המהפכה האירית שמפילה את הכנסייה הקתולית

משאל העם באירלנד ביום שישי האחרון ראוי לתשומת לב ניכרת, החורגת הרבה מעבר לגבולות המשאל, או לגבולות אירלנד.

המצביעים באירלנד נקראו להחליט אם הם רוצים לבטל תיקון, שנוסף לחוקת הרפובליקה לפני 35 שנה. התיקון העניק מעמד שווה לחיי האישה ולחיי עוברה. זה היה ניסוח מחוכם לאיסור למעשה על הפלות מלאכותיות. מאז, נשים איריות שוחרות גרידה היו חוצות את הגבול לצפון אירלנד הבריטית, או טסות ליבשת אירופה.

הסקרים בימים שקדמו למשאל הראו כי יתרונם של מצדדי הביטול מצטמצם והולך, והתוצאות מוטלות בספק. לא ממנה ולא מקצתה. שוב למדנו על ערכם המוגבל (לפעמים) של סקרים. שני שלישים של האירים הצביעו לטובת הביטול, היפוך מלא של תוצאות המשאל ב-1983.

מנהיג אומרי הלאו במערכת הבחירות אמר בהיוודע התוצאות: "אנשים רבים מתעוררים הבוקר משנתם ואינם מכירים עוד את הארץ שבה הם חיים".

ראש הממשלה, ליאו ואראדקאר, שתמך בביטול, צייץ אתמול: "היום חזינו בשיאה של מהפכה שקטה, המתחוללת באירלנד זה עשר או עשרים שנה. האירים אומרים, שהם רוצים בחוקה מודרנית לארץ מודרנית - והם בוטחים בנשים".

Fantastic crowds at Dublin Castle. Remarkable day. A quiet revolution has taken place, a great act of democracy. pic.twitter.com/MLtzkSkdLw