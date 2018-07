רות ביידר גינסבורג קיבלה את פרס בראשית על מפעל חיים

ביום רביעי שעבר (4.7) הוענק במרכז רבין פרס מפעל החיים של קרן פרס בראשית לשופטת בית המשפט העליון האמריקאי רות ביידר גינסבורג, כאשר הפרס הוענק לה על-ידי נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט אהרון ברק ובנוכחות נשיאת העליון אסתר חיות. עוד הגיעו לטקס נשיאי בית המשפט העליון בדימוס - דורית בייניש, מאיר שמגר, מרים נאור, ואשר גרוניס; סטן פולובץ, מייסד ויו"ר קרן פרס בראשית; דליה רבין; ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת ויו"ר ועדת הפרס של קרן בראשית; נתן שרנסקי, היו"ר היוצא של ועדת הבחירה של קרן פרס בראשית ואחרים. ביל קלינטון, נשיא ארה"ב לשעבר, שמינה את גינסבורג לתפקיד שופטת בית המשפט העליון בשנת 1993, שיגר ברכה מצולמת.

בנובמבר 2017 הודיעה הקרן על בחירתה של ביידר גינסבורג, ונאמר כי הפרס מוענק לרגל השנה החמישית של פעילות פרס בראשית. הצוות הבוחר הסביר אז את הבחירה בכך שביידר גינסבורג היא "נציגה מצטיינת של העם היהודי, המחויבת לערך של תיקון עולם, אשר תרמה תרומה מתמשכת לציוויליזציה האנושית, והיא דוגמה ומופת לכישרון ולהישגים. השופטת גינסבורג היא מקור ההשראה לא רק ליהודים, אלא גם לאנשים מכל הדתות והלאומים בעולם כולו".

ביקורה של ביידר גינסבורג בישראל מתקיים כחלק מפעילות הפילנתרופית השנתית של קרן פרס בראשית - קידום שוויון זכויות מגדרי, שוויון הזדמנויות לנשים והעצמת נשים. במהלך ביקורה היא תיפגש עם שופטי בית המשפט העליון הישראלי, ותשתתף בהקרנת הסרט הדוקומנטרי "RGB" המסקר את חייה, בסינמטק ירושלים.

הקרן הכריזה לאחרונה יחד עם "ארגון מתן - משקיעים" בקהילה והפילנתרופ מוריס קאהן, על פתיחת התחרות לקבלת מענקי "פרס בראשית" על סך מיליון דולר שיוענקו לארגונים חברתיים הפועלים לקידום שוויון נשים בישראל.

הספורט והטכנולוגיה יפים לבריאות

אל מסעדת בלו-סקיי שבמלון קרלטון תל אביב, הגיעו ביום רביעי כמאה מנהלות ומנהלים בארגוני בריאות, מחקר וטכנולוגיה רפואית. במקום נערך כנס של Google Cloud, בו הציגו חוקרי הבינה המלאכותית של גוגל פרויקט לאבחון לקויות ראייה בחולי סוכרת בעזרת הטכנולוגיה של גוגל בענן.

קיראו עוד ב"גלובס"

בכנס התארח הג'ודוקא האולימפי אריק זאבי שסיפק השראה על סמך הקרבות אותם הוא ניהל. הוא ציטט את ווינסטון צ'רצ'יל שאמר כי "הצלחה אמיתית היא להתקדם מכישלון לכישלון מבלי לאבד את ההתלהבות".

ואם כבר בענייני השראה עסקינן - היידי דוז, מנהלת בגוגל קלאוד לתחום הבריאות שהגיעה מארה"ב. גם דוז מספקת השראה, מאחר שהיא ספורטאית המתמודדת עם מחלת לב קשה, מגדירה עצמה כ"חולת לב מקצועית", ולא נותנת לכך להפריע לה להגיע להישגים ספורטיביים. היא הייתה ספורטאית מצטיינת וגולשת רוח תחרותית אולם בגיל 18, לפני יותר מ-30 שנה, היא אובחנה כחולת לב, והושתל בגופה קוצב-לב, ששודרג כבר 7 פעמים. היא סיפרה כיצד בעזרת טכנולוגיות ניטור, שליטה ודיווח מדדי הלב שלה בזמן אמת, מה שמאפשר לה לקבל החלטות ברגעי האמת, היא ממשיכה לרכוב ולהשתתף במרוצי אופניים של מאות ק"מ. דוז מכנה זאת - The Internet of Me.

