בגלל המיזוג: עובדי Yes פתחו הבוקר בשביתה כוללת

כ-1500 עובדי Yes החלו הבוקר (ד') בשביתת פתע בעקבות הכוונה למזג את חברת Yes בתוך חברת פלאפון לאור חשש מפגיעה בתנאי העסקתם. לפני מעל לשבועיים הכריזה ההסתדרות הלאומית המייצגת את עובדי Yes סכסוך עבודה בין העובדים להנהלת החברה.

עובדי החברה החלו הבוקר להשבית את כלל מוקדי החברה במודיעין, באר שבע, חיפה וכפר סבא. במסגרת השביתה, יושבתו כלל שירותי החברה לרבות המוקד הטלפוני, המכירה והשירות. במסגרת המחאה, ננעלו משרדי החברה בארבעת המוקדים בארץ, ויתקיימו הפגנות. בשלב זה, לא צפויה פגיעה בערוצי השידור. שביתת הפתע היא הצעד הראשון במסגרת העיצומים הצפויים.

יו"ר ועד עובדי Yes אלי כהן אמר: "התחלנו הבוקר בשביתת פתע לאור המיזוג הצפוי של יס עם חברות הבת בקבוצת בזק. הנהלת החברה החדשה בחרה לפעול ללא היוועצות עם ועד העובדים וההסתדרות הלאומית וכל זאת ללא הבטחת עתידם של עובדי יס. לא ניתן לבצע כל שינוי בחברה ולא ניתן למזג את יס לשום חברה אחרת. עבדנו קשה כדי שיס יהיה מותג הטלוויזיה הטוב והאיכותי בישראל ולא ניתן לאף אחד לפגוע בו ובנו. מדובר בצעד ראשון במסגרת צעדי מחאה שאנחנו מקווים שלא נדרש להם".

ההחלטה לפתוח בשביתת פתע קשורה לרעיונות שיש בדירקטוריון קבוצת בזק, למצוא דרכים חלופיות לאיסור של משרד התקשורת לבטל את ההפרדה המבנית הקיימת בקבוצת בזק בין החברה האם לבין החברות בנות. משכך, עלתה המחשבה שאם לא מאשרים את המיזוג בין חברת האם לחברות בנות, יש לבחון דרכים אחרות כגון מציאת סינרגיות והתייעלות בין החברות בנות עצמן, דהיינו בין בזק בינלאומי, פלאפון ו- yes.

בשלב הראשון מונה רן גוראון מנכ"ל פלאפון כמנכ"ל yes , והוא צפוי להציע מספר רעיונות לשיתופי פעולה או מיזוג בין החברות בנות ואת הדרך לעשות זאת. נדגיש שאין החלטה חלוטה או סופית על מיזוג בשלב הזה היות וזהו מהלך עם השלכות מאד רחבות, ולכן בחודשים הקרובים לא צפויים שינויים מהותיים באופן הפעולה של החברות. יחד עם זאת הכיוון הוא ברור, ובחברות בנות ישנה תסיסה רבה כבר עכשיו מפני האפשרות שהתוכנית למיזוג תאושר, ומכאן המחאה הראשונה שאותה מובילה yes.

נדגיש כי גם בפלאפון הוכרז סכסוך עבודה וגם בבזק בינלאומי. כרגע החברות לא נקטו בצעדי מחאה והם ממתינים לראות כיצד יתפתחו הדברים, אבל משביתת המחאה היום של עובדי yes די ברור שהם לא יישבו בשקט ויהיה מאד קשה להוביל מהלך של מיזוג מלא בין שלוש החברות.

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם