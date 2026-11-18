עדכונים שוטפים

08:02 - כוחות צה"ל ומשטרה תפסו 5 אקדחים ומחסניות שהיו מיועדים להיות מוברחים לשטח ישראל בגבול המזרחי

06:02 - דיווח בניו יורק טיימס: איראן הקשיחה את עמדותיה במשא ומתן עם ארה"ב מאז ההפסד של הרפובליקנים בבחירות האמצע - תוצאות שבטהראן רואים כהבעת אי-אמון במלחמה שמנהל הנשיא טראמפ

על פי הדיווח, איראן גיבשה תוכניות להסלים את המלחמה כדי להחזיר את ארה"ב לשולחן המשא ומתן, בדגש על הסלמת התקיפות נגד ספינות במצר הורמוז. גורמים איראניים אמרו כי האסטרטגיה היא לגרום נזק כלכלי לבוחרים האמריקנים באמצעות סגירת מצר הורמוז השתלמה

01:36 - דיווחים על אזעקות בבחריין

00:49 - בכיר בצבא ארה"ב מאשר: "תקפנו אתר שיגור טילים של משמרות המהפכה"

בכיר בצבא ארצות הברית אישר אתמול (שלישי) כי מוקדם יותר היום מטוסי קרב אמריקניים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף אתר שיגור טילים של משמרות המהפכה באי קשם, במסגרת פעולה של "הגנה עצמית". לקריאת הכתבה.

23:59 - צבא כווית הודיע כי מערכות ההגנה האווירית פועלות ליירוט כטב"מים עוינים

פורסם לראשונה ב-N12.