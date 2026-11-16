ירידות באסיה ובחוזים בוול סטריט; בגולדמן זאקס אופטימיים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

שבוע המסחר בעולם נפתח במגמה שלילית, כאשר בורסות אסיה נסוגות בהובלת מניות הטכנולוגיה והשבבים, על רקע המשך החששות מההשקעות בתחום הבינה המלאכותית ומהטלטלה באנבידיה. גם החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על פתיחה שלילית, בעוד מחירי הנפט ממשיכים לרדת והביטקוין מתייצב לאחר שנפל לשפל של ארבעה חודשים.

אסיה

מדד הקוספי של דרום קוריאה יורד בכ-3% ובהובלת שתי מניות השבבים סמסונג אלקטריקס ו-SK הייניקס, ביפן ניקיי יורד ב-2%, מדד הנג סנג בהונג קונג עולה ב-0.8%, מדד ניפטי בהודו עולה בשיעור דומה ובסין מדד שנגחאי יורד ב-0.4%.

בזירה הכלכלית, נתוני אוקטובר מסין הצביעו על היחלשות רחבה מהצפוי בפעילות הכלכלית: הצריכה והתפוקה התעשייתית צמחו פחות מהתחזיות, בעוד שההשקעות רשמו הרעה בלתי צפויה. במקביל, מחירי הדירות במדינה המשיכו לרדת, למרות צעדי התמרוץ האחרונים של הממשלה, והעלו סימני שאלה לגבי יכולתם לבלום את המשבר בשוק הנדל"ן.

גם כלכלת יפן סיפקה נתונים מאכזבים: היא התכווצה לראשונה זה שנה, לאחר שמזג אוויר קשה הכביד על הוצאות הצרכנים והמחיש את חולשת הביקושים המקומיים.

וול סטריט

החוזים בוול סטריט מצביעים על ירידות לא גדולות בפתיחה, החוזים על נאסד"ק בירידה של 0.5%, S&P 500 ב-0.2% ודאו ג'ונס ללא שינוי.

לאחר שבוע עמוס ומטלטל (פרשת אנבידיה), פנינו לשבוע דומה נוסף עם ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של אנתרופיק, שצפויה לצאת לדרך ביום רביעי, כאשר תמחור ההנפקה ייקבע, והמניה תתחיל להיסחר ביום חמישי. כחברת הבינה המלאכותית הגנרטיבית הראשונה שמגיעה לבורסה כחברה המתמקדת בתחום באופן בלעדי, ההנפקה צפויה למשוך תשומת לב רבה מצד המשקיעים, שיבחנו כל היבט שלה מקרוב.

בגזרת הדוחות, אנבידיה תפרסם ביום שלישי את תוצאותיה הרבעוניות. את שיחת הוועידה עם ההנהלה תוביל המנכ"לית הזמנית, קולט קרס, שנכנסה לתפקיד בעקבות הזעזוע הפתאומי בצמרת החברה.

זהו גם שבוע משמעותי במיוחד עבור ענף הקמעונאות. רשת טארגט תפרסם דוחות ביום רביעי, ואילו וולמארט ורוס סטורס ידווחו ביום חמישי. הדוחות יספקו תמונת מצב על הוצאות הצרכנים ועל התחזיות להמשך.

במגזר הטכנולוגיה, פאלו אלטו נטוורקס תפרסם את תוצאותיה ביום רביעי, ובנדינג ספונס ביום שישי. שתיים מהחברות הגדולות בסין, באידו ועליבאבא, יפרסמו גם הן דוחות: באידו ביום שני ועליבאבא ביום חמישי.

בגזרת נתוני המאקרו, הנתונים המרכזיים שיפורסמו השבוע יהיו נתוני המכירות הקמעונאיות ביום שלישי, וכן מדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן, המתפרסם פעמיים בחודש, ביום שישי.

בשישי האחרון וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת. דאו ננעל בעליות קלות, S&P 500 נחלש בכ-0.4%, נאסד"ק איבד 0.9%. יחד עם זאת, בממוצע שבועי כל המדדים רשמו עליות, ונאסד"ק רשם את השבוע הטוב ביותר מאז אוגוסט.

