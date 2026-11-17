חברת בזק , בשיתוף חברת נתיבי ישראל, מקדמת פרויקט תשתית רחב היקף בהשקעה של כ-200 מיליון שקל, שבמסגרתו יחוברו 48 יישובים ביהודה ושומרון, בקעת הירדן ורמת הגולן לרשת הסיבים האופטיים. כך למעשה יוכלו לחבר את הישובים לשדרת רשת האינטרנט באמצעות סיב אופטי, ובהמשך להרחיב את האפשרויות שעומדות לרשות העסקים המקומיים.

השלמתו של שלב מרכזי בפרויקט צוין היום (ג') באירוע חגיגי במעמד יו"ר דירקטוריון נתיבי ישראל יגאל עמדי, שר התקשורת שלמה קרעי, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, סמנכ"ל כלכלה ורגולציה בבזק ארז חסדאי, וראשי רשויות נוספים.

המהלך מגיע על רקע נתוני החדירה הגבוהים של תשתיות האינטרנט המהיר בישראל, הנחשבת לאחת המדינות המתקדמות בעולם בתחום. על פי נתוני השוק, מתוך כ-2.9 מיליון לקוחות אינטרנט בישראל (שיעור התחברות של למעלה מ-90% מהאוכלוסייה), כ-2.4 מיליון לקוחות, המהווים כ-85% מכלל המחוברים, כבר גולשים על גבי רשתות סיבים אופטיים. לבזק עצמה ישנה נגישות פריסה לכ-90% מאוכלוסיית המדינה, והשלמת חיבורי השדרה ליישובים המרוחקים נועדה לסגור את הפער שנותר בפריפריה הגיאוגרפית.

סיבים אופטיים לאורך 300 ק"מ ביו"ש ובגולן

המיזם החדש מתפרש על פני כ-300 קילומטרים ומנצל את תוואי הכבישים הקיימים כדי להגיע גם ליישובים מרוחקים ובאזורים הרריים מורכבים. הפרויקט הנוכחי נועד לפתור צוואר בקבוק טכנולוגי ייחודי: אף שבאותם 48 יישובים כבר קיימת תשתית סיבים אופטיים פנימית מזה תקופה ארוכה, החיבור שלהם לשדרת האינטרנט המרכזית התבסס עד כה על תמסורת רדיו. זאת, בשל המורכבות הטופוגרפית והאתגרים הביטחוניים הכרוכים בחפירת תשתיות באזורים מרוחקים והרריים ביהודה ושומרון וברמת הגולן.

אף שטכנולוגיית הרדיו נחשבת מתקדמת, חסרונה המרכזי הוא רגישות לתנאי מזג אוויר קיצוניים - כך שבימים גשומים וחורפיים נפגעת הרציפות התקשורתית והגלישה הופכת פחות יציבה. כעת, במסגרת חובה שהוטלה לקידום הפרויקט, תוחלף תמסורת הרדיו בהזנה קווית מלאה של סיבים אופטיים לאורך מאות קילומטרים, כאשר חלק ניכר מהעבודות יבוצע בשעות הלילה כדי למנוע חסימות צירים והפרעה לתנועה.

במסגרת חלוקת העבודה, נתיבי ישראל מבצעת את עבודות התשתית בשטח באמצעות חריצה צרה בשולי הכביש, שיטה המקצרת משמעותית את משך העבודות, מוזילה עלויות ומצמצמת את ההפרעה לתנועת הנהגים. במקביל, בזק אחראית על פריסת הסיבים האופטיים עצמם ועל חיבור היישובים לשדרת האינטרנט המרכזית. נכון להיום, יישובים רבים כבר חוברו לרשת והעבודות במקטעים הנותרים נמשכות.

חיבור לאינטרנט מהיר ויציב יותר ושימוש בשירותים דיגיטליים גם בתנאי מזג אוויר קשים - לתשתית החדשה המדוברת ישנה חשיבות ביטחונית ותחבורתית. לפי הצדדים, הסיבים ישמשו לחיבור מצלמות תנועה ומערכות ניטור ובקרה של נתיבי ישראל, שיאפשרו קבלת תמונת מצב בזמן אמת וזיהוי אירועים חריגים. באזורים שבהם הכבישים משמשים כצירי גישה יחידים וחיוניים, יכולות אלו יסייעו בניהול התנועה ובתיאום מהיר מול כוחות הביטחון וההצלה בשגרה ובחירום.

יגאל עמדי, יו"ר דירקטוריון נתיבי ישראל אמר היום באירוע החגיגי כי "חוסנה של מדינת ישראל נבנה גם ביכולת להעניק לתושביה הזדמנויות בכל מקום שבו בחרו לחיות. חיבור יישובים ביהודה ושומרון וברמת הגולן לתשתיות תקשורת מתקדמות הוא השקעה בצמיחת היישובים, בפיתוח הכלכלה המקומית ובחיזוק ההתיישבות". גם המנכ"ל ניסים פרץ מסר כי "רשת הכבישים שאנו מפתחים בהובלת משרד התחבורה היא תשתית לאומית שמחברת אנשים, יישובים ומוקדי תעסוקה. בפרויקט הזה אנחנו מרחיבים את תפקידה ומניחים לאורכה גם את התשתית לחיבור הדיגיטלי של היישובים. זהו שילוב של תשתיות תקשורת ותחבורה לטובת התושבים ולחיזוק היכולת לפעול בשגרה ובחירום".

מנכ"ל בזק ניר דוד מסר כי "מדובר בפרויקט בעל חשיבות לאומית ואסטרטגית שישפר את חייהם של תושבים רבים במדינת ישראל. פריסת הסיבים תספק תשתית חיונית להמשך פיתוחה של הכלכלה הישראלית בעידן הדיגיטלי ותאפשר יישום טכנולוגיות מתקדמות כמו בינה מלאכותית, יישומי ענן ותחבורה חכמה".

שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי "תושבי יהודה ושומרון זכאים לשירותי תקשורת מתקדמים ואמינים ככל אזרח בישראל. זו חובתנו כלפיהם. לטובת איכות החיים, ובעיקר למען ביטחונם", וכי מדובר ב"בשורה אמיתית לתושבי האזור כולו".