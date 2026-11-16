עדכונים שוטפים

06:32 - משמרות המהפכה טוענים: שתי מכליות נפט עלו על מוקשים במצר הורמוז

לפי ההודעה שפרסמה משמרות המהפכה - מאז אתמול עלו באש 6 מכליות נפט בתקריות דומות בנתיב השיט האסטרטגי. לטענה אין אישור ממקור נוסף.

23:10 - דיווח בניו יורק טיימס: נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט צפויה להגיע ביממה הקרובה למזרח התיכון ולהצטרף לנושאות המטוסים ג'ורג' בוש וג'ורג' וושינגטון

עדכון: נושאת המטוסים האמריקאית רוזוולט הגיעה ביום ראשון בערב לאזור האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), כך מסר בכיר אמריקאי. כעת, מוצבות באזור האחריות של פיקוד המרכז האמריקאי שלוש קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים

22:34 - חיל הים האיראני דיווח כי מכלית נפט עולה באש במצר הורמוז, לאחר שפגעה במוקש ימי

21:18 - החות'ים טוענים כי תקפו צינור גז באזור בירת סעודיה, ריאד, באמצעות רחפנים

20:19 - החות'ים טוענים כי תקפו את נמל התעופה הבין-לאומי המלך חאלד, בבירת סעודיה ריאד, באמצעות טילים בליסטיים

19:55 - הישראלי שנעצר בירדן לאחר שחצה את הגבול דרך הים - שוחרר ממעצר ושב ארצה

פורסם לראשונה ב-N12