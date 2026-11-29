לפעמים יש גם חדשות טובות בסיפור על קריסת בנק. ביום שישי, סגרו הרגולטורים בארה"ב את יונייטד פידליטי, בנק מאינדיאנה שהחזיק בסוף ספטמבר נכסים בהיקף של כ־5.9 מיליארד דולר. במסגרת עסקה שעליה הודיעה הרשות הפדרלית לביטוח פיקדונות (FDIC), בנק פירסט סיטיזנס יקלוט את מרבית הפיקדונות. הלקוחות שחשבונותיהם נכללים בעסקה יעברו אליו אוטומטית וישמרו על מלוא כספם, לפי הרשות.

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הרגולטור המפקח קבע שמצבו של יונייטד פידליטי אינו מאפשר לו להמשיך לפעול בבטחה, וכי הבנק עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו. לפי היקף הנכסים, זו קריסת הבנק הגדולה בארה"ב מאז אפריל 2024, אז נסגר ריפבליק פירסט מפילדלפיה, שהחזיק נכסים בשווי של כ־6 מיליארד דולר.

פירסט סיטיזנס, שבסיסו בצפון קרוליינה, נבחר בהליך תחרותי. העסקה כוללת פיקדונות בהיקף של כ־4.5 מיליארד דולר והלוואות בהיקף של כ־3.1 מיליארד דולר, לפי יתרות סוף ספטמבר. עד יום שני, צפויים 22 הסניפים של יונייטד פידליטי, הפרוסים בארבע מדינות ובאיי הבתולה של ארה"ב, להיפתח מחדש תחת השם פירסט סיטיזנס.

הרשות הפדרלית מעריכה שהקריסה תעלה כ־1.83 מיליארד דולר לקרן ביטוח הפיקדונות, שממומנת מתשלומי הבנקים.

אז למה בכל זאת יש סיבה לדאגה? ב-2023 התרחש גל קריסות של בנקים אזוריים בארה"ב שטלטל את הבורסות והמחיש איך נפילה של בנק יכולה להשפיע גם על עסקים שמעולם לא היו לקוחות שלו.

בתוך פחות מחודשיים, קרסו סיליקון ואלי בנק, סיגנצ'ר ופירסט ריפבליק. לקוחות משכו פיקדונות גם מבנקים אחרים, וההתערבות של הרשויות האטה את קצב המשיכות. בסקר שערך הפדרל ריזרב באפריל באותה שנה כבר דיווחו בנקים על הקשחת תנאי האשראי לעסקים. החשש ממשיכות פיקדונות ומעלייה בעלויות המימון היה בין הסיבות שציינו להקשחה נוספת.

כעת נותר לראות אם מדובר באירוע נקודתי או כזה שיתברר כרוחבי.