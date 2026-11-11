מכה לאבן קיסר: הפרשת ענק הובילה להערת עסק חי

יצרנית המשטחים אבן קיסר מצרפת לדוחותיה הערת "עסק חי", על רקע ההפסד במשפט בקליפורניה עליו דיווחה לאחרונה. בחברה אמנם מציינים שישנו שיפור בעסקים, בהתאם לתוכנית האסטרטגית, אולם אותו הפסד משפטי הוביל לכך שהחברה מסיימת את הרבעון השלישי עם הפסד נקי בגובה 56.1 מיליון דולר, שמסתכם בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה ל-92.3 מיליון דולר.

אבן קיסר, יצרנית משטחים המשמשים לעיצוב מטבחים וחדרי אמבטיות, דחתה את פרסום הדוחות, שהיה מתוכנן כבר בשבוע שעבר, והסבירה כי הדחייה נועדה לאפשר זמן נוסף לדיונים הקשורים לפשרות משפטיות. החברה דיווחה לאחרונה שבהליך משפטי שנוהל בקליפורניה נפסק שהיא נושאת באחריות, ולתובע נפסקו פיצויים בסך 67.3 מיליון דולר, מתוכם חלקה של החברה 46.8 מיליון דולר. בסוף הרבעון השלישי, היו לאבן קיסר 50.7 מיליון דולר בקופה.

בדוחות שפורסמו היום (ד') נכתב כי "פסיקת חבר המושבעים יצרה חוסר־ודאות משמעותי בנוגע למצב הפיננסי... ומעוררת ספק ניכר בנוגע ליכולתה להמשיך לפעול כעסק חי". עוד נכתב שאבן קיסר בוחנת את השפעת הפסיקה על עסקיה, על תוצאותיה והנזילות שלה, ושוקלת את האפשרויות שעומדות בפניה. אבן קיסר מציינת שהיא חולקת נחרצות על הפסיקה, וטוענת שהיו טעויות משפטיות משמעותיות.

החברה היא צד למאות תביעות מצד מתקינים של המשטחים שלה, שטוענים לפגיעה בבריאות ולחולי במחלת הריאות סיליקוזיס, בשל חשיפה לחלקיקים בזמן העבודה על המשטחים.

ברבעון השלישי של השנה, אבן קיסר רשמה הכנסות של 96.3 מיליון דולר, ירידה של 5.7% ביחס לרבעון המקביל, ובחברה מדברים על חולשה בביקושים ועל המשך הלחצים התחרותיים, בעיקר בארה"ב. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) משקף שיפור, וכמעט התאזן: הוא היה שלילי בסך 0.1 מיליון דולר, לעומת EBITDA שלילי של 7.9 מילון דולר ברבעון הקודם, ולפי אבן קיסר זו תוצאה של תוכנית הפחתת העלויות שבה נקטה.

יוס שירן, מנכ"ל אבן קיסר, מסר: "העסקים שלנו הציגו ביצועים טובים, בזמן שאנחנו ממשיכים לבצע את התוכנית האסטרטגית שלנו. הרווח הגולמי השתפר זה הרבעון השלישי ברציפות, והגיע ל-25.4%, וכן הצגנו EBITDA מתואם קרוב לאיזון, המשקף את היתרונות של רשת הייצור שלנו ושל תוכניות החיסכון בעלויות". לדברי שירן, השוק האמריקאי נשאר חלש, אך החברה חווה התייצבות בקנדה וצמיחה מתמשכת באוסטרליה, "שוק חשוב בו אנו בונים מחדש את מעמדנו". שירן אמר כי החברה מתנגדת בתוקף לפסק הדין בקליפורניה ושוקלת את כל הסעדים האפשריים עבורה לאחר סיום המשפט.