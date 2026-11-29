1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם יפתחו את שבוע המסחר החדש לאחר ששובו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל אנבידיה הצית ראלי התאוששות משמעותי בוול סטריט. המשקיעים יעקבו מקרוב אחר עדותו בשימוע פומבי מול הקונגרס ביום חמישי (ביום שלישי הוא ייתן עדות בדלתיים סגורות), סביב פרשת הרומן שלו עם מי שנחשדת כמרגלת סינית.

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בישראל, המשקיעים יעקבו בעיקר אחר המאמצים של גדי איזנקוט להרכבת ממשלה, כאשר ההתפתחויות הפוליטיות צפויות להשפיע על הסנטימנט בשוקי המניות והמט"ח.

בגזרת המאקרו, כל העיניים יהיו נשואות לדוח התעסוקה שיפורסם בארה"ב ביום שישי. בנוסף לכך, ביום רביעי יפורסם מדד התעסוקה של ADP, וביום חמישי יפורסם מדד מנהלי הרכש במגזרי הייצור והשירותים.

עונת הדוחות בת"א תיכנס לישורת האחרונה: היום בערב, תדווח יצרנית הרובוטים לניקוי בריכות מיטרוניקס ; וביום שני, ידווחו אלקטרה נדלן , רמי לוי והכשרת הישוב . בארה"ב, ביום שלישי תדווח מארוול , שחקנית מרכזית בסקטור השבבים, וביום רביעי תדווח ענקית התוכנה סיילספורס .

2 ה-S&P 500 עלול לחתום חודש נובמבר גרוע במיוחד

המניות הדואליות צפויות לחזור מוול סטריט בפער ארביטראז' חיובי של כ-0.3%. יבלטו לחיוב פאלו אלטו , שתטפס בכ-4.3% וטבע שתתקדם בכ-3%. מנגד, אלביט מערכות ואנלייט אנרגיה ייחלשו בקרוב ל-1%.

הבורסה חוזרת משבוע שננעל בעליות שערים, על רקע ההתאוששות הניכרת שנרשמה בוול סטריט וההתקדמות לעבר הרכבת ממשלה בישראל. מדד ת"א 35 טיפס בסך הכל בכ-2%, מדד ת"א 90 זינק בכ-8.3% ומדד ת"א 125 התקדם בכ-3.3%.

את העליות בקרב מניות השורה השנייה הוביל מדד הבנייה, שרשם זינוק שבועי של כ-8.7%. לא רחוק אחריו, בלט מדד הקלינטק, שהתחזק בכ-8.2% וחתם כך את השבוע החזק ביותר שלו מזה חצי שנה. העליות במדד נתמכו בעיקר על־ידי מניית נופר אנרג'י , שהמריאה בכ-23% בעקבות דוחות חזקים ושתי עסקאות גדולות - אחת מהן מול לאומי פרטנרס, שהודיעה כי תשקיע עד 100 מיליון דולר בזרוע האירופית שלה.

בעוד שנותר יום מסחר אחד לחודש נובמבר, הבורסה בדרך לסגור אותו במגמה מעורבת. מדד ת"א 35 ירד עד כה ב-2.9%, מדד ת"א 90 עלה בכ-3.5% ומדד ת"א 125 איבד כ-1.5%.

דרור קרני, מנכ"ל ומייסד קרני פמילי אופיס, כתב בסקירה שפרסם כי להערכתו, שוק המניות הישראלי עדיין נמצא בתיקון בתוך מגמת עלייה. לדבריו, "הלחץ על הבורסה המקומית משקף בעיקר את הדפי המימושים ומחנק הנזילות בשוקי הטכנולוגיה בעולם, ולא הידרדרות ביסודות הכלכלה הישראלית. רווחיות החברות המקומיות ורמות התמחור שלהן, תומכות בתזה לפיה הירידות האחרונות עשויות להיות הזדמנות כניסה ולא תחילתה של מפולת".

