"זה מפץ": האדריכל של עסקת השנה במשק מדבר

אמ;לק סדרת רכישות שעשתה דלק, ובראשן ישראכרט, הקפיצה את שווייה של הקבוצה לשיא כל הזמנים - והציבה את המנכ"ל עידן וולס בשורה אחת עם המנהלים המובילים במשק. עכשיו הוא מדבר לראשונה על האסטרטגיה להגיע בדקה ה-90 ולעקוף את מנורה בסיבוב: "עשינו הרבה הכנות מתחת לרדאר. רצינו לדעת שכשנבוא עם ההצעה, נהיה הכי חזקים". עוד הוא מספר על הקשר שנרקם עם יצחק תשובה ב-20 שנות עבודה, עסקת הענק שתשלש את יצוא הגז למצרים והתקופה המאתגרת: "נשארנו באחזקות מסוימות משום שידענו שרגע אחרי שתיגמר הקורונה, נדע להציף שם ערך".

השנה החולפת הייתה פורייה במיוחד עבור עידן וולס, מנכ"ל קבוצת דלק ואיש סודו של בעל השליטה יצחק תשובה. מאז אוקטובר שעבר השלימה הקבוצה עסקה עם חברת האנרגיה של ממשלת איטליה והשתלטות על חברת כרטיסי האשראי ישראכרט (צעד שכמה גופי ענק אחרים במשק התחרו עליו וכשלו ביישומו), ולקינוח הובילה לחתימת הסכם היצוא הגדול בתולדות המשק - יצוא גז למצרים תמורת 35 מיליארד דולר לכמה עשורים.

וולס מכהן מתחילת העשור כמנכ"ל קבוצת דלק ומתוגמל היטב על התפקיד המפרך. מאז נכנס רשמית למשרה, לאחר כמה שנים כמשנה למנכ"ל, הסתכמה עלות שכרו ביותר מ־30 מיליון שקל. מבחינת המשקיעים התשלום מצדיק את עצמו, מניית דלק הכפילה את מחירה בשנה האחרונה והחברה נסחרת בשווי של כ־14.1 מיליארד שקל. כשמרחיבים את ההסתכלות לכחמש וחצי שנים (מאז מרץ 2020), כולל צרות הקורונה שפגעו בה קשות, המניה כבר זינקה ביותר מ־1,800% לשיא כל הזמנים.

כיום, לאחר שהשלים סדרת עסקאות משמעותיות, ובראשן כאמור רכישת ישראכרט, עומד וולס בראש אחת הקבוצות הגדולות בישראל ובשורה אחת עם המנהלים הבכירים במשק.

בראיון בלעדי לגלובס חושף וולס את מה שהוביל למהלך ההשתלטות על חברת כרטיסי האשראי, שבו גברו על ענקית הביטוח מנורה מבטחים ועל גופים חזקים כמו בנק ירושלים ואפילו אל על. "זו הייתה יוזמה משותפת של יצחק ושלי. שנינו שותפים לחזון ולאסטרטגיה. כחלק מהדנ"א של קבוצת דלק, ברגע שהגענו למסקנה שביסוס זרוע בתחום הפיננסים הוא חלק מהיעדים שאנחנו רוצים להשיג - שמנו את המטרה הזאת לנגד עינינו ועשינו את כל המהלכים הנדרשים. ידענו שההצעה שלנו היא הטובה ביותר, האמנו לאורך כל הדרך שנדע להשלים את העסקה, וזכינו לתמיכה גורפת מצד בעלי המניות".

קבוצת דלק שולטת כיום בשותפות חיפושי האנרגיה ניו־מד (54%), שהיא בעלת נתח של כמעט מחצית משדה הגז הטבעי לווייתן בים התיכון, אותו מנהלת חברת שברון האמריקאית. לדלק גם שליטה (53%) בחברת איתקה האנגלית, העוסקת בעיקר בהפקת נפט בים הצפוני, שאותה הנפיקה לפני כשלוש שנים בבורסה הלונדונית. החל מיולי האחרון מחזיקה דלק גם בשליטה (40%) בישראכרט. זאת לצד אחזקות קטנות יותר בנדל"ן, כמו חברת מהדרין (61%).

