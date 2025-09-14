ההנפקה שתניב למבטח שמיר, ארקין ואייל עופר רווחים של מאות מיליונים

השבוע שעבר היה העמוס ביותר בהנפקות ראשוניות (IPO) בוול סטריט מאז שנת השיא 2021, עם 10 הנפקות בשווי מצטבר של 34 מיליארד דולר, שכללו חברות מתחומים מגוונים - רשת בתי קפה, בורסת קריפטו, ביוטק, פינטק וחברות SPAC - וגם חברה ישראלית, ויה, המספקת פתרונות בתחום התחבורה החכמה.

לצידה הגיעה לוול סטריט גם חברת הפינטק Klarna, שגייסה כמעט 1.4 מיליארד דולר לפי שווי של 15.3 מיליארד דולר; Figure מתחום הבלוקצ'יין, שהונפקה בשווי 6.1 מיליארד דולר; ו-Gemini, בורסת קריפטו שהקימו האחים וינקלווס (שתבעו את מארק צוקרברג בטענה שגנב את הרעיון שלהם כשהקים את פייסבוק) בשווי של 3.5 מיליארד דולר.

המגמה החיובית בשוק ה-IPO צפויה להימשך, ובשבוע האחרון הוגשו גם מספר דו-ספרתי של תשקיפים לקראת הנפקות, כך לפי נתוני אתר ההנפקות Renaissance Capital.

אחד התשקיפים הוא של חברת הפינטק הישראלית-אמריקאית לנדבאזז (Lendbuzz). החברה הגישה תשקיף בסוף השבוע וטרם חשפה את היקף הגיוס המבוקש ואת השווי שאליו היא מכוונת בהנפקה, אך הערכות בשוק נוקבות בשווי של עד 1.5 מיליארד דולר.

אך הגיוס הפרטי האחרון שלה בוצע לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר (ימים ספורים לפני ה-7 באוקטובר 2023). עד כה היא גייסה 190 מיליון דולר בהון ומעל 4 מיליארד דולר בחוב.

לנדבאזז פיתחה פלטפורמה מבוססת AI למימון הלוואות לרכישת רכב, ומאפשרת ללקוחות בנקודת הרכישה גישה טובה יותר לאשראי. החברה משרתת כיום מעל 2,100 סוכנויות רכב בארה"ב. היא משתמשת ב-AI ולמידת מכונה במטרה להעריך טוב יותר את סיכוני האשראי, ויכולה לספק ללקוחות אשראי גם כשאינם זוכים לשירותי המערכת הבנקאית המסורתית.

החברה מספקת למעשה את האשראי ללקוח הסופי, ובכך סוכנות הרכב "מרוויחה" לקוח שייתכן שלא היה יכול לבצע את הרכישה. לנדבאז מרוויחה מפער הריביות בין מה שהיא לווה למה שהיא מלווה, ובמקביל מבצעת גם עסקאות איגוח. לפי התשקיף, עלות רכישת לקוח הייתה ב-2024 כ-410 דולר פר הלוואה. לנדבאז מציינת בתשקיף שהגישה כי בעוד שהיא מתמקדת כיום בפיתוח מוצר הליבה שלה בתחום מימון הרכב, הרי שבטווח הארוך היא מאמינה שניתן ליישם את הטכנולוגיה והמודל שלה על עוד פלחי שוק ובכך להרחיב את היקף השוק אליו החברה פונה.

פעילותה של לנדבאזז מזכירה במידה מסוימת את זו של חברת הפינטק הישראלית פאגאיה שנסחרת כיום בשווי של 3 מיליארד דולר, וגם את של Klarna שהונפקה כאמור בשבוע שעבר, אך הן אינן מתחרות ישירות.

לנדבאזז ומבטח שמיר נהנות ממונטום חיובי

את לנדבאזז ייסדו המנכ"ל אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, המכהן כ-CTO, בשנת 2015. השניים הכירו בתקופת לימודיהם ב-MIT.

בין בעלי המניות שיציפו ערך ניכר בהנפקה ניתן לציין את חברת ההחזקות הציבורית מבטח שמיר, שבשליטת איש העסקים מאיר שמיר, שהחזיקה נכון לסוף 2024 בכ-7.8% ממניות לנדבאזז, שנרכשו החל משנת 2017 תמורת כ-34 מיליון שקל בלבד.

