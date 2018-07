גם בסטנדרטים שדונלד טראמפ מציב כמעט מדי יום לעצמו, לארצות הברית ולעולם, שלושה ימים רצופים של ציוצים בסוף החודש שעבר הראו שהוא נסער במיוחד. על פניו, אלו היו ימים ככל הימים: הנשיא התפאר בהישגיו; צייץ מחדש התבטאות מחמיאה של הבמאי דיוויד לינץ' ("טראמפ עוד עשוי להיכנס להיסטוריה כאחד מגדולי הנשיאים"); העלה קריקטורה שמציגה אותו גולש על גל רפובליקאי אדום וגדול בעוד שיריביו נואשים לטיפות בודדות של מים דמוקרטיים כחולים; השמיץ בבוטות יריבים פוליטיים; טינף על מסעדה שסירבה לשרת את אשתו של חבר מפלגתו מייק האקאבי, התלונן שג'ימי קימל פעם הרס לו את התסרוקת, וכמובן שהמשיך להכחיש כל קשר למעורבות אנשיו במזימה הרוסית להשפיע על הבחירות. שגרה.

לאור תחומי העניין המגוונים של הנשיא, איש לא הופתע במיוחד שבבוקר ה-25 ביוני הוא החליט לתקוף את יצרנית האופנועים המפורסמת הארלי דייווידסון על כך שהחליטה להעביר אל מחוץ לארצות הברית את הרכבת חלק מהאופנועים הכבדים שלה. חלק נכבד מהכנסותיה של הארלי מגיע ממכירות אופנועיה באירופה, ולאור העלאת שיעורי המכס שהאיחוד האירופי מטיל על מוצרים אמריקאים (ובהם אופנועים) בתגובה למכסי המגן שטראמפ הטיל לפני כחודשיים על יבוא פלדה ואלומיניום ממדינות האיחוד, היה על הארלי למצוא פתרון. לדברי אנשי החברה, הרכבתם מחוץ לארצות הברית של אופנועים שמיועדים לשוק האירופי, תמנע מאופנוע ממוצע של החברה להתייקר באירופה בכ-2,200 דולר. מכיוון שעד שזה יקרה אין בכוונת החברה להעלות את מחירי אופנועיה ביבשת הישנה, העלאת המכסים תעלה לה בין 45 ל-60 מיליון דולר בשנה.

אלא שעל אף שטראמפ הוא איש של מספרים ושורות תחתונות, הוא לא אהב את המהלך. "מופתע שהארלי דייווידסון, מכל החברות, תהיה הראשונה לנופף את הדגל הלבן. נלחמתי קשה עבורם ובסופו של דבר הם לא ישלמו מכס על מכירות לאיחוד האירופי... מסים הם רק תירוץ של הארלי - תהיו סבלניים!", צייץ הנשיא בסגנונו הייחודי. אלא שהנשיא האמריקאי לא עצר שם. למחרת בבוקר הוא תקף שוב: "מוקדם יותר השנה הארלי דייווידסון אמרה שהיא תעביר את רוב פעילות המפעל של קנזס סיטי לתאילנד. זה היה הרבה לפני שהוכרז על מסי מגן. כלומר, הם רק משתמשים במכסים ובמלחמת הסחר כתירוץ... חברות חוזרות כעת לאמריקה. הארלי חייבת לדעת שהם לא יוכלו למכור חזרה לתוך ארצות הברית מבלי שהם ישלמו מס גבוה!".

Early this year Harley-Davidson said they would move much of their plant operations in Kansas City to Thailand. That was long before Tariffs were announced. Hence, they were just using Tariffs/Trade War as an excuse. Shows how unbalanced & unfair trade is, but we will fix it.....

טראמפ לקח קצת זמן לשבח את מושל דרום קרוליינה שלדבריו מפגין קשיחות נגד פושעים ומהגרים, וקרא לתומכיו לתת לו את קולם, ואז חזר לתקוף את הארלי, ובצורה בוטה יותר. "הארלי דייווידסון לעולם לא אמור להיבנות במדינה אחרת - לעולם לא! העובדים שלהם והלקוחות שלהם כבר עתה מאוד כועסים עליהם. אם הם יעברו (לאירופה), תראו שזה יהיה תחילת הסוף שלהם - הם נכנעו, הם התקפלו! ההילה תיעלם והם ימוסו כפי שלא מוסו מעולם!".

A Harley-Davidson should never be built in another country-never! Their employees and customers are already very angry at them. If they move, watch, it will be the beginning of the end - they surrendered, they quit! The Aura will be gone and they will be taxed like never before!