את המחצית הראשונה של השנה סיימה קבוצת דלק עם הכנסות של 3.5 מיליארד שקל ורווח נקי של 176 מיליון שקל. בקופתה כמעט 5 מיליארד שקל במזומנים והשקעות קצרות טווח. שווי מניותיו של תשובה עצמו עומד על יותר מ־7 מיליארד שקל.

על חלק גדול מההצלחה העסקית שסידרה לתשובה מחדש (לאחר הקורונה) את התג מיליארדר גם בדולרים - אחראי וולס. מי שהיה לפני 20 שנה עורך דין צעיר שיצא מתוכנית הריאליטי "השגריר" (בשנת 2005) החל לעבוד עם תשובה, התמיד והתברג בצמרת קבוצת דלק, עד שכבש את הפסגה. כמנכ"ל הוא צלח איתו את רגעי השפל בקורונה, כששווי מניית דלק צנח לרמות שלא היו מאפשרות לה אפילו להיכנס למדדים הגדולים של הבורסה.

"לא להרים ידיים"

"יצחק ואני עובדים כבר 20 שנה יחד", מספר וולס, "במהלכן נבנתה ונרקמה מערכת יחסים של עבודה משותפת שהיא קריטית וחשובה מאוד לניהול השוטף של החברה. גם בתקופות שהיו בהן אתגרים המוטו של יצחק, שמשורשר לכל שדרת ההנהלה בקבוצה, היה 'לרצות להאמין ולא להרים ידיים'. הסיסמה הזאת קיבלה ביטוי מוחשי בדיוק בתקופה הנוכחית".

וולס אומר כי כיום דלק במקום יציב ומוצלח. "אנחנו בתקופה טובה משום שידענו לעשות עסקאות טובות. חלק לא מבוטל מהצמיחה של דלק נבע מאותה תפיסה (בימי הקרונה - ח"ש וב"ל) שלפיה ידענו שנבריא חלק מהנכסים שלנו. נשארנו באחזקות בנכסים מסוימים משום שידענו שרגע אחרי שנגמור את התקופה המאתגרת נדע להציף שם ערך. אותם נכסים אפשרו לנו לעבור בהצלחה את תקופת הקורונה ולהיות בעמדה שבה אנחנו כיום".

באותה התקופה העולם עמד מלכת, ומכליות נותרו דוממות בלב האוקיינוס, כשמדינות שלמות נכנסו לסגרים. מחיר הנפט צנח במרץ 2020 לאזור 0 דולרים לחבית, ונראה היה שדלק תתקשה להתאושש. וולס יצא באותה השנה למסע מימוש נכסים אגרסיבי, אך הצליח לעמוד בכל תשלומי החוב ולייצב את הספינה.

עד כמה זה נראה אבוד אז?

"בשום רגע לא חשבתי שאנחנו לא צולחים את המשבר. זה לא נבע מאופטימיות בלתי נלאית, אלא מתוך אמונה והכרה בנכסים שיש לחברה וביכולת לקחת ולהשביח ולצלוח את התקופה המאתגרת. לא חתמנו על הסדר חוב, עמדנו בכל התשלומים ואפילו הקדמנו אותם.

"במהלך הקורונה היה עוצר, מחירי האנרגיה צנחו. ידענו שצריך לרצות להאמין ולא להרים ידיים, שיש לנו נכסים מצוינים. מי שהיה איתנו ונשאר - הרוויח בגדול". להמחשה, שווי השוק של דלק זינק מ־651 מיליון שקל במרץ 2020 ל־14 מיליארד שקל כיום.

בשנה האחרונה קוצרת דלק את פירות ההתאוששות החזקה שלה. עסקי הנפט בים הצפוני דרך איתקה, ובגז הטבעי - דרך שדה לווייתן בארץ, אפשרו לתשובה להוציא את פנקס הצ'קים ולקנות כאמור את ישראכרט, שבראשה עומדת תמר יסעור, ומנוהלת בידי רן עוז. דלק רכשה את השליטה בעסקה שגילמה לישראכרט שווי של 3.56 מיליארד שקל.