בניו יורק, על אף התנודתיות החריפה, שבוע המסחר המקוצר לרגל חג ההודיה הסתיים בעליות יפות, בהובלת מניות ה- AI והשבבים. ה-S&P 500 קפץ בכ-5.6%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה התרומם בכ-6.7% והדאו ג'ונס זינק בכ-5.5% - וחתם כך את השבוע החזק ביותר שלו מזה כארבע שנים.

ברמה החודשית, עם זאת, המצב פחות מזהיר: אילולא ה-S&P 500 יזנק בכ-3% ביום שני, הוא יחתום את נובמבר החלש ביותר שלו מאז 2008. עד כה, ה-S&P 500 ירד בכ-3.7%, הנאסד"ק נפל בכ-5.1% והדאו ג'ונס נחלש בכ-1.9%.

מניית אנבידיה זינקה בשבוע החולף בכ-20%, אך עדיין נמצאת בדרך לחודש הגרוע ביותר שלה מאז אפריל 2022, עם ירידה של כ-26%. קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים, קפצה בכ-8.6%. מניית אנתרופיק , שבמהלך השבוע ירדה לזמן קצר מתחת למחיר ההנפקה שלה, ננעלה בסוף מעליו וחתמה אותו בעלייה של יותר מ-3% (91.8 דולר).

טום אסאי מחברת מחקר המאקרו The Sevens Report, אמר לבלומברג כי המסקנה העיקרית שלו מהשבוע החולף בוול סטריט היא שיש הרבה בעיות סביב המסחר בתחום ה-AI שצריכות להיפתר. "עד שהשוק יקבל תמונה ברורה של מה קורה הלאה, אנחנו צריכים לצפות לתנודתיות מתמשכת", הוא ציין.

ליז אן סונדרס, אסטרטגית ההשקעות הראשית במרכז המחקר הפיננסי של צ'ארלס שוואב, נקטה בגישה דומה. "בואו נזכור שגל המכירות באקו-סיסטם של ה-AI הקדים את החדשות על הואנג ואנבידיה", היא אמרה בשבוע שעבר בראיון ל-CNBC. "החששות בנוגע להוצאות ההון, להקמת הדאטה-סנטרים, לפער שבין עלות ההון לתשואה על ההון המושקע, ולפיצול שמתרחש כעת בשוק בין הסגמנטים הרווחיים יותר לבין אלו שאינם רווחיים. אני חושבת שזה הסיפור הגדול והכולל יותר".

3 האם הקמת ממשלה בראשות איזנקוט תזניק את השקל?

אחרי ארבעה שבועות רצופים של היחלשות, ההתפתחויות הפוליטיות בישראל והעליות בוול סטריט חיזקו את השקל בשבוע החולף. הדולר נחלש בכ-0.8% ושערו הרציף נעמד על 3.32 שקלים. ככל שהמגעים להרכבת ממשלה יצליחו, לא מן הנמנע שהשבוע יהיה סוער בגזרת המט"ח.

נזכיר כי מוקדם יותר החודש, מודי שפריר, האסטרטג הראשי בבנק הפועלים, קיים עם צוותו סבב נרחב של פגישות בלונדון עם קרנות גידור ובנקים זרים, שהעריכו כי אם גדי איזנקוט יצליח להקים ממשלה, התגובה הראשונה תהיה התחזקות חדה בשער השקל. לדבריו, הייתה ביניהם הסכמה רחבה על כך שבמקרה כזה, "צפויה גם ירידה רוחבית בפרמיית הסיכון של ישראל, שתתבטא גם בירידת תשואות איגרות החוב, בירידת ה-Basis swap ובעליית מדדי המניות המקומיים".

שפריר ציין בסקירה שפרסם כי במקרה שאיזנקוט יקים ממשלה, "כמעט כל מנהלי ההשקעות העריכו כי שער הדולר-שקל יירד לאזור ה-3 שקלים, ורבים מעדיפים להגדיל את החשיפה לישראל דרך שער השקל ולא דרך הריבית".

