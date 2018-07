30 מ' דולר גיוס, 100 עובדים, וצמיחה – לאן פניה של Wibbitz?

"יזם צריך כל הזמן לשאול את עצמנו לאורך חיי החברה שלו 'איפה הכדור?'. מבחינתי, עד שלא מגיעים ל-Product Market Fit, זה ה'כדור', הדבר היחיד שחשוב. כל השאר - גיוס, עובדים, מוצר וטכנולוגיה, הם רק אמצעים לכך. ולכן אני אומר לכל יזם שאני פוגש, Keep your eyes on the Product Market Fit".

את יותם כהן לא היה קשה לראיין. אחרי שהקים יחד עם שותפו זוהר דיין את חברת Wibbitz, השניים גייסו אליה במצטבר כ-30 מיליון דולר, ומעסיקים כיום מעל ל-100 עובדים בתל אביב, ניו יורק ופריז ("בקרוב נפתח משרדים גם בלונדון", הוא מספר), הוא עדיין נשאר צנוע ומחובר לקרקע. מודע לקשיים העוברים על יזם בתחילת הדרך. בפרק ה-6 של עוד פודקאסט לסטארטאפים (עונה 3), שוחחנו עם כהן על כל אלה.

"זה קשה מאד לעבוד בסטארט-אפ, נפשית ופיזית, זה הרבה עליות וירידות, המון נחישות והתמדה", הוא מבהיר. "וכמובן, המון אופטימיות".

"משקיעים אמרו לנו: תבואו אחר כך"

הסיפור של הסטארט-אפ Wibbitz מתחיל לפני כ-8 שנים, במסגרת תוכנית היזמות Zell של המרכז הבינתחומי, שם הכירו כהן ודיין. את החברה הקימו מתוך חזון לאפשר ל"מספרי סיפורים" (Storytellers) מכל העולם לספר את הסיפור שלהם באמצעות וידיאו. "כבר אז ראינו בחוויה הפרטית שלנו, שיש כמויות מידע וחדשות עצומות, ואנחנו לא מצליחים להתמודד עם הכל - ולכן החלטנו שיהיה נכון לאפשר לגולשים להתמודד עם מידע בצורה ויזואלית". וכך החלה Wibbitz.

בהתחלה, התמקדו השניים בטכנולוגיה לבלוגרים. "הם היו מתקינים את המוצר שלנו באתר שלהם, וכך היו המאמרים שלהם מומרים אוטומטית לתוכן ויזואלי", נזכר כהן. "היינו בטוחים שנגייס יחסית מהר עם המוצר הזה, אולם כשפגשנו משקיעים הם אמרו לנו לחזור אליהם כשיש לנו מוצר 'מוכן'. כשהיה מוצר - חזרנו, ואז אמרנו לנו לחזור כשיש 'יותר נתונים', זה לא היה פשוט".

איך גייסתם בסוף?

כהן: "זה קרה די במקרה. ישבנו במשרד של משקיע פרטי אחד, אנג'ל. כשהתחלנו את הפגישה היו לנו - אני לא אשכח את המספר הזה - בדיוק 129 בלוגרים רשומים לפלטפורמה. המשקיע אמר שאם עד סיום הפגישה יהיו לנו 135 בלוגרים רשומים, הוא ישקיע בסיבוב בתנאים שלנו. וכך היה".

ומה קרה אז?

כהן: "אחרי זה היה לנו טיפה יותר קל, אבל רק טיפה. בנינו סיבוב של 450,000 דולר, עם קרנות מובילות".

מאז, עברו לא מעט מים בנהר. רק לפני כמה חודשים גייסה חברת Wibbitz כ-20 מיליון דולר בסבב שלישי, לפיתוח המוצר שלה שלה ליצירת וידיאו. את הסבב הובילו קרן ההשקעות של ערוץ מזג האוויר האמריקאי, סוכנות הידיעות AP, קרן ההשקעות הצרפתית 1TF ו-BDMI, והשתתפו בו המשקיעים הקודמים של החברה: נאנטמובייל (NantMobile), קרן לול (Lool Ventures) וקרן הורייזון.

"כוח שכנוע זה משהו שאתה צריך שיהיה לך כיזם", מבהיר כהן, "וכמובן, לדעת להראות לכולם - משקיעים, שותפים, עובדים - שהם נכנסים לסירה עם אנשים טובים, ולפצות את כולם באחוזים או אופציות. אין ספק שבשנים האחרונות התעשייה מאד השתנתה מבחינת התחרות על כסף, וגם על טלנט. היום הרבה יותר קשה לדעתי".

כיצד גייסו כהן ודיין כ-30 מיליון דולר בשלושה סיבובים, ואיך גרמו למשקיע הראשון לקפוץ איתם למים? כיצד עשו "פיבוט" במוצר בעקבות פידבקים מהשוק, ושינו את קהל היעד ואסטרטגיית המכירה שלהם? וכיצד מתמודדים עם השלב בו דברים מתחילים ללכת, החברה צומחת, ויש לגייס עובדים רבים? כל זאת ועוד, בפרק ה-6 של עוד פודקאסט לסטארטאפים (עונה 3).

