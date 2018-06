המתכנתים חוששים: מה רכישת גיטהאב תעשה לקוד הפתוח?

הרכישה של פלטפורמת גיטהאב הפופולרית לאחסון ושיתוף קוד ע"י מיקרוסופט, תמורת 7.5 מיליארד דולר במניות, גוררת תגובות מעורבות בקרב קהילת המתכנתים. בעוד שחלק מהמתכנתים חושבים שענקית הטכנולוגיה תביא שיפורים לפלטפורמה, אחרים מוחים על הרכישה ואף עוזבים את גיטהאב בתגובה לחדשות.

החשש של חלק מהמתכנתים נובע מההיסטוריה של מיקרוסופט בכל הנוגע לפרויקטים של קוד פתוח, בהם מתכנתים מפרסמים ומשתפים את הקוד שלהם באופן חופשי בפלטפורמות כמו גיטהאב. בתחילת שנות האלפיים, כשתכנות בקוד פתוח צבר פופולריות, מיקרוסופט הייתה המתנגדת הגדולה ביותר שלו. החברה ניסתה לגרום ללקוחות עסקיים שהשתמשו במערכת ההפעלה לינוקס שמושתתת על קוד פתוח לעבור אליהם בעזרת טקטיקות שנעו מהורדת מחירים להפחדות. ב-2001 בכיר במיקרוסופט אף כינה את הקוד הפתוח "הרסני לקניין רוחני". סטיב באלמר, מנכ"ל מיקרוסופט לשעבר אף כינה תכנות בקוד פתוח "סרטן".

החברה אמנם החלה לשנות את עמדותיה בשנותיו האחרונים של באלמר כמנכ"ל, אך סאטיה נאדלה, המנכ"ל הנוכחי, היה זה שהגביר את מאמיצה של החברה בתחומי התאמה לקוד פתוח. למשל בפלטפורמת הענן של החברה, Azure, שמתאימה ללקוחות שמשתמשים בלינוקס. בנוסף, חלק מכלי Visual Studio שמיקרוסופט מציעה למפתחים משתמשים בקוד פתוח באמצעות גיטהאב, ועוד.

ובכל זאת, משקעי העבר מביאים לכך שלא כל המתכנתים מסוגלים סומכים על ענקית הטק. המתכנת ג'קס מטהיג' למשל כתב בבלוג שלו כי מחק את חשבון הגיטהאב שלו. "אני בטוח שתוכלו להגיד שאני אדם זקן ונרגן, והבוס החדש של מיקרוסופט אולי נחמד יותר - אבל זה אותו התאגיד" כתב. רבים אחרים הביעו בטוויטר את אי הנוחות שלהם נוכח העסקה, פרסמו איומים לעבור לפלטפורמות מתחרות ובדיחות שמוחות על השינוי.

המתחרה של גיטהאב, GitLab מנסה להרוויח מתגובת המפתחים ההססניים, וצייצה על כך שמפתחים רבים עוברים אליה כעת.

Every Github repo right now #GitHub #GitLab pic.twitter.com/exG6vY4bAf

אך מתכנתים אחרים שרוצים שהפלטפורמה תמשיך להצליח מכירים בכך שהיא זקוקה לעזרה חיצונית. גיטהאב אינה חברה רווחית, ובחברה חיפשו מנכ"ל חדש במשך תשעה חודשים ללא הצלחה. משתמש אחר בגיטהאב, גילרמו ראוץ', צייץ כי העסקה היא "אחד הדברים הטובים ביותר שקרו אי פעם לקוד פתוח".

Microsoft acquiring @github and @natfriedman leading it is one of the best things to happen to Open Source.



Exciting times ahead!