תל אביב

הבורסה תגיב בחיוב כנראה למדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול בערב - המחירים ירדו באוקטובר ב-0.1%, הקצב הכי נמוך מאז אוגוסט 2021. בסיכום 12 החודשים האחרונים (אוקטובר 2026 לעומת אוקטובר 2025) השלימה האינפלציה עלייה שנתית מתונה של 1.1% בלבד, וזאת שבוע לפני החלטת הריבית הקרובה של בנק ישראל. בתוך כך, השקל מאבד הבוקר גובה ונסחר ב-3.22 שקלים.

מנגד, הטלטלה במניות השבבים בוול סטריט נוחתת הבוקר בת"א באמצעות המניות הדואליות שחוזרות ברובן עם פערי ארבירז' שליליים לא קטנים - טאואר בפער שלילי של 6%, נובה וקמטק ירדו בכ-3% בפתיחה, פאלו אלטו תרד ב-2% וטבע שתעלה ב-2% תאזן מעט.

עוד השבוע - בארץ, עונת הדוחות תצבור תאוצה עם דוחות הבנקים הגדולים הפועלים (ב'), לאומי (ג'), מזרחי טפחות (ג') ודיסקונט (ד'). ביום שלישי ידווחו ניו-מד ואלביט, וביום רביעי ידווחו מגדל ופאלו אלטו.

עוד משהו שכדאי לדעת

אסטרטגים בגולדמן זאקס אופטימיים לגבי שוק המניות האמריקאי ב-2027, וצופים כי מדד S&P 500 יעלה ב-14% במהלך 12 החודשים הקרובים. זאת לאחר שמכירת מניות של חברות הטכנולוגיה הגדולות הפכה את התמחור שלהן לזול באופן חריג במונחים היסטוריים.

בהערכה שפרסמו ללקוחות, ציינו האסטרטגים כי הם צופים שמדד S&P 500 יגיע לרמה של 8,700 נקודות בתוך 12 חודשים, אף שהם מעריכים כי קצב צמיחת הרווחים של החברות במדד יאט בחדות.

התחזית של גולדמן מגיעה לאחר שמדד נאסד"ק 100 איבד 9% מאז השיא שרשם בתחילת אוקטובר, על רקע החששות מהיקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית ומהשערורייה באנבידיה, שעלתה השבוע למנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, בתפקידו. הירידות הותירו את חברות הענק המכונות "היפרסקיילריות" (Hyperscalers) - המספקות שירותי ענן ומשקיעות סכומי עתק בתשתיות AI - בתמחור הנמוך משמעותית מהממוצע ההיסטורי שלהן, לפי האסטרטגים.

"אנחנו רואים במניות הטכנולוגיה, ובמיוחד בחברות ההיפרסקיילריות, השקעה הגנתית יחסית", כתבו. "נכון, החברות הגדולות ביותר עברו לתזרים מזומנים שלילי, אבל מדדים מאזניים כוללים, כמו היחס בין החוב נטו להון העצמי, נותרו בריאים".

על רקע הציפיות להאטה בצמיחת הרווחים העולמית ב-2027, ממליץ הצוות להשקיע במניות בארה"ב וביפן, וכן בענפים שנוטים ליהנות מירידת תשואות האג"ח, מהתמתנות האינפלציה ומירידת מחירי הנפט.

בגולדמן צופים האטה חדה בקצב הצמיחה של הרווח למניה (EPS). להערכתם, קצב הצמיחה של הרווח למניה בחברות מדד S&P 500 יירד ל-11% בשנה הבאה, לעומת 36% ב-2026. במדד Stoxx Europe 600 צפויה הצמיחה לרדת ל-7%, לעומת 18% השנה.

המשמעות, לפי גולדמן, היא שהשווקים צפויים להעניק פרמיה לחברות שיצליחו להמשיך לצמוח במהירות גם כאשר הצמיחה הופכת לנדירה יותר. "אנחנו מצפים שהמשקיעים יחפשו חברות שיוכלו לשמר את קצב הצמיחה שלהן, ככל שהצמיחה הופכת למשאב נדיר יותר", כתבו האסטרטגים. "מתחילות להיווצר הזדמנויות אטרקטיביות בחברות צמיחה לטווח ארוך, שעשויות להיות שוות יותר ככל שקצב הצמיחה הכללי מאט".

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