המשקיעים בשוק כבר נתנו לוולס ולתשובה קרדיט מקדמי. הם שלחו את מניית ישראכרט לזנק בשלושת החודשים האחרונים בכמעט 20% למחיר שמגלם לחברה שווי של 4.5 מיליארד שקל - מיליארד שקל יותר מהשווי שלפיו שילם תשובה בעסקה, וזאת עוד לפני שמונה מנכ"ל חדש לישראכרט.

כך נרקמה ההשתלטות

הסיפור שהוביל את תשובה להשתלט על ישראכרט כרוך בנסיבות דומות שבהן מימש (בחוסר רצון) את אחזקתו בהפניקס. חוק הריכוזיות אילץ את דלק למכור את אחזקותיה בחברת הביטוח, וחוק ועדת שטרום אילץ את בנק הפועלים להיפרד מאחזקתו בישראכרט. ב־2019 בנק הפועלים הנפיק את מניות ישראכרט בבורסה והחברה התנהלה מאז ללא גרעין שליטה. כמעט במקביל דלק מכרה את הפניקס, שאותה השביחה במשך שנים.

לפני שנתיים החל מסע של כמה גופים בניסיון להשתלט על ישראכרט. תחילה הייתה חברת הביטוח הראל, מהלך שסוכל לבסוף על ידי רשות התחרות. בשנה שעברה התקדמה בנחישות חברת מנורה מבטחים, שכבר התחרתה בהראל בסבב הראשון. המאבק הפך לפומבי כשגם חברת אל על ובנק ירושלים רצו לרכוש את השליטה. מנורה חשבה שהגיעה לחוף מבטחים, כשבאוקטובר אשתקד חתמה על הסכם לרכישת השליטה (לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל).

אלא שברגע האחרון, בדצמבר אשתקד, רגע לפני שהעסקה עם מנורה יצאה לדרך, הגיחה קבוצת דלק והניחה על השולחן הצעה חדשה. במשא ומתן אינטסיבי דלק שיפרה את הצעותיה, ולבסוף הצליחה להפוך את התוצאה ולהשלים את ההשתלטות. כחלק מההשתלשלות נחשף המהלך שרקם והוביל וולס מאחורי הקלעים.

התברר שביוני אשתקד דלק החלה במגעים חשאיים מול בנק ישראל לקבלת היתר שליטה ליצחק תשובה בישראכרט. המטרה הייתה להגיע לקו הסיום עם "ודאות רגולטורית", כך שבעלי מניות ישראכרט יוכלו במידת ביטחון רבה לדעת שהם מצביעים על מי שיקבל את האישורים הנדרשים, במקרה של תשובה בעיקר מהפיקוח על הבנקים, כמי שיוכל להשלים את המהלך.

"מבחינתי כמנכ"ל מה שראיתי לנגד עיניי היה את טובת החברה והמשקיעים", אומר וולס. "אם אחרים מתחרים בנו, זה רק הופך את המשחק ליותר מעניין מבחינתנו".

וולס מוסיף כי ההשתלטות, גם אם נדמתה מפתיעה, הייתה החלטה עניינית של הקבוצה. "אני יוצא מנקודת הנחה שכל אחד מהשחקנים שהלך למהלך, הלך משום שהעריך שזה המהלך הכי נכון מבחינת החברה שלו למשקיעים. מה שחשוב היה לשמור על ההוגנות, אבל בסוף היום זה חלק מעולם העסקים. זה היה סוג של בית ספר לעסקים, איך ניגשים לעסקה ואיך מציבים מטרה".

כיצד התכוננתם?

"עשינו הרבה הכנות והרבה עבודה מתחת לרדאר. רכשנו נתח של 4.9% מישראכרט, דרך איסוף של המניות בשוק. הגשנו את הבקשה לבנק ישראל ביוני אשתקד. המטרה הייתה להתחיל את התהליך מולו כדי לדעת שאנחנו במצב שבו אין לנו דגלים אדומים. רצינו לדעת שכשאנחנו מגישים את ההצעה על ישראכרט, אין דברים שימנעו מאיתנו להגיע בצורה הכי חזקה והכי בטוחה, שרמת הוודאות שנשלים את העסקה היא גבוהה".

למה נכנסתם בדקה ה־90?

