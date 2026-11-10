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דן

"נדרשים לצעדים חריפים": עובדי דן פתחו בסכסוך עבודה

לטענת איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות, סכסוך עבודה הוכרז בעקבות מהלכים חד-צדדיים שמקדמת הנהלת חברת דן לקליטת מאות נהגים המועסקים באמצעות קבלן בתנאי העסקה שונים מאלה החלים על הנהגים הקיימים - בניגוד להסכמים הקיבוציים המחייבים

אלון פרל 09:23
אוטובוס חשמלי של חברת דן / צילום: דן תחבורה
אוטובוס חשמלי של חברת דן / צילום: דן תחבורה

איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות הכריז היום (ג') על סכסוך עבודה בחברת דן. זאת, לטענתו, בעקבות מהלכים חד-צדדיים שמקדמת הנהלת החברה לקליטת מאות נהגים המועסקים באמצעות קבלן בתנאי העסקה שונים מאלה החלים על הנהגים הקיימים, ובניגוד לעקרונות ולהסכמים הקיבוציים המחייבים בחברה. סכסוך העבודה יחול על כ-2,300 עובדי החברה.

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במוקד סכסוך העבודה עומד מהלך שמקדמת הנהלת דן לקליטתם של מאות נהגים, ללא הסדרה קיבוצית וללא הסכמות עם נציגות העובדים. העובדים אף טוענים כי חרף פניות חוזרות ונשנות ודרישה לנהל משא-ומתן בנושא, החברה לא מסרה מידע מלא באשר לתנאי הקליטה והשכר של הנהגים החדשים, ואף ממשיכה לקדם את המהלך באופן חד-צדדי.

לטענת העובדים, החברה אף ניסתה להטיל באופן גורף סנקציה של 40 שעות קנס בגין כל חריגה מנהלים, והטילה קנסות על נהגים ללא בירור משמעתי מסודר.

"לצערנו הרב, אנחנו נדרשים לצעדים חריפים על-מנת לעצור את הצעדים החד-צדדיים של ההנהלה", אומר אורי מתוקי, מנהל חטיבת התחבורה הציבורית באיגוד עובדי התחבורה. "לא ניתן לפגוע בעובדים וליצירת מעמדות שונים בתוך החברה. דבר שכזה אנו לא יכולים לקבל. אנחנו קוראים להנהלת דן להתעשת ולהתנהל בהידברות לפני שנאלץ לפעול בצעדים ארגוניים".

כזכור, בחודש שעבר מכרו חברי דן 5% ממניות החברה בתמורה ל-132 מיליון שקל. בכך הושלם השלב השני בעסקה לרכישת השליטה בחברת התחבורה הציבורית הוותיקה, שנרכשה על-ידי קבוצה הכוללת את כלל, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות, זאת בהובלת מנכ"ל דן, אופיר קרני. הקבוצה הגיעה לשליטה של 57% מהחברה, וגם הנפקה בבורסה נמצאת על הפרק.