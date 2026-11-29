ישראכרט, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, ובניהולו של איתמר פורמן, מנהלת מגעים ראשוניים לרכישת בנק וואן זירו מידי בעל השליטה בו, פרופ' אמנון שעשוע. המגעים נמצאים בשלב מוקדם, ועדיין לא גובשה הערכת שווי לעסקה.

בישראכרט רואים ברצונו של שעשוע לצאת מהבנק הזדמנות לרכוש אותו במחיר אטרקטיבי. לדברי גורם בסביבת החברה, ישראכרט היא "כתובת טבעית" להמשך דרכו של הבנק. בחברה מדגישים שמדובר בפעילות שכבר הושקעו בהקמתה סכומים משמעותיים, עם תשתית טכנולוגית פעילה וכ-200 אלף לקוחות.

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יחד עם זאת, בניגוד לבנק אש שם פיתח היזם ניר צוק ואנשי הבנק טכנולוגיה בנקאית דיגיטלית חדשה, בוואן זירו יושמה טכנולוגיה הודית קיימת, לה נוספו נדבכי AI שפותחו בבנק וכמובן הושג רישיון מלא להפעלתו מבנק ישראל.

הסינרגיה העיקרית שישראכרט מזהה היא בשוק ההון. וואן זירו הקים פעילות מסחר עצמאי במניות בישראל ובחו"ל, תחום שבו ישראכרט אינה פועלת כיום. עם 5.1 מיליון כרטיסים פעילים, בחברה מעריכים שיוכלו להביא את הפעילות לקהל רחב בהרבה.

בישראכרט סבורים כי פעילות השקעות תחזק את הקשר עם הלקוחות, שמתבסס כיום בעיקר על תשלומים ואשראי, ותיתן להם סיבה לעבוד עם החברה באופן שוטף גם בין רכישה לרכישה. במקביל, ללקוחות וואן זירו תוכל ישראכרט להציע את פעילותה בכרטיסים, במועדוני לקוחות ובאשראי.

הפיצוץ עם בנק אש

המגעים עם וואן זירו מגיעים כארבעה חודשים אחרי שהניסיון הקודם של ישראכרט להיכנס לבנקאות קרס. ביולי האחרון הודיעה החברה כי היא נסוגה מרכישת הבנק הדיגיטלי אש, שייסד יזם ההייטק ניר צוק, לפי שווי של עד 500 מיליון שקל - זמן לא רב אחרי שהעסקה החלה להיבחן.

בדיווח לבורסה ציינה ישראכרט כי תוקף מזכר ההבנות, שכלל בדיקת נאותות, פג ולא הוארך. בשוק העריכו אז כי הפערים נגעו בין היתר ליכולתה של הטכנולוגיה של אש לתמוך בהיקפי הפעילות שישראכרט ציפתה להם ובלוחות הזמנים, אם כי גורמים אחרים טענו שהעסקה הייתה קרובה להיסגר ו"נפלה על זוטות".

כעת שעשוע מבקש על וואן זירו יותר ממיליארד שקל. הבנק נדרש בשנים האחרונות להזרמות הון מסיביות מבעליו, של יותר מ-1.3 מיליארד שקל בתוך שנים ספורות, אך הוא אמור להגיע לרווחיות בשנה הקרובה. לא ברור אם בישראכרט יהיו מוכנים להגיע לשווי כזה.

התייעלות וגיוס הון

המגעים מתנהלים בתקופה שבה ישראכרט עצמה נמצאת במהלך התייעלות. במקביל לפרסום תוצאות הרבעון השלישי הודיעה החברה, בניהולו של איתמר פורמן, על צמצום של 320 עד 370 משרות בתוכניות פרישה מרצון שייצאו לפועל בשנה הבאה - כחמישית מכוח האדם. החברה רשמה בגין התוכנית הוצאה חד-פעמית של 45 מיליון שקל לפני מס, ומעריכה שהמהלכים יביאו לחיסכון שנתי של כ-100 מיליון שקל החל מ-2027.

ברבעון השלישי נחתך הרווח הנקי של ישראכרט ב-46% ל-20 מיליון שקל, על רקע זינוק של 71% בהוצאות בגין הפסדי אשראי. החברה מתכננת גם גיוס הון של כ-300 מיליון שקל בהנפקת זכויות, וקבוצת דלק הודיעה כי תממש את מלוא זכויותיה ואף תפעל להגדיל את החזקתה.

מנגד, ליצחק תשובה ומנכל קבוצת דלק עידן וולס יש שאיפה מוצהרת להפוך את ישראכרט לשחקן פיננסי מרכזי. מנכ"ל קבוצת דלק, עידן ואלאס, אמר בראיון לגלובס בשנה שעברה כי ישראכרט יכולה להפוך ל"חברה המובילה בענף הפיננסים" וכי עליה להיכנס לתחומים חדשים.

כמו כן נזכיר כי בעסקת פלייקארד, מועדון כרטיסי האשראי של אל על, הפגינה ישראכרט נכונות לשלם מחיר גבוה כדי לזכות במועדון: לפי הערכת החברה, ההסכם יפחית את רווחיותה השנה ב-70 עד 100 מיליון שקל, ובהמשך יתרום לה 120 עד 160 מיליון שקל בשנה בממוצע לאורך תקופת ההסכם. לכן לא מן הנמנע שגם במקרה של וואן זירו, ככל שתחליט לרכוש את הבנק, ישראכרט תהיה מוכנה לשלם סכום נכבד.