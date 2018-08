צפי לפתיחה חיובית בארה"ב; S&P 500 מתקרב לשיא חדש

צפי לפתיחה חיובית היום (ג') בוול סטריט, כך לפי החוזים העתידיים. המסחר באירופה מתנהל בעליות, והמסחר באסיה ננעל במגמה חיובית. אתמול ננעל המסחר בארה"ב בעליות. הדאו ג'ונס עלה ב-0.16% ל-25,503 נקודות, ה-S&P 500 הוסיף 0.36% ל-2,850 נקודות ועלה לרמה הגבוהה ביותר שלו מאז ינואר, וכעת, אחרי עלייה יומית שלישית ברציפות, הוא רחוק ב-0.8% מהשיא שנרשם בתחילת השנה. הנאסד"ק עלה ב-0.61% ל-7,859 נקודות וסגר 5 ימים רצופים של עליות, לראשונה מאז חודש מאי. הנאסד"ק נמצא במרחק של 1% משיאו האחרון.

הצמיחה הבריאה ברווחי החברות ברבעון השני של השנה העלתה את ה-S&P 500 לשיא מאז ינואר, למרות ההסלמה במלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סין. אחרי הודעת בייג'ין ביום שישי שעבר על כוונתה להטיל מכסים על רוב היבוא האמריקאי לסין, צייץ הנשיא טראמפ בסוף השבוע ש"המכסים עובדים בגדול". הוא מאיים במכסים על כל היצוא הסיני לארה"ב, 505 מיליארד דולר בשנה.

שר החוץ האמריקאי מייק פומפאו ניצב בסוף השבוע בפני ביקורת מיוחדת מסין וספקנות מצד מדינות במזרח אסיה ביחס למדיניות הסחר של ארה"ב. כמה אנליסטים חוששים שמלחמת סחר קשה בין שתי הכלכלות המובילות בעולם תאט את צמיחת הכלכלה העולמית. החששות הללו פגעו בנכסים כמו מניות סיניות וקומודיטיז, שלדעת כמה משקיעים יושפעו ישירות יותר לרעה מהאטה כלכלית בסין.

במקביל, החלטת ממשל טראמפ לחדש את הסנקציות על איראן החל מהבוקר (שעון ישראל) התקבלה בטונים צורמים באיחוד האירופי. האירוניה בעובדה שדונלד טראמפ מנתץ או מחליש בריתות וארגונים בינלאומיים, אך בה בעת קורא לחזית אחידה נגד טהראן, לא נעלמה מעיני האירופים.

טראמפ התייחס לסנצקיות בציוץ : ״אלה הן הסנקציות הנשכניות ביותר אי פעם ובחודש נובמבר הן יוגברו לשלב הגבוה יותר. כל מי שעושה עסקים עם איראן, לא יעשה עסקים עם ארה״ב. אני רוצה ׳שלום עולמי׳, לא פחות מזה״.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!