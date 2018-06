רון אילון עוזב את yes, ובאופן בלתי מתוכנן הוא עושה זאת דווקא כאשר הוא מצליח לעצור את נטישת המנויים בחברה. הפעולה של אילון מגיעה בעקבות החקירות של רשות ניירות ערך, כאשר החשדות נגדו הן שהוא פעל לסייע לשאול אלוביץ למכור את חלקו ב-yes לבזק במחיר מופקע, ותוך שהוא לוקח חלק במהלכים שנועדו לסייע לאלוביץ לקבל תמורה מותנית נוספת בסך 170 מיליון שקל על עמידה ביעדי תזרים מזומנים של yes.

דירקטוריון בזק מכונס בשעה זו וצפוי להחליט גם בסוגיית המנכ"ל שיחליף את סטלה הנדלר בבזק קווי.

על-פי הערכות, רן גוראון יקבל את הניהול של yes, כך שבאופן הדרגתי הוא ישתלט וילמד אותה. ככל הנראה רק בשלב מאוחר יותר יגיע המיזוג עם בזק בינלאומי, שהוא מיזוג מורכב הרבה יותר.

ההנחות בשוק היו שממזגים את שלוש החברות, אבל הוחלט בינתיים שלא. גוראון ינהל את שתי החברות - פלאפון ו-yes - במקביל עד שיוחלט אחרת.

רון אילון מסר היום (א'): "לאחר קדנציה בת 12 שנים, אני מסיים את תפקידי. אני גאה לפרוש כאשר yes ניצבת בשורה אחת עם מפעילות הטלוויזיה הרב-ערוצית המובילות בעולם, כשהיא מביאה ללקוחות בישראל מידי יום ביומו, בשורות תוכן מפעימות, התפתחויות טכנולוגיות פורצות דרך, בסביבה תחרותית ומאתגרת. אני גאה במיוחד על קידום היצירה הישראלית המקורית בעולם, בעזרתה של yes Studios, זרוע בינלאומית להפצה והפקת תוכן בחו"ל, האחראית על שורה של עסקאות תוכן ישראליות המופצות לעולם כולו, בהן 'פאודה', 'על הספקטרום' ורבות אחרות. yes תמשיך להצטיין בזכות עובדיה - אנשים נלהבים, יצירתיים, אוהבי טלוויזיה שימשיכו להצעיד אותה להצלחות עתידיות".

יו"ר קבוצת בזק, שלמה רודב, מסר: "רון אילון מסיים את תפקידו לאחר 12 שנה עם הישגים גדולים לחברת yes. אני מלווה את קבוצת בזק שנים רבות ולמדתי להעריך את עבדותו המצוינת של אילון, בעל חשיבה אסטרטגית, יכולות ניהול יוצאות מן הכלל והיכרות רבת-שנים עם שוק התקשורת הישראלי, שאיפשרו לו להוביל את החברה לצמיחה גדולה והישגים רבים זאת למרות המגבלות הרגולטוריות שהוטלו על החברה ועל קבוצת בזק כולה. אני מאחל לו הצלחה בהמשך דרכו. לרן גוראון, הנכנס לתפקיד מנכ"ל yes, במקביל לתפקידו כמנכ"ל פלאפון, יש היכרות רבת-ערך עם שוק התקשורת בכלל ועם קבוצת בזק בפרט, אשר תסייע לו באתגר החדש, ואני מאחל לו הצלחה רבה בתפקידיו".

