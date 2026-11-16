ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ נושאת מטוסים אמריקאית שלישית הגיעה למזרח התיכון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
איראן | סיקור שוטף

נושאת מטוסים אמריקאית שלישית הגיעה לאזור האחריות של CENTCOM במזרח התיכון

נושאת המטוסים האמריקאית רוזוולט הגיעה ביום ראשון בערב לאזור האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב והצטרפה לנושאות המטוסים ג'ורג' בוש וג'ורג' וושינגטון • מכלית נפט פגעה במוקש ימי במצר הורמוז ועלתה באש • החות'ים טוענים כי תקפו אמש את נמל התעופה הבין-לאומי המלך חאלד בריאד •  הישראלי שנעצר בירדן שוחרר ממעצר ושב ארצה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:30 עודכן: 06:54
נושאת המטוסים האמריקאית רוזוולט / צילום: ap
נושאת המטוסים האמריקאית רוזוולט / צילום: ap

עדכונים שוטפים

06:32 - משמרות המהפכה טוענים: שתי מכליות נפט עלו על מוקשים במצר הורמוז

לפי ההודעה שפרסמה משמרות המהפכה - מאז אתמול עלו באש 6 מכליות נפט בתקריות דומות בנתיב השיט האסטרטגי. לטענה אין אישור ממקור נוסף.

23:10 - דיווח בניו יורק טיימס: נושאת המטוסים תיאודור רוזוולט צפויה להגיע ביממה הקרובה למזרח התיכון ולהצטרף לנושאות המטוסים ג'ורג' בוש וג'ורג' וושינגטון

עדכון: נושאת המטוסים האמריקאית רוזוולט הגיעה ביום ראשון בערב לאזור האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), כך מסר בכיר אמריקאי. כעת, מוצבות באזור האחריות של פיקוד המרכז האמריקאי שלוש קבוצות תקיפה של נושאות מטוסים

22:34 - חיל הים האיראני דיווח כי מכלית נפט עולה באש במצר הורמוז, לאחר שפגעה במוקש ימי

21:18 - החות'ים טוענים כי תקפו צינור גז באזור בירת סעודיה, ריאד, באמצעות רחפנים

20:19 - החות'ים טוענים כי תקפו את נמל התעופה הבין-לאומי המלך חאלד, בבירת סעודיה ריאד, באמצעות טילים בליסטיים

19:55 - הישראלי שנעצר בירדן לאחר שחצה את הגבול דרך הים - שוחרר ממעצר ושב ארצה

פורסם לראשונה ב-N12