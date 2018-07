למה האקרים הודים הפקידו רופי אחד בחשבונו של הרגולטור?

ראש הגוף הממונה על רגולציית הטלקום בהודו, רם סיווק שרמה, פרסם בטוויטר את מספר ה-Aadhaar (מאגר נתונים ממשלתי מקיף על האזרחים) שלו בסוף השבוע. הוא אתגר את הגולשים לפגוע בו באמצעות המספר, כנראה כדי להוכיח שזה בלתי אפשרי, בזכות האבטחה הגבוהה של המערכת. זאת למרות פריצות חוזרות ונשנות למערכת שקרו עד היום. "אני נותן לכם אתגר", צייץ שרמה, "תנו לי דוגמה אחת קונקרטית של פגיעה שאתם יכולים לגרום לי!". שרמה עשה זאת בעידוד גולשת שצייצה כי אם יש לו אמונה במערכת אדהאר, עליו לפרסם את פרטיו.

My Aadhaar number is 7621 7768 2740

Now I give this challenge to you: Show me one concrete example where you can do any harm to me!