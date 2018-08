דירק' טסלה צפוי לבחון בשבוע הבא את מחיקתה מהמסחר

דירקטוריון חברת טסלה מתכנן להיפגש עם יועצים פיננסיים בשבוע הבא כדי לבחון באופן פורמלי את הצעתו של מייסד ומנכ"ל החברה אילון מאסק למחוק את החברה מהמסחר. כך, לפי מקרובים לנושא שדיברו עם "CNBC".

בנוסף, המקורבים מעריכים כי דירקטוריון טסלה יבקש ממאסק, שמכהן גם כיו"ר החברה, לפסול את עצמו מעיסוק בנושא. הדירקטוריון, לפי מקורב נוסף, אף אמר למאסק, שמחזיק ב-20% מטסלה, שהוא יצטרך להעסיק יועצים משלו. על פי הערכות, הדירקטוריון יגבש ועדה מיוחדת שמורכבת ממספר קטן של דירקטורים עצמאיים, והיא תבחן את עסקת רכישת המניות.

בקשתו של הדירקטוריון ממאסק לפסול את עצמו אינה יוצאת דופן. כך, גם כשמייקל דל ביקש להפוך את חברת המחשבים לפרטית ב-2012 וב-2013, דירקטוריון החברה ביקש ממנו לפסול