"זה חלק מהאסטרטגיה הכוללת: לסיים את העבודה כשאנחנו חזקים מאוד בהצעה, כשיש לנו באמת את היכולת (להשלים את העסקה - ח"ש וב"ל) ברגע שהצגנו אותה".

השוק פרגן לכם והמניה עלתה. מה המהלכים שתעשו בישראכרט?

"ישראכרט היא מותג חזק, עם מוניטין משמעותי מאוד. לא היה לה בעל שליטה, ונכנסת כעת קבוצת דלק, שיש לה בעל שליטה, חברה שידועה ביכולת שלה לשרטט חזון. השוק מבין את הדברים ומצפה למהלכים. אנחנו מעריכים שלכניסה לישראכרט, גוף עם פוטנציאל אדיר בגלל נתח השוק שלו (הנפיקה מחצית מכרטיסי האשראי בארץ - ח"ש וב"ל), יש את היכולת לשפר את התוצאות וגם להיכנס לתחומים חדשים. אחרי שימונה מנכ"ל לישראכרט, בדירקטוריון תגובש תוכנית אסטרטגית במבט קדימה. זה ייצר את האקלים להנהלה, כך שהיא תוכל להפוך לחברה המובילה בענף הפיננסים. ישראכרט יכולה וצריכה להיכנס לתחומים חדשים".

מה תעשה כניסת דלק לשליטה בישראכרט?

"דלק היא גוף שבסוף היום אין לו מחויבויות לגופים הפיננסיים, וזה יאפשר את התחרות. היא תחולל את התחרות בשוק, נייצר את המפץ. התחרות תאתגר את כולם להציע מכשירים טובים יותר לצרכנים ולהילחם עליהם".

מהלך שעורר רגשות סוערים

טרם השלמת העסקה התגלה כי יפית גריאני, המשנה למנכ"ל ישראכרט וראש חטיבת הלקוחות העסקיים בחברה, נועדה עם צמרת קבוצת דלק בחשאי, לכאורה מבלי שדיווחה באופן מלא להנהלת חברת כרטיסי האשראי. בעוד לא הייתה מניעה לתשובה או וולס להיפגש עם גריאני, אותה הכירו עוד מהעבר כמי שכיהנה כסמנכ"לית בנק דיסקונט, בצמרת ישראכרט לא אהבו את הפגישה, בלשון המעטה. גריאני התפטרה מתפקידה לאחר כמה ימים סוערים בתקשורת.

מה קרה שם?

"יפית היא מנהלת מוכשרת ומוערכת מאוד בשוק. יש לנו היכרות מוקדמת של עשרות שנים איתה. הפגישה נעשתה על רקע חברי, ולא נאמר או נידון בה שום דבר קונקרטי, וכך גם נקבע, למיטב הבנתי, בבדיקה הפנימית שערכה ישראכרט בנושא, ושבמסגרתה הייתה התייחסות בעיקר לעובדה שלא היה עדכון מצד יפית על הפגישה בהתאם לפרוצדורה הפנימית. לצערי, כל העיסוק בפגישה יצא מפרופורציה, וגרם עוול מיותר. צר לי על האופן שבו הדברים התגלגלו, אבל בסופו של יום מדובר בהחלטה של הנהלת ישראכרט, והסמכות להחליט בנושא נתונה לה".

ההשתלטות על ישראכרט עוררה גם הרבה אמוציות בשוק ההון. מנכ"ל מנורה מבטחים ארי קלמן לא ראה בעין יפה את המהלך האגרסיבי של וולס ותשובה ברגע האחרון. במפתיע, וולס מוצא קווי דמיון בין השתלטות דלק על ישראכרט לבין ההשתלטות של תשובה עצמו על קבוצת דלק.

"בהרבה מאוד מובנים שני המקרים מזכירים זה את זה. גם אז הלכו נגד ההגמוניה. שם, בהשתלטות על דלק, זה היה נגד משפחת רקנאטי. פה זה היה נגד מנורה מבטחים (בשליטת האחיות ניבה גורביץ' וטלי גריפל - ח"ש וב"ל). לצורך העניין מבחינת מנורה מבטחים זה היה - מי יעז להתחרות בי? גם אז, במקרה של דלק, זה היה מהלך שכולם רצו בו. אז היה גם אליעזר פישמן, שרצה להשתלט בעצמו על קבוצת דלק. פה כולם ידעו שמנורה מבטחים, הראל ואחרים מתקוטטים ביניהם.