עוד הובילו את הכנס: פרופ' אבינתן חסידים מגוגל; דניאל לוית, מנהל מגזר הבריאות בגוגל קלאוד; אלית בן-בסט נוריאל, מובילת פעילות השיווק של גוגל קלאוד; ניר חינסקי, מנהל פעילות גוגל קלאוד במזרח התיכון אפריקה ומזרח-מרכז אירופה.

ניר חינסקי היידי דוז אלית בן בסט נוריאל ואריק זאבי / צילום: אורי נוי

"כשהולנד הפסידה בגמר מונדיאל 1974 לגרמניה, כל המדינה היתה באבל"

עוזי נבון, מנכ"ל אורקל ישראל: "אני חובב ספורט באופן כללי. אני מאוד מאמין ביכולות הקבוצה ("וחדר הלבשה" חזק) בשילוב יכולות אישיות. הפייבוריטית שלי היום היא צרפת. הם משחקים עם המון אנרגיות, טכניקה מצוינת, מהירות והרבה תשוקה.

בנוגע לזיכרון שלי מהמונדיאל - זה היה בשנת 1974, כשהייתי בן 9. לא אשכח כמה אהבנו את הולנד, עם החלוץ שלהם יוהאן קרויף, שהיה פשוט אגדת כדורגל. כשהם הפסידו בגמר לגרמניה, כל המדינה היתה באבל. הם שיחקו אז בשיטת "טוטאל פוטבול", כלומר כולם עולים (להתקפה) וכולם יורדים (להגנה). שיטה שהייתה חדשנית. אני זוכר שהערצנו גם את הבלם, רודי קרול. ב-1978 שוב הולנד עלתה לגמר והפעם הפסידו לארגנטינה, שוב לקחנו את זה קשה.

כמובן שאי אפשר לשכוח את המשחק של מראדונה נגד אנגליה ב-1986, איך הבקיע שני שערים - אחד עם שער יד האלוהים והשני כשפרץ בסלאלום לכל אורך המגרש והכניע את השוער הבריטי.

במונדיאל הנוכחי אני נדהם לראות איך מצטמצמים הפערים בין הקבוצות הקטנות והגדולות. איך הנבחרות הגדולות והמבטיחות הודחו בזו אחר זו, ללא ספק מונדיאל מרתק ומפתיע כל ערב מחדש.

עוזי נבון / צילום: שלומי יוסף

גרמניה נותנת אנרגיה לספרד

לאחר שנבחרת גרמניה נפרדה מטורניר המונדיאל, הגיעו השבוע נציגי חברת האנרגיה הגרמנית יוניפר לתל אביב שם הם חתמו על הסכם משותף עם חברת אלומיי קפיטל הישראלית שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך.

בנציגים הגרמנים שעשו דרכם מדיסלדורף היו בנדיקט מסנר ואימר ואס שהשיקו כוסית עם שלושת השותפים של אלומיי קפיטל ומי שהובילו את העסקה בפועל - אורי רוזנצוויג, סמנכ"ל ההשקעות ותמר חודניק מנהלת הפיתוח העסקי. במסגרת ההסכם יוניפר הגרמנית תגדר את מחיר החשמל עבור כ-80% מהתפוקות של "טלאסול" - פרויקט ייצור חשמל סולארי הנמצא המחוז במחוז טלאוואן, קסרס שבספרד ובבעלות אלומיי קפיטל. צפי ההכנסות מהפרויקט נאמד בכ-25 מיליון אירו לשנה.

אלומיי קפיטל משקיעה בתחנות פוטו-וולטאיות באירופה ובתחנת הכח הפרטית דוראד באשקלון. היא נסחרת בבורסת ה-NYSE MKT בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

שלמה נחמה חמי רפאל בנדיקט מנסר ורני פרידרך/ צילום: לנס הפקות