נכון לסוף המחצית הראשונה השנה, ההשקעה בלנדבאזז רשומה בדוחות מבטח שמיר ב"שווי הוגן" של כ-166 מיליון שקל. כך שבמחיר ההנפקה לו שואפת לנדבאזז, שווי זה עשוי לקפוץ למעל 300 מיליון שקל ולהציף לחברת ההחזקות של שמיר רווח של קרוב ל-200 מיליון שקל. גם כך מניית מבטח שמיר נהנית ממומנטום חיובי בשנים האחרונות עם זינוק של יותר מ-200% בשלוש שנים שסלל את דרכה אשתקד למדד ת"א 125 ומשקף לה כיום שווי שוק של 2.6 יליארד שקל.

אצל רבים מזוהה פעילות החברה והעומד בראשה, מאיר שמיר, בעיקר עם האקזיט העצום שרשמה לפני כעשור בענקית המזון תנובה (שאת השליטה בה מכרה יחד עם קרן אייפקס לידי ברייטפוד הסינית). אך למרות שמדובר בעסקה המוצלחת ביותר שעשתה מבטח שמיר (שהניבה לה רווח של יותר מחצי מיליארד שקל), היא ידעה במהלך יותר משלושה עשורי פעילות מימושים שהניבו רווחים גדולים גם מהשקעות שביצע בתחומי הביטוח, הנדל"ן והטכנולוגיה.

מבטח שמיר של העשור האחרון היא חברה מגוונת, ללא השקעה מרכזית בודדת, הפועלת בעיקר בתחומי האנרגיה (תחנות הכוח אלון תבור וקסם), מימון נדל"ן (שולטת במניף הבורסאית שנסחרת ב-1.2 מיליארד שקל), נדל"ן מניב וטכנולוגיה. לאחרונה, מכרה החברה את יתרת השקעתה הוותיקה בגילת לווינים ב-72 מיליון שקל וצפויה להכיר ברווח של 9 מיליון שקל בגין המכירה.

גם ארקין ועופר בחגיגה

בעל מניות נוסף בלנדבאזז הוא ניר ארקין, בנו של המיליארדר מורי ארקין ומשקיע בפני עצמו, שמחזיק מעל 5% ממניות החברה המנפיקה בשווי של מאות מיליוני שקלים (אם כי לא דווח כמה). גם קרן ההון סיכון 83North מחזיקה ביותר מ-5% ממניות לנדבאז. הקרן היא ישראלית-בריטית והשותפים בה הם לורל בודוון, גיל גורן, יורם שניר וארנון דינור.

הקרן מחזיקה גם במניות ויה שהונפקה בשבוע שעבר. עוד בעלת מניות שמחזיקה ביותר מ-5% היא OG Tech Ventures International, קרן ההון סיכון של המיליארדר אייל עופר, איל ספנות ונדל"ן ואחד מבעלי השליטה בבנק מזרחי טפחות. בשלב זה, אין בתשקיף פירוט מי מבעלי המניות ימכור החזקות בהנפקה ואם כן באיזה היקף. את ההנפקה מלווה שורה ארוכה של חתמים בהובלת גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן, RBC ומיזוהו.

היקף ההלוואות שהעמידה לנדבאזז בסוף המחצית הראשונה של השנה הסתכם ב-1.5 מיליארד דולר. החברה העסיקה לאותו מועד 475 עובדים, מהם 430 בארה"ב והשאר בישראל, בעיקר בתחומי המו"פ והנדסת המוצר. מטה החברה ממוקם בבוסטון, ויש לה משרדים גם בתל אביב, קליפורניה, פלורידה וניו יורק. בחברה מציינים שכספי הגיוס ישמשו אותה לצרכים עסקיים כלליים, הון חוזר, ואולי גם לרכישות ולפירעון סכומים שמשכה מקו אשראי. לדבריה, המטרה בהנפקה היא להגדיל את הגמישות הפיננסית ולייצר שוק ציבורי למניות.

נתונים פיננסיים שפרסמה לנדבאז מצביעים על כך שהיא צומחת ורווחית. המחצית הראשונה של 2025 הסתיימה עם הכנסות של כ-173 מיליון דולר, צמיחה של 37.8% ביחס לתקופה המקבילה ב-2024. עיקר ההכנסות (80.6%) נובע מריביות ועמלות. הרווח הנקי גדל ב-97.2% ל-11.1 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) צמח ב-58.4% ל-22.7 מיליון דולר.