"נוסף על כך, כמו אז בדלק, הפעם תשובה קנה מניות בשוק (כאמור, הגיע לנתח של 4.9% מישראכרט לפני שהגיש את ההצעה - ח"ש וב"ל). במקרה של דלק הוא גם קנה נתח מבנק הפועלים. ולמה אני מציין את זה? כי זה היה ב־1998 ועוד שלוש שנים נציין 30 שנה שבהן יצחק הוא בעל השליטה בקבוצה. בעסקת ישראכרט זה אותו חלק מהחזון שהיה לו אז, היכולת לראות קדימה. אמרתי שאנחנו שותפים מלאים לאסטרטגיה ושותפים מלאים לחזון, והביצוע של החזון בסוף היום מונח על כתפי ההנהלה (של ישראכרט - ח"ש וב"ל)".

"חברה אנגלית לכל דבר"

המלחמה הארוכה משפיעה גם לא מעט על עולם העסקים הישראלי. זה לא סוד שקרן העושר הנורבגית חיסלה את אחזקותיה במניות הבנקים הגדולים בארץ תמורת 2 מיליארד שקל ביוני האחרון, צעד שעליו דיווחה הקרן בסוף אוגוסט. לדלק יש חברה־בת בשליטתה, איתקה, שנסחרת בבורסה בלונדון. אולם וולס מבהיר כי אין למלחמה השלכות על כך.

"איתקה פועלת בים הצפוני, היא חברה אנגלית לכל דבר ועניין. ההנהלה שלה זרה, להוציא את היו"ר יניב פרידמן (שמינתה דלק - ח"ש וב"ל) שגם הוא חי בחו"ל. יש עוד בעל מניות גדול, ממשלת איטליה (דרך חברת ENI - ח"ש וב"ל). אנחנו לא פוגשים את הדבר הזה, אין לנו השפעה על זה".

ואכן לפני פחות משנה, באוקטובר אשתקד, השלימה קבוצת דלק עסקה שבה מיזגה בין איתקה לפעילות חברת האנרגיה ENI בים הצפוני. דלק ירדה מאחזקה של כמעט 90% באיתקה ל־52%, ובמקביל נכנסה ENI, דרך החברה־הבת הבריטית שלה, לאחזקה של כ־32% באיתקה. וולס אומר כי לאחר השלמת העסקה איתקה נמצאת "בתנופה אדירה. לחברה יש כיום יכולת הפקה (יומית - ח"ש וב"ל) של יותר מ־120 אלף חביות נפט. מתחילת השנה היא חילקה דיבידנדים בהיקף של כ־547 מיליון דולר (חלקה של דלק, 290 מיליון דולר - ח"ש וב"ל). זו עוד דוגמה ליכולת ביצוע מתוך תפיסה ואמונה שצריך זרוע של פעילות שלא נמצאת רק פה בישראל. זו הייתה אחת ההנפקות היחידות בבורסה של אנגליה ב־2023, כאשר המשימה הייתה להשביח את נכסי הליבה שלנו".

"החזון קרם עור וגידים"

בחודש שעבר הודיעה ניו־מד, שותפות האנרגיה המחזיקה בלווייתן ונשלטת כאמור בידי דלק, על חתימת הסכם יצוא הגז הגדול ביותר אי פעם במשק הישראלי. מכירת 130 BCM (מיליארד מטר מעוקב) של גז טבעי למצרים בשווי 35 מיליארד דולר. מדובר בכחמישית מעתודות הגז במאגר לווייתן וכמעט 13% מכלל קיבולת הגז של ישראל. העסקה מצטרפת לעסקת היצוא מ־2019, שעמדה על 60 BCM ומשלשת את היצוא למצרים.

"ההסכם עם המצרים", אומר וולס, מגיע בזכות "מי שהאמין שישראל יכולה לעשות זאת. החזון קרם עור וגידים. ההפחתה שראינו בתעריפי החשמל והתמלוגים מהגז הטבעי - הם חלק מאותו חזון. מגיע ליצחק תשובה לקבל את פרס ישראל על זה.

