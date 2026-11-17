ועדת הבחירות המרכזית הודיעה הערב (שלישי) כי ראש השב"כ דוד זיני עדכן את יו"ר הוועדה השופט נעם סולברג כי בשלב זה של החקירה, "אין ראיות לתשלום שוחד בחירות לבוחרים, בהיקף שעשוי להשפיע על תוצאות הבחירות". בהודעה, הוסיפו כי החקירה מתנהלת אך המיקוד יעבור להיבטים ביטחוניים כגון נושאי חתרנות והשפעה זרה.

"ראש שירות הביטחון הכללי, ואנשי השירות, נרתמו למשימה באופן חוקי וממלכתי", נכתב בהודעת ועדת הבחירות. "החקירה מתנהלת כדי לרדת לחקר האמת, ולבדוק אם יש ראיות לפעילות בלתי תקינה שעלולה הייתה להשפיע על תוצאות הבחירות. עיקרה - החשד ששולם שוחד בחירות לבוחרים".

בהודעת ועדת הבחירות המרכזית הודגש כי סולברג הודה לזיני ולשב"כ על עבודתם, ודחה את הטענות שהושמעו נגד התנהלות השב"כ: "ראוי להשאיר את שירות הביטחון הכללי, המגן על כולנו, מחוץ לשיח הפוליטי. השירות פעל ופועל ביושר, במקצועיות ובממלכתיות".

עוד אמרו בהודעתם, כי הוועדה תעביר לרשויות החקירה תלונות שהצטברו אצלם על מנת שימשיכו לבדוק אותן, על אף שהתלונות הללו לא ישפיעו על תוצאות הבחירות.

החקירה מלווה במחלוקת ובחילופי האשמות בין השב"כ לבין גורמי האכיפה. גורמי אכיפה בכירים האשימו את השב"כ מעכב את העברת החומרים שנאספו בפרשה ליאח"ה, וטוענים כי אי-העברתם משבשת את החקירה ומונעת את קידומה.

בשב"כ, מנגד, תקפו את הייעוץ המשפטי לממשלה, וטענו כי כשהיועצת המשפטית ואנשיה מדברים על חקירת חברי כנסת, "מבחינתם גם אחיין של הבן דוד של חבר הכנסת הוא חבר כנסת - כל מי שעשוי להפליל חבר כנסת". לדבריהם, המשמעות היא שגם חקירה של אנשים בעלי קשר רופף לנבחרי הציבור נתקלת בסירוב.

בעקבות המחלוקת שהתעוררה, זיני הדגיש בפני השופט סולברג: "אני לא זז סנטימטר ממה שמורה לי היועמ"שית לעשות - לא אתן לשרוף את המדינה". כבר בשיחות מוקדמות יותר בין זיני לסולברג, הייתה הסכמה שהבחירות בכללותן תקינות, מכיוון שהסברה היא שמדובר רק בכמה אלפים בודדים של מצביעים פוטנציאליים - אבל שצריך לחקור את האירוע.

הכתבה פורסמה לראשונה ב- N12