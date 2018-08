טראמפ: "מי שעושה עסקים עם איראן, לא יעשה עסקים איתנו"

הנשיא דונלד טראמפ בציוץ ראשון מאז השבת הסנקציות על איראן: ״אלה הן הסנקציות הנשכניות ביותר אי פעם ובחודש נובמבר הן יוגברו לשלב הגבוה יותר. כל מי שעושה עסקים עם איראן, לא יעשה עסקים עם ארה״ב. אני רוצה ׳שלום עולמי׳, לא פחות מזה״.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!