה היא טענה שהבורסה באיסטנבול העבירו לרשות שוק ההון הטורקית 130 התראות לגבי פעילות קרנות השקעה חשודות, אבל אלו לא נלקחו בחשבון. מנגד, ברשות הגיבו שהנתון לא תואם את המציאות, וכי הם בחנו את אלו שהועברו.