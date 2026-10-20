לאחר רכישת תנופה: זה מה שמתכננת חברת דן בשומרון

לאחר חודשים ארוכים, וחילוקי דעות גם בתוך תנופה עצמה, הבוקר (ג') נחתמה באופן רשמי וסופי מכירת תנופה לחברת דן, בהיקף של כ-150 מיליון שקל. בשלב זה העסקה ממתינה לאישור הרגולטור, אך לגלובס נודע כי כל הצדדים שואפים להתחיל את הפעילות של דן בפרוזדור ירושלים ובשומרון כבר בינואר 2027.

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מוקדם יותר השבוע פורסם כי בכוונת הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, והמנכ"ל עידן מועלם, לחייב את דן לרכוש לפחות 100 אוטובוסים חדשים, כדי לחזק את הצי הקלוקל של תנופה. כעת, נראה כי בדן מתכננים אף יותר מכך ובכוונתם להפוך חלק משמעותי מקווי הפעילות של תנופה לחשמליים תוך שנתיים. למעשה, מדובר באוטובוסים חשמליים מסוג הייגר, שכבר קיימים היום בפרויקט "הנתיבים המהירים".

עם זאת, התשתיות באזור השומרון כרגע לא מאפשרות את החשמול כך שבכוונת דן לתכנן תשתיות חדשות ולבנות חניונים חשמליים בבית שמש וברחלים. בימים אלה כבר בודקים עובדי החברה את התשתיות הקיימות במרחב.

אופיר קרני, מנכ״ל קבוצת דן / צילום: יונתן בלום

אופיר קרני, מנכ"ל דן תחבורה: "רכישת תנופה היא צעד נוסף בהרחבת פעילות הליבה של דן ובהעמקת נוכחותנו באזורים נוספים בארץ. עם השלמת העסקה, נפעל להביא לתחבורה הציבורית באזורי הפעילות של תנופה, את הניסיון התפעולי והיכולות המקצועיות של הקבוצה, במטרה להעניק לנוסעים שירות אמין ואיכותי. נמשיך לפתח את פעילות דן בתחבורה ובתשתיות, תוך השקעה בשירות, בטכנולוגיה ובהון האנושי".

את העסקה בדן הובילו סמנכ"ל הפיתוח העסקי של דן, רועי שאול ועו"ד אורי הלר מגורניצקי.

קיבלה את הציון הגרוע ביותר

תנופה, שכאמור הייתה אמונה על פרוזדור ירושלים והשומרון, "זכתה" לאורך השנים בתלונות רבות. כך למשל, לפי דוח הבקרה החצי־שנתי של משרד התחבורה, בחציון השני של 2025 קיבלה תנופה את הציון הגרוע ביותר מכלל המפעילות (55.81). עד סוף 2025 החברה אף ספגה קנסות בהיקף של כ־78 מיליון שקל. לפני כחודשיים, יותר מ־400 נהגים בחברה הודיעו על שביתת אזהרה במחאה "על ליקויים חמורים בתחזוקת האוטובוסים לצד אי־ודאות בנוגע לתשלום שכר".

כעת, נראה שתושבי השומרון בונים רבות על חברת דן שתיכנס. "מכירתה של חברת תנופה היא בשורה חשובה עבור תושבי האזור, אבל מבחינתנו זו רק ההתחלה", אמר מוקדם יותר ראש העיר אריאל, יאיר שטבון. "תושבי אריאל והשומרון אינם אזרחים סוג ב', ומגיע להם שירות תחבורה ציבורית אמין, סדיר ואיכותי בדיוק כמו בכל מקום אחר בארץ. אנחנו מצפים שהחברה החדשה תביא איתה שינוי אמיתי, כזה שהתושבים ירגישו מדי יום בתחנות ובאוטובוסים. נמשיך לעמוד על המשמר עד שנראה את השינוי הזה בשטח".