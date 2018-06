אחד הצעדים החשובים שקיבל שר האוצר משה כחלון מיד עם כניסתו לתפקיד שר האוצר היה כמובן כינוס "ארגז הכלים הנדל"ני" תחת קורת-גג אחת. רשות מקרקעי ישראל יצאה ממשרד השיכון, ומינהל התכנון נפרד ממשרד הפנים, מהלכים שנעשו במהירות וכמעט ללא מהמורות בשטח (והיו לא מעט סקפטיים, כולל אנחנו, שפקפקו ביכולת להשיג את הסכמת העובדים למהלך וכו').

אבל אנחנו פה גם כדי להזכיר שאין רע בלי טוב. כמו בדרך-כלל בחיים, You win some you lose some. ככה זה כשנוקטים מהלך היסטורי שמותיר את משרד הפנים ואת משרד השיכון עם כנפיים מרוטות, ועם מוטיבציה להוכיח לאוצר ולכולם שזו הייתה טעות נוראית. באוצר נאלצים מאז להתמודד עם פרטנרים חלשים אמנם, אבל גם כאלה שלא נמצאים בהכרח באותו צד של המתרס, לאחר שנטלו מהם איברים חיוניים.

בשבוע שעבר למשל עלה מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן לירושלים, כדי להתנגח שוב בהסכמי-הגג שעליהם חותם האוצר בסיטונות עם הרשויות המקומיות. כהן שב והתריע כי "30 רשויות מקומיות חתמו על הסכמי-הגג, אבל העיריות לא יכולות לספק את השירותים הבסיסיים לתושבים". התרענו על החורים בהסכמי-הגג הרבה לפני כהן, אבל אין ספק שהכעס החריג שהוא מפגין נובע בין השאר מתסכול אישי, מאחריות ללא סמכות שנותרו בידיו.

כהן מרגיש יום יום שמשרד הפנים אחראי כביכול על 254 הרשויות המקומיות, בעוד שבפועל את ההסכמים החשובים, את התוכניות הגדולות, את התקציבים הגדולים ואת הטקסים המרשימים הן כורתות עם אנשי האוצר (בראש ובראשונה עם מינהל התכנון ועם מטה הדיור). אז אחרי שהשאירו אותו בלי תכנון דה-פקטו ובלי שליטה על התקציבים, כהן כאן כדי להזכיר לכולם את הכשל של הסכמי-הגג ושל התכנון החפוז - על אפו ועל חמתו של שר האוצר, שלא שיתף אותו בחגיגה.

ובעוד מול משרד הפנים הביקורת לפחות עניינית, ביחסים עם משרד השיכון המצב חמור ומתסכל שבעתיים. בגלל המודל הדינמי של מכרזי מחיר למשתכן - ההחלטה המשתנה מה יהיה התמהיל המדויק בין דירות לחסרי דיור לבין דירות לשוק החופשי; כמה דירות יוגרלו לזכאים מחוסרי דירה, וכמה יוגרלו גם למשפרי דיור; הרצון לממש סוף סוף את ההחלטה ממאי 2017 להקצות דיור ציבורי, "עד 5%", בכל מכרז ועוד - רשות מקרקעי ישראל לא יכולה להוציא ולסגור מכרזים לבד. היא יושבת במשרד באוצר, אבל תלויה בפקידים הממורמרים של משרד השיכון, שעוד זוכרים בערגה איך רמ"י הייתה שלהם ולא ממש ששים לעזור כשהיא גולה במשרד האוצר.

"לקחתם את ארגז הכלים?" אומרים במשרד השיכון ובמשרד הפנים לאנשי האוצר, "תסתדרו לבד. אנחנו פה כדי להסביר לכולם כמה אתם טועים".