התחזקות השקל הגיעה על אף שבעולם, הדולר סיכם שבוע חמישי רצוף של התחזקות. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול מטבעות מרכזיים בעולם, התחזק בשבוע החולף ב-0.2% וננעל ברמה של 104 נקודות - שיא מאז מרץ 2025. המגמה מיוחסת בעיקר לציפיות להידוק מוניטרי של הפדרל ריזרב.

מחירי הנפט חתמו את השבוע החולף בשינויים קלים בלבד, כאשר נפט מסוג ברנט ננעל סביב 95 דולר לחבית ונפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 83 דולר לחבית. יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף אלטשולר שחם פיננשייל סרביסס, כתב בסקירתו השבועים כי "בזירה האזורית, התגברות המתיחות בין החות'ים לסעודיה בשבת מוסיפה מוקד סיכון לשבוע הקרוב, לאחר יירוט טילים ששוגרו לעבר ריאד ואזורים בדרום וטענות החות'ים לתקיפות נגד תשתיות אנרגיה. פגיעה ממשית באספקה עלולה להוסיף פרמיית סיכון למחירי הנפט, אך חשוב להבחין בין ההתפתחויות האלה לבין מחירי הסגירה ביום שישי, שקדמו להן".

מחירי הנפט בדרך לחתום את חודש נובמבר עם צניחה חדה של כ-20%. בין הסיבות למגמה: ירידה בחששות מפני אסקלציה בעימות מול איראן והתאוששות משמעותית ביצוא הנפט מהמפרץ, שהובילה לציפיות לעודף היצע. ג'ובאני סטאונובו, אסטרטג ב-UBS, כתב בהודעה ללקוחות כי בעיניו גל המכירות הלך רחוק מדי, וכי "אין לפרש בטעות את ההתאוששות ביצוא מהמפרץ כנורמליזציה של שוק הנפט".

מחיר הזהב התאושש מעט בשבוע החולף עם עלייה של כ-3.3%, ונעמד על 3,670 דולר לאונקיה. עם זאת, הוא בדרך לחתום חודש שלישי רצוף עם ירידה של יותר מ-6%, על רקע מגמת ההתחזקות של הדולר בעולם והציפיות להעלאות ריבית של הפד. נזכיר כי כנכס שאינו נושא ריבית, הזהב הופך לפחות אטרקטיבי בסביבה של ריבית גבוהה; במקביל, דולר חזק יותר הופך את הזהב ליקר יותר עבור קונים זרים.

על אף ההתאוששות הניכרת בשוק המניות, הביטקוין המשיך לספוג לחצים בשבוע החולף ונסחר לפי שעה מתחת לרף ה-60 אלף דולר.

פול מרינו, מנהל ההכנסות הראשי ב-Themes ETFs, התייחס לביטקוין והעריך כי הירידה לרמה של 60 אלף דולר אינה בהכרח מבשרת על סיום מחזור העליות. לדבריו, אחרי ראלי חדה במחיר, תקופת דשדוש יכולה לשקף מעבר ממחזיקים קצרי־טווח למשקיעים בעלי אופק ארוך יותר ולסייע בבניית בסיס יציב. הוא הדגיש שאין בכך הבטחה לעלייה מיידית, אך בהשוואה למחזורי עבר, הוא מעריך שפוטנציאל הירידה עשוי להיות מוגבל יותר.

מרינו מזהה ארבעה מנועים אפשריים להתאוששות: עצירת העלאות הריבית ושיפור בנזילות, חזרת הזרמות לקרנות סל המחזיקות בביטקוין ישירות, בהירות רגולטורית בנושאי משמורת ומיסוי, והאטת קצב הנפקת המטבעות בעקבות החצייה (bitcoin halving). לדבריו, קרנות הסל יצרו ערוץ קבוע למשקיעים מוסדיים, מנהלי עושר ויועצי השקעות; אם הביקוש יחזור מול היצע חדש מוגבל, תנאי השוק עשויים להשתנות במהירות.

