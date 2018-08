וולס פארגו ישלם כ-2 מיליארד דולר בהסדר פרשת הסאבפריים

בנק וולס פארגו הסכים לשלם 2.09 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי ליישוב פרשת מכירת ניירות ערך רעילים מגובי-משכנתאות, בתקופה שלפני משבר הסאבפריים ב-2008.

בסוף השבוע שעבר הודיע משרד המשפטים, כי גיבש הסדר אזרחי עם וולס פארגו במטרה לסיים את החקירה המתמשכת בפרשה. וולס פארגו כבר הקצה כספים לכיסוי ההסדר, שבמסגרתו לא יודה בחבות כלשהי. הבנק ומשרד המשפטים ניהלו מו"מ במשך כמה חודשים על הסכום, שבנקודה מסוימת עמד על 2.5-3 מיליארד דולר, לדברי מקורות יודעי דבר.

מנכ"ל וולס פארגו, טימותי סלואן, פרסם הודעה שלפיה הבנק "מרוצה לשים מאחוריו בעיות מהעבר, בדמות טענות בנוגע לפעילויות הני"ע מגובי המשכנתאות למגורים שהתבצעו לפני יותר מעשור".

משרד המשפטים מסר, כי ההסדר "מייחס לוולס פארגו אחריות להנפקת ומכירת עשרות אלפי הלוואות שנארזו לחבילות ני"ע ושלאחר מכן לא נפרעו". כן נאמר מהמשרד, כי המשקיעים, כולל מוסדות פיננסיים עם כיסוי ביטוחי פדרלי, הפסידו מיליארדי דולרים מהשקעותיהם בני"ע מגובי משכנתאות עם הלוואות שמקורן בוולס פארגו".

גורם מפתח בפרוץ המשבר

אג"ח מגובות משכנתאות היו אחד מגורמי המפתח לפרוץ המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008. הממשלה האשימה בנקים כי העניקו ביודעין הלוואות ללווים שלא יכלו להרשות לעצמם ליטול הלוואות אלה, וכי רבות מהלוואות אלה הוענקו על סמך מסמכים שלא סיפקו הצדקה מוצקה להלוואות. המשקיעים רשמו הפסדים כבדים כשהלווים השתמטו מפירעון ההלוואות ונרשמה עלייה חדה במספר העיקולים.

עוד בנושא שוק ההון

משרד המשפטים טען כי וולס פארגו מסר מידע כוזב על איכות המשכנתאות שאותן ארז לני"ע ומכר למשקיעים, וכי הסתמך על נתוני הכנסה כוזבים ותיעוד לא מספיק על מנת להגדיל את היקף ההלוואות. לדברי המשרד, הבדיקה הפנימית שערך הבנק חשפה פער משמעותי בין ההכנסות שלגביהן טענו הלווים בבקשת ההלוואה לבין ההכנסות שעליהן הצהירו בדוחות המס שלהם.

משרד המשפטים אמר שוולס פארגו לא חשף את הבעיות בהלוואות מבוססות ההכנסה המוצהרת - משכנתאות שלגביהן לא וידא הבנק את הכנסת הלווה באמצעות מסמכים תומכים - וכי וולס פארגו דיווח למשקיעים על "יחס חוב-הכנסה כוזב לגבי ההלוואות שמכר".

שורת חקירות פדרליות וממשלתיות

ההסדר הוא האחרון בשורת בעיות שעימן התמודד וולס פארגו, והוא היה צפוי, לדברי וול סטריט ג'ורנל. בין היתר מתמודד הבנק עם שורת חקירות פדרליות וממשלתיות של שערוריית נוהלי המכירה של הבנק, של חטיבת ניהול העושר שלו, וכן סוגיות אחרות.

בסוף אפריל חתם וולס פארגו על הסדר בן 1 מיליארד דולר עם המועצה להגנת צרכני השירותים הפיננסיים בארה"ב (Consumer Financial Protection Bureau) ועם לשכת המפקח על המטבע (Office of the Comptroller of the Currency). בפברואר הטיל הבנק המרכזי של ארה"ב (פדרל ריזרב) תקרה על נכסי הבנק במהלך אכיפתי חסר תקדים, שמטרתו למנוע בעיות דומות בעתיד.

וולס פארגו מצטרף בכך לשורת בנקים שחתמו בתקופת ממשל טראמפ על הסדרים ליישוב תלונות בגין פרשת המשכנתאות. מוקדם יותר השנה הסכים הבנק הבריטי ברקליס לשלם 2 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם משרד המשפטים האמריקאי בפרשת מכירת ני"ע מגובי משכנתאות. רויאל בנק אוף סקוטלנד גרופ נאלץ לשלם 4.9 מיליארד דולר. יצוין כי שני קנסות אזרחיים אלה היו נמוכים מהקנסות המקוריים שרצו הרשויות האמריקאיות להטיל על הבנקים.

עם זאת, הסכומים הללו היו חלקיק זעיר מהסכומים ששילמו בנקים אחרים בתקופת ממשל אובמה בגין פרשת האג"ח מגובות המשכנתאות. ב-2014 שילם בנק אוף אמריקה קורפ 16.65 מיליארד דולר ליישוב מעורבותו בפרקטיקה הזו, וסיטיגרופ הסכים לשלם 7 מיליארד דולר. ב-2013 נדרש ג'יי.פי מורגן צ'ייס לשלם 13 מיליארד דולר.

ההסדר של וולס פארגו אינו כולל את מיליארדי הדולרים שנאלצו בנקים אחרים לשלם עבור סיוע חירום לצרכנים, לאחר שהתובע הכללי של ארה"ב שם אשתקד קץ להסדרים הממשלתיים שבמסגרתם נדרשו חברות לשלם סכומים לארגוני צד שלישי.

עקבו אחרינו ברשתות פייסבוק טוויטר אינסטגרם טלגרם