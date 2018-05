נציגי ארה"ב וצ' קוריאה נפגשו; טראמפ: "המפגש יקרה"

משלחת אמריקאית ומשלחת מצפון קוריאה נפגשו אמש בגבול בין צפון קוריאה לדרום. מדובר בהכנה לפגישה שעשויה להתקיים בין נשיא ארה"ב דולנד טראמפ ומנהיג צפון קוריאה קים ג'ונג און. זאת לאחר שבסוף השבוע דונלד טראמפ הודיע כי הפגישה תבוטל ובהמשך חזר בו ואמר שיכול להיות שתצא לפועל לבסוף.

טראמפ צייץ אמש כי "אני מאמין שלצפון קוריאה יש פוטנציאל אדיר ויום אחד היא תהפוך למעצמה כלכלית. קים ג'ונג און מסכים איתי על זה. זה יקרה!".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!