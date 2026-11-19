מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט הודיעה כי שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון יהיה מועמדה לתפקיד מבקר המדינה.

אלרון התמודד בעבר מול עו"ד מיכאל ראבילו, עורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנבחר לתפקיד. בג"ץ פסל את הליך הבחירה וקבע כי על הכנסת לקיים בחירות חוזרות. יו"ר הכנסת דאז אמיר אוחנה לא ציית להחלטה והקואליציה הודיעה כי לא תכיר בה, אולם ראבילו החליט כי לא יכהן בתפקיד בניגוד לפסיקת בית המשפט.

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יו"ר ישר! ח"כ גדי איזנקוט: "בתקופה מורכבת זו, מדינת ישראל זקוקה למוסדות שלטון חזקים, עצמאיים וממלכתיים. המציאות החמורה שנתניהו יצר במכוון, שבה מדינת ישראל נותרת ללא מבקר מדינה, היא חלק ממסע שיטתי להחלשת שומרי הסף ולפירוק מערכות המדינה - עוד כשל עמוק ומסוכן שאנו נדרשים לתקן".