שירותי אפל שונים חווים הערב (ג') שיבושים נרחבים, כאשר משתמשים ברחבי העולם מדווחים על כשלי התחברות וקשיים בגישה לחשבונותיהם. על פי נתוני Downdetector, נרשמת עלייה חדה באלפי דיווחים על תקלות במגוון רחב של שירותים, בהם חנות האפליקציות App Store, שירות הענן iCloud, שירות התשלומים Apple Pay, ומערך התמיכה של החברה.

יש לציין כי עמוד הסטטוס הרשמי של אפל ממשיך להציג את כלל השירותים כתקינים, והחברה טרם פרסמה התייחסות רשמית לשיבושים.

בדיווחים בינלאומיים אף צוין כי גם מפתחים דיווחו על קשיים בגישה לפורטל המפתחים App Store Connect.

מהדיווחים העולים ברשת עולה כי משתמשי אייפון ומק חווים ניתוקים פתאומיים מחשבונות ה-iCloud שלהם, ולאחר מכן נתקלים בכשלי אימות או בהודעות שגיאה לא מזוהות בעת הניסיון להתחבר מחדש. במקביל, משתמשים רבים מציינים כי חנות האפליקציות אינה נטענת ואינה מאפשרת הורדת יישומים.