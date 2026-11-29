חברת הביטוח מגדל דיווחה היום (א') לבורסה כי המנכ"ל רונן אגסי הודיע לה ביום שבת על רצונו לסיים את תפקידו. זאת לאחר שככל הנראה סיכם על מינויו לתפקיד מנכ״ל מליסרון . דירקטוריון חברת הנדל"ן התכנס היום אחר הצהריים לדון במינוי, אך טרם יצאה הודעה רשמית.

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לפי הדיווח של מגדל, אגסי המכהן כמנכ"ל מאז סוף 2022, יעמוד לרשות מגדל ביטוח לצורך העברה מסודרת של התפקיד למחליפו, ככל שיידרש, ומועד סיום כהונתו ייקבע בהסכמה בינו לבין החברה. בדיווח לא צוין מי יחליף אותו.

אגסי, רואה חשבון במקצועו, מכהן כמנכ"ל מגדל, קודם לכן היה חבר הנהלת בנק לאומי, שאליה הצטרף ב-2017 כראש חטיבת שוקי ההון, ובהמשך עמד בראש החטיבה העסקית בבנק. לפני כן כיהן כמנכ"ל הראל השקעות ובתפקידי ניהול נוספים בקבוצת הראל, ובתחילת דרכו שימש כחשב קבוצת מגדל.

במליסרון התפנה התפקיד לאחר שהמנכ"ל אופיר שריד נפטר בספטמבר, בגיל 54, לאחר מאבק במחלה קשה. שריד כיהן כשבע שנים בתפקיד. מאז מכהן סמנכ"ל הכספים אורן הילינגר כממלא מקום המנכ"ל, והחברה פתחה בהליך לאיתור מנכ"ל קבוע. מליסרון, המחזיקה בקניוני עופר, בפארקי היי-טק ומשרדים ובחברת המגורים אביב מליסרון, נחשבת לחברת הנדל"ן המניב השנייה בגודלה בישראל אחרי עזריאלי.