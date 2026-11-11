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נדל"ן ותשתיות חולדות ברציף ומנופים לא מתוחזקים: סכסוך עבודה בנמל חיפה
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נמל חיפה

חולדות ברציף ומנופים לא מתוחזקים: סכסוך עבודה בנמל חיפה

לטענת העובדים, היקף העבודה בנמל ירד משמעותית והדבר הוביל להרעת תנאי העבודה • "הנמל פועל לצמצם עלויות על הגב של העובדים, בין היתר בצמצום פעילות קבלני האבטחה והניקיון", נכתב

אלון פרל 14:36
נמל חיפה / צילום: דוברות נמל חיפה
נמל חיפה / צילום: דוברות נמל חיפה

סכסוך עבודה הוכרז היום (ד') בנמל חיפה. במכתב שנשלח אתמול מאיגוד עובדי התחבורה ונמלי הים בהסתדרות, צוין כי היקף העבודה בנמל ירד משמעותית והדבר הוביל לשורת צעדים לשינוי תנאי העבודה של העובדים. "הנמל פועל לצמצם עלויות על הגב של העובדים, בין היתר בצמצום פעילות קבלני האבטחה והניקיון. תחזוקת הכלים לא נעשית באופן תקין כך שנפגעת בטיחותם של העובדים", נכתב.

"נדרשים לצעדים חריפים": עובדי דן פתחו בסכסוך עבודה

לטענת העובדים, ההנהלה שוכרת עובדי קבלן לצורך ביצוע עבודות של עובדי הנמל, ואף רציפי הנמל אינם מתוחזקים ומצויין ב"מצב תברואתי נמוך המסכן את העובדים באופן יומיומי". בתוך כך, מצוין כי בתחילת החודש ננשך עובד ע"י חולדה ברציף, מכסי ביוב שבורים מייצרים סכנת נפילה והרציפים מלאים באבק. כמו כן, העובדים טוענים כי ההנהלה נמנעת מלייחד תאי שירותים לעובדים.

מעבר לתנאי התברואה, העובדים מציינים כי ישנה פגיעה בבטיחות העבודה, בעקבות מנופים שאינם מתוחזקים כראוי ומצופים בחלודה, נתיבי נסיעה עם בורות וסדקים, מושבי נסיעה לא תקינים, התחממות יתר במלגזות וחיבורי חשמל מפורקים וחשופים. באשר לתנאי העבודה, מצויין כי ההנהלה שינתה באופן חד צדדי את שעות הכניסה והיציאה לנמל, במה שפוגע בזכויות העובדים.

ברקע, החל מ-2023 הפעלת הנמל הועברה לשותפות אדאני-גדות, לאחר השלמת הליכי ההפרטה של הנמל. לדברי העובדים, עם כניסת המפעיל החדש פתחו הצדדים במו"מ לקבוצה של הסכמים קיבוציים, מתוך בקשת החברה לכונן דור חדש של עובדי נמל, ובמסגרת ההסכמים נקבעו תוכניות פרישה והגנות לעובדים הוותיקים. כעת, כאמור, טוענים 700 העובדים בחברה להרעה בתנאים. בנוסף, מצוין כי יש סירוב מצד החברה לדון במחלוקות, על אף שנעשו פניות רבות בעניין.

מנמל חיפה נמסר: "נמל חיפה עם הפנים קדימה למימוש תוכניות שאפתניות להשקעה בציוד מהמתקדמים בעולם, במטרה להמשיך ולשפר את יעילותו התפעולית, את יכולותיו ואת כושר התחרות שלו בזירה הבינלאומית. החתימה על ההסכם עם מדינת ישראל תהווה אבן דרך משמעותית, שתסלול את הדרך לפיתוח תשתיות חיוניות, לקליטת עובדי דור ג' נוספים ולקידום תוכנית פרישה מרצון לעובדים הוותיקים. מהלכים אלה יאפשרו לנמל חיפה לממש את מלוא הפוטנציאל שלו, לחזק את מעמדו כנמל בינלאומי מוביל ולהמשיך לתרום לצמיחתה של כלכלת ישראל".