עם זאת, מרינו הזהיר כי בעת לחץ בשווקים, הביטקוין עדיין מתנהג כנכס מסוכן. אינפלציה עיקשת וריבית גבוהה עלולות להרחיק משקיעים, ופירוק פוזיציות ממונפות עשוי להאיץ ירידות גם ללא שינוי יסודי בתזה ארוכת־הטווח. מכירות של מחזיקים גדולים, כורים או ממשלות, וכן תקלות אבטחה בבורסות ובגופי משמורת, הן סיכונים נוספים.

4 דוח התעסוקה צפוי לתת לפד מרחב להעלות ריבית

דוח התעסוקה לחודש נובמבר צפוי להמשיך את מגמת היציבות שמלווה לאחרונה את שוק העבודה האמריקאי, עם תוספת של 90 אלף משרות - נתון שיאפשר לפדרל ריזרב להמשיך להתמקד במיתון האינפלציה העיקשת, ולהעלות ריבית ביום רביעי הבא, בהתאם לציפיות בשוק.

כלכלני בלומברג סיפקו ביום שבת התבטאות חריגה למדי באשר להשלכות האפשריות של הידוק מוניטרי נוסף. "אנחנו עדיין צופים העלאה של 25 נ"ב בדצמבר, לפני שהפד יבין שמרחץ הדמים בשווקים יחייב אותם להפסיק ב-2027", כתבו אנה וונג, אנדרו סאצ'ר ואליזה ווינגר.

גם בלידר שוקי הון נקטו בגישה דומה. בסקירתם השבועית, הכלכלנים ציינו כי "העלאת ריבית עלולה להחריף את הירידות בשוקי המניות. אמנם בנובמבר צפוי מדד שלילי עקב הירידה במחירי האנרגיה, אך העלאת ריבית נדרשת לשמירה על אמינות הפד. להערכתנו, חולשה בשווקים תקשה על המשך הריסון המוניטרי, ואף תיתכן הורדת ריבית במחצית הראשונה של 2027, במקרה של ירידות חדות בשווקים (זוכרים את סוף 2018?)".

נכון לעכשיו, השוק מתמחר העלאת ריבית של רבע אחוז בשבוע הבא בהסתברות כמעט ודאית, והעלאת ריבית בהחלטה העוקבת בינואר בהסתברות של כ-65%.

5 אד ירדני שוב מוריד תחזית ל-S&P 500

האנליסט הוותיק אד ירדני חתך בשבוע שעבר את תחזיתו ל-S&P 500 מ-7,900 ל-7,500 נקודות עד סוף השנה - אפסייד של קרוב ל-3% לעומת רמתו הנוכחית. מדובר בפעם השנייה בתוך כחודשיים שירדני חותך את התחזית שלו, למרות שהוא ידוע כאחד מהאנליסטים האופטימיים ביותר בוול סטריט.

מה שהופך את המצב לאף חריג יותר, הוא שירדני הוא בין האנליסטים / הגופים מוסדיים הבולטים היחידים שחתכו את מחיר היעד של ה-S&P 500 לאחרונה, לנוכח הטלטלות בשוק המניות האמריקאי והפרשות סביב אנבידיה. "החשש הוא שמגבלות הדוקות יותר על היצוא יפחיתו את הביקוש לשבבים וידחפו כלפי מטה את המחירים שלהם", כתב אז ירדני. "אם כך יקרה, לירידה בהערכות השווי של המניות תתלווה בקרוב גם האטה בקצב הצמיחה של הרווחים, או אפילו ירידה ממשית בשורת הרווח".

אתמול, ירדני התייחס לריבאונד הענק שהתרחש בעקבות שובו של ג'נסן הואנג לאנבידיה, וציין כי "בחרנו להישאר עם התחזית החדשה שלנו כי איננו משוכנעים שחזרתו תשים סוף להתקף החרדה בתחום ה-AI". עם זאת, הוא ממשיך לראות בתיקון שמתרחש בשוק המניות כהזדמנות, ומאשש את תחזיתו לפיה מדד הדגל האמריקאי יגיע ל-10,000 נקודות עד סוף 2029.