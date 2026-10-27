132 מיליון שקל על 5%: השלב השני ברכישת דן הושלם

חברי דן מכרו 5% ממניות החברה בתמורה ל-132 מיליון שקל. בכך, הושלם השלב השני בעסקה לרכישת השליטה בחברת התחבורה הציבורית הוותיקה "דן", שנרכשה על ידי קבוצה הכוללת את כלל, לאומי פרטנרס ומזרחי טפחות. זאת בהובלת מנכ"ל דן, אופיר קרני. הקבוצה תגיע לשליטה של 57% מהחברה, וגם הנפקה בבורסה נמצאת על הפרק.

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בכך מסתיים תהליך שהחל כבר לפני שנה וחצי. דן, היסטורית, הייתה קואופרטיב בשליטת הנהגים. כיום, רוב חברי הקואופרטיב הם פנסיונרים שהיו נהגים בעבר. לפני הרכישה דן התחלקה כמעט חצי-חצי בין קרן ואליו בייס ו- LBH, והשאר בבעלות 1,100 חברי דן שהחזיקו ב-48% מהחברה.

גרעין השליטה הזה נקנה על ידי קבוצה חדשה, הכוללת כאמור את כלל, לאומי פרטנרס ובנק מזרחי. לאחר קבלת האישור מרשות התחרות, אושר לקבוצה החדשה להגיע לשליטה של עד 75% בחברת דן.

בעלי השליטה החדשים הציעו ל-1,100 חברי דן למכור את המניות שלהם במחיר של 600 אלף שקל לחצי מניה ו-1.2 מיליון שקל למניה שלמה. כלומר, על בסיס שווי כולל של 2.8 מיליארד שקל לכל חברת דן.

הם בחרו למכור 5% מכלל החברה, כלומר מעט יותר מ-10% מכלל המניות שמחזיקים חברי דן. הרוב הגדול, אם כן, בחר להמשיך ולשמור את מניותיו ובכך להנות בעתיד מדיבידנדים שהחברה תחלק, או לחילופין למכור אותן בבורסה לכשהחברה תונפק - צעד שכרגע, על פי הערכות, מתוכנן. בכך, בעלי השליטה החדשים עלו ל-57% מחברת דן.

דן היא חברת תחבורה ציבורית, המחזיקה באשכולות המכרזים בגוש דן, בעוטף עזה, לכיש ובאר שבע במסגרת "דן בדרום", ולאחרונה אף צירפה את אשכול פרוזדור ירושלים והשומרון בשל הרכישה של חברת "תנופה", שזכתה לביקורות שליליות חריפות במיוחד. בנוסף לכך, דן מחזיקה בזכות ההפעלה להפעלת השאטל בנתיב המהיר באיילון, משפיים וראשון לציון שנפתח השנה.