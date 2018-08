כל מי שמתעניין בטכנולוגיה ובמניות שמע את החדשות המרעישות: אילון מאסק, האיש שמנסה למתג את עצמו - ובהצלחה - כאחד שמסוגל להפוך מדע בדיוני למציאות, שוקל להוציא את טסלה מהמסחר בבורסת נאסד״ק.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

מאסק טען כי השיג מימון לרכישת מניות החברה שבידי הציבור במחיר של 420 דולר למניה - פרמיה של 20% על מחיר השוק ביום הציוץ.

לאחר מכן שלח מכתב פומבי לעובדי החברה, שבו פירט על המהלך. ראשית הוא ציין שני מניעים עיקריים למהלך. הראשון - הדרישות שבהן עומדות חברות ציבוריות הן קצרות טווח, בעוד שאת עסקי טסלה יש לראות, לדידו, במסגרות זמן ארוכות יותר. השני - לשורטיסטים ולתקשורת יש אינטרס להוריד את שווי המניה של החברה מטה.

שוק המניות הוא דמוקרטיה פיננסית. או לפחות בעלת פוטנציאל להיות כזאת. למשל, התמיכה בפוליטיקאי (בדרך של הצבעה) מקבילה במובן מסוים, לשווי שוק (ולרכישת מניה). וכמו שתפקידה של התקשורת היא לבקר את הפוליטיקאים בכובעה כ״כלב השמירה של הדמוקרטיה״, תפקידה בשוק ההון, יחד עם האנליסטים, לעשות בדיוק את אותו הדבר: לפקפק במה שבעלי העניין מנסים לשווק לציבור המשקיעים, לנסות לחשוף את האמת ולספק לציבור ידע, כדי שזה יוכל לבצע את פעולת התמיכה שלו (הצבעה או רכישת מניות) באופן מושכל יותר ומדויק יותר.

בשדה הפוליטי, אנחנו רואים ההשתלחות הגוברת של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בתקשורת, ככל שהביקורת הנשמעת נגדם גוברת. מעין "מתקפת נגד". ולא מפתיע שהתקפות הנגד אלו של הפוליטיקאים מקבלות תשומת לב רבה כל-כך דווקא בעידן שבו הרשתות החברתיות חזקות כל-כך - לפוליטיקאים יש גישה ישירה לציבור והם מגיעים אליו מהדלת הקדמית ובלי התקשורת.

כמו שטראמפ ונתניהו הם מושא לגיטימי ביותר לביקורת, כך גם חברת רכב ציבורית שנמצאת תחת ״מתקפת שורטיסטים״ בשנים האחרונות. הביקורת נגד טסלה היא לגיטימית לכל הדעות - טסלה שורפת מזומנים בקצב מסחרר, היא לא עומדת כמעט באף יעד שהיא מציבה לעצמה ושוויה כבר עולה על שוויין של חברות רכב אחרות שמצבן הפיננסי והעמידה שלהן ביעדים היא טובה בהרבה.

אז כיצד החליט המנכ״ל המצייץ להתמודד עם הביקורת? בדיוק כמו שעושים טראמפ ונתניהו. לתקוף אנליסטים (באחת משיחות הוועידה האחרונות מאסק סירב לענות על שאלות וכינה אותן ואת האנליסטים ששאלו אותן ״משעממות״ ו-״Bonehead״). הוא טען שכתבות נגד טסלה הן "פרופגנדה" והשיא הגיע השבוע, כאשר מאסק שמאס בתקשורת, באנליסטים ובשורטיסטים, ככל הנראה סופית. וכדי לעצור את הביקורת העתידית, הודיע שהוא שוקל להוציא את החברה מהמסחר. משל היה נתניהו שמאס סופית בקרן החדשה לישראל והחליט לסמן עמותות עם 'כסף זר' (שימו נא לב שבציוציו מאסק נקט רק בטיעון אחד: סיום הפרופגנדה השלילית הנעשית בקרב השורטיסטים של המניה למרות שבמכתב נקט בשניים).

Def no forced sales. Hope all shareholders remain. Will be way smoother & less disruptive as a private company. Ends negative propaganda from shorts.