"להסכם יש משמעות אדירה, מלבד המשמעות הכספית שהיא גדולה וחסרת תקדים. יש לו משמעות אדירה על המשק, המיסים וגם היציבות האזורית. לא כולם היו שותפים בזמנו לחזון. אבל אנחנו רואים קדימה - הרוח היזמית, היכולת לבצע".

הייתה ביקורת ציבורית רבה על פיתוח משק הגז בעשור הקודם.

"אמרו שלא יהיה פיתוח של המאגרים ושלווייתן לא ייצא גז למצרים. המציאות חזקה מהכול. אנחנו אמרנו שישראל תהפוך ליצואנית גז, כמה זה יתרום לתחרות. אמרנו גם שהמחירים ירדו וזה השפיע על כל השדרה העסקית. הכלכלה בישראל חזקה ויציבה משום שלהסכמי הגז יש משמעות והשפעה ותרומה גדולה ביציבות. אנחנו רואים בפועל, בשורה התחתונה, בזכות החזון של יצחק, את התרומה למשק".

ביוני רשות המיסים אמנם העלתה את התחזיות להכנסות קרן העושר וכעת מעריכה שהן יעמדו על 57 עד 74 מיליארד דולרים (מול 55 עד 72 מיליארד דולרים בעבר). אך בעבר היו ציפיות לסכומים גדולים עוד יותר. בתשובה לשאלה בנושא וולס סבור שצריך להסתכל על התמונה הכלכלית הרחבה.

"אין עוררין ואין חולק על כך שכיום מעדכנים כלפי מעלה את התחזיות להכנסות קרן העושר. המהפכה היא לא רק בכסף שמגיע לקרן העושר, אלא גם בהורדת מחירי החשמל וגם בתרומה הגיאו־פוליטית. הסכם היצוא האחרון שנחתם מאפשר להמשיך ולפתח את המאגרים. ההסכם של הגז מאפשר לקבל החלטת ההשקעה (לפיתוח - ח"ש וב"ל) מתפוקה של 14 BCM בשנה ל־21 BCM וצפונה. ההסתכלות היא הרבה יותר רחבה, אנחנו רואים לכל רוחב המגרש ובכל הגזרות". הוא מוסיף כי "בסוף היום ההפיכה של ישראל למעצמת אנרגיה כחול־לבן לא יכלה לקרות בלי החזון של יצחק תשובה. בפרספקטיבה של זמן אפשר להבין את התרומה הגדולה והחשיבות הענקית".

לנוכח המלחמה הארוכה והאתגרים הרבים, מה התחזית שלך לשנה הקרובה?

"ב־2026 נראה שנה של 'אחרי מלחמה', נראה מאפיינים של צמיחה, כאשר כיום מדברים על צמיחה של 4.6%. כמו כן נראה ירידה של האינפלציה. אני חושב שנראה את הממשלה משקיעה ומזרימה כספים לטובת תשתיות ופרויקטים לאומיים כדי לשקם חלקים מאוד גדולים שנפגעו במהלך המלחמה. הדברים האלה ייצרו צמיחה. כולם מצפים להורדות ריבית (בארה"ב - ח"ש וב"ל) כבר בעדכון הקרוב. אני מאמין שבנק ישראל ילך בעקבותיהם. בסוף היום אם רואים את הפרמטרים הכלכליים במהלך השנתיים האחרונות, ניתן לצפות שלאחר סיום המלחמה נראה צמיחה במשק, לצד עלייה בצריכה הפרטית".

מה באשר לקבוצת דלק? "הכניסה לישראכרט תחולל את התחרות בשוק הפיננסי. גם בהתפלת מים ובייצור חשמל (שפועלים על הגז הטבעי - ח"ש וב"ל), בשורת האנרגיה כחול־לבן והעצמאות האנרגטית לישראל. זה מעורר השראה.

"ברמה הלאומית אני מקווה שנזכה לראות את חזרתם של החטופים כמה שיותר מהר כדי שנוכל להתחיל את תהליך השיקום הפנימי האמיתי והארוך שעוד מחכה לנו. הלכידות והסולידריות בינינו הן אבני היסוד שלנו כחברה".