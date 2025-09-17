שתי אוניברסיטאות ישראליות בצמרת הדירוג הבינלאומי הנחשב

אוניברסיטת תל אביב ממשיכה לבסס את מעמדה כאחת ממכונות הסטארט־אפ המובילות בעולם: זו השנה השנייה ברציפות שהיא מדורגת במקום השביעי בעולם ובמקום הראשון מחוץ לארצות הברית במדד היזמות היוקרתי של PitchBook לשנת 2025. המדד, שנחשב לאחד היוקרתיים בתחום, בוחן אילו אוניברסיטאות בעולם מצמיחות את מספר היזמים הגדול ביותר מבין בוגריהן, על פי חברות הסטארט־אפ שהקימו והיקפי ההון שגייסו מקרנות הון סיכון.

הנתונים מציבים את אוניברסיטת תל אביב בשורה אחת עם מוסדות־עילית דוגמת סטנפורד, הרווארד ו-MIT. על פי PitchBook, בוגרי האוניברסיטה הקימו בעשור האחרון 736 חברות, שגייסו יחד 30 מיליארד דולר, והעמידו 865 יזמים. בין החברות הבולטות שהקימו בוגריה: חברת לנדבאזז שהגישה לאחרונה תשקיף לקראת הנפקה וגייסה מעל מיליארד דולר וחברת נקסט אינשורנס, שנמכרה במעל ל2.5 מיליארד דולר השנה.

הטכניון קופץ מדרגה: מקום 10 בעולם

במקביל, הטכניון נכנס השנה לראשונה לעשירייה הפותחת של הדירוג, מהלך שממקם את המוסד החיפאי בחזית הגלובלית של יזמות טכנולוגית, לצד עשרת האוניברסיטאות המשפיעות ביותר על תעשיית ההייטק העולמית. בראש הרשימה ניצבות ברקלי, סטנפורד, הרווארד, פנסילבניה ו-MIT, אך אוניברסיטת תל אביב מקדימה מוסדות יוקרתיים לא פחות כמו ייל (12), אוניברסיטת קליפורניה (13) ופרינסטון (15).

פרופ’ משה צבירן, ראש מערך היזמות והחדשנות באוניברסיטת תל אביב, מסר כי ״האוניברסיטה גאה להמשיך ולהיות האוניברסיטה היזמית של מדינת ישראל. העובדה ש-PitchBook מדרג אותנו שנה אחר שנה בצמרת, היא ההוכחה הטובה ביותר למצוינות האקדמית שלנו ולהובלה ביצירת דור יזמים שמייסדים חברות, מגייסים הון סיכון ומצעידים קדימה את כלכלת ישראל״.

לפי PitchBook, בוגרי הטכניון הקימו בעשור האחרון יותר מאלף חברות, בהובלת כ-1,300 יזמים, שגייסו יחד למעלה מ-43 מיליארד דולר. מתוכם, כ-670 חברות הוקמו בידי בוגרי תואר ראשון בלבד, שגייסו יותר מ-26 מיליארד דולר. בקרב מוסדות בינוניים (15-30 אלף סטודנטים), הטכניון מדורג ראשון במזרח התיכון ובאסיה, וחמישי בעולם. נתון זה ממחיש את שיעור היזמים הגבוה במיוחד מקרב בוגריו ביחס לגודל האוניברסיטה.

נשיא הטכניון, פרופ’ אורי סיון, מסר: ״בוגרי הטכניון הם המנוע הכלכלי המרכזי של מדינת ישראל ואחראים במידה רבה להיווצרותה של אומת הסטארט־אפ. בשנים האחרונות הרחבנו את לימודי היזמות בתואר הראשון, לצד הקמת מרכזים ייעודיים כמו t:hub וזרוע המסחור T3, המסייעים לסטודנטים ולחוקרים להפוך רעיונות למציאות עסקית. החיבור ההדוק בין האקדמיה לתעשייה הוא יעד אסטרטגי ראשון במעלה שלנו״.

ואילו עוד אוניברסיטאות ישראליות ברשימה?

לצד אוניברסיטת תל אביב והטכניון, ארבעה מוסדות ישראליים נוספים נכללים השנה בדירוג: האוניברסיטה העברית (במקום ה30), אוניברסיטת רייכמן (במקום ה47), אוניברסיטת בן־גוריון (במקום ה52) ואוניברסיטת בר־אילן (במקום ה90). במקביל- ישראל היא המדינה היחידה מחוץ לארה״ב שמכניסה שני מוסדות לעשירייה הפותחת.