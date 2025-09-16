1 באיזה ענף קיבלו את הסכום הכי גבוה לחג, ומה המצב בהייטק?

האם המעסיקים בישראל החליטו להשקיע יותר בעובדים? מנתוני חברת המתנות BUYME עולה כי נרשם שיא חדש לקראת חגי תשרי, עם היקף של יותר מחצי מיליון מתנות לעובדים. בשנה שעברה חולקו 512 אלף מתנות, כך שמדובר בגידול של 7.5%. שווי המתנה הממוצעת לעובד בחגים אלה עומד בממוצע על 468 שקל (ירידה של 12% לעומת 530 שקל בשנה שעברה).

הענף שבו מחולק הסכום הגבוה ביותר, בממוצע, הוא עריכת הדין עם 720 שקל למתנה. במקום השני נמצאים גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות (701 שקל), ובמקום השלישי משרדי פיננסים (688 שקל). ענף ההייטק, שבלט בשנים קודמות, נמצא ב"מרחק" מהם - כשהמתנות של סטארט־אפים עומדות על 555 שקל, ואלו של חברות ההייטק המסורתי מסתכמות ב-542 שקל בממוצע.

בפילוח לפי גודל ארגון, חברות קטנות (עד 30 עובדים) העניקו מתנות בשווי ממוצע של 418 שקל, בעוד שבחברות גדולות (מעל 1,000 עובדים) הממוצע זינק ל־582 שקל. מנתוני ביימי עולה ש-22 חברות בלטו במיוחד, כשהעניקו לעובדיהן מתנות בשווי 1,500 שקל - מהלך חריג בנוף שוק העבודה המקומי. החברות הללו מגיעות מתחומים מגוונים, בהם תחבורה, חדשנות טכנולוגית, ייעוץ, בריאות ותקשורת.

בפילוח גיאוגרפי, תל אביב מובילה עם כ־2,000 חברות שרכשו מתנות לעובדים, אך גם פתח תקווה, ירושלים, הרצליה, ראשון לציון וחיפה נמצאות בצמרת. כ-300 חברות שילבו גיפטקארדים לעסקים קטנים ובינוניים, ביניהם כאלו שנפגעו מהמלחמה.

"הנתונים מלמדים על מגמה ברורה - המעסיקים בישראל מבינים שהעובדים הם הנכס המרכזי שלהם", מסביר מנכ"ל BUYME זיו רוזן. "ההשקעה במתנות חג אינה רק עניין כספי, אלא מסר של הערכה, שותפות ודאגה אמיתית".

2 ישראל מתגייסת

קרן דלק מקבוצת דלק ו-NewMed Energy, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה, מחלקים מענק של 10 מיליון שקל ל-160 משפחות שאיבדו את יקיריהן במלחמה. המשפחות נבחרו על ידי ועדה מייעצת בראשות הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי, שבה חברים גם פרופ' רוני גמזו ואילן חממי, אביו של אל"מ אסף חממי ז"ל. כל משפחה תקבל מענק של 25-125 אלף שקל.

"אנחנו כאן לצדכם בלב כואב כדי לומר - אתם לא לבד", אמר יצחק תשובה בטקס שנערך לרגל המהלך במלון דן אכדיה בהרצליה. "המחויבות הזו איננה מחווה חד־פעמית אלא מתמשכת - לשאת את זכר יקיריכם איתנו בכל עשייה. מתוך הכאב אנחנו שואבים גם אמונה - במדינת ישראל, בצה"ל, ובכלכלת ישראל שנמשיך לחזק, לבנות ולהשקיע בה, למען עתיד טוב ובטוח יותר לדורות הבאים".

צילום: אלעד מלכה

בתמונה, מימין לשמאל: אלי טהר, אריה מועלם, יצחק תשובה, יוסי אבו, עידן וולס ואביב כוכבי.

3 שיווק

מותג הלייף סטייל לתינוקות Take Me Home של אלינור קופלר פתח השבוע פופ-אפ בקניון עזריאלי איילון לרגל השקת קולקציית החורף Toy Box. באירוע ההשקה השתתפו ליאון קופלר יו"ר ובעלי סופר-פארם (במרכז התמונה עם בתו), דני לוזון המשנה למנכ"ל סופר-פארם (מימין) ועמיחי קילשטיין, מנהל תחום נכסים מניבים בקבוצת עזריאלי (משמאל).

צילום: שוקה כהן

4 מינויים חדשים

ד"ר מאיה שושן-אורגד מונתה למנהלת פלטפורמת "החדשנות הפתוחה" הגלובלית של חברת טבע.

צילום: יח''צ Peakbridge

דדי אוריון, 39, מונה למשנה למנכ"ל חברת הנדל"ן אלדר שיווק.

ד"ר מאיר מנחם, 60, מונה למנכ"ל חטיבת החוסן והמוכנות לחירום בחברת הייעוץ Tefen-תנופה.