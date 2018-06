טוויטר נגד הספאם: "10 מיליון חשבונות חשודים נבדקו השנה"

טוויטר פרסמה פוסט בבלוג הרשמי שלה בה הסבירה איך היא מתמודדת כרגע עם ספאם ובוטים. לדבריה, בחודש מאי המערכת מצאה ובדקה מעל 9.9 מיליון חשבונות שנחשדו כאוטומטיים או כמפיצי ספאם. ברבעון הראשון של 2018, טוויטר השעתה מעל 142 אלף אפליקציות שהפרו את כלליה והיו אחראיות למעל 130 מיליון ציוצי ספאם. בחודשים שלאחר מכן, טוויטר הסירה 49 אלף אפליקציות בממוצע בחודש.

Today, we’re sharing an update on our progress and next steps in combatting spam and platform manipulation. Proud of the work we’ve done, and where we’re headed next. https://t.co/Q5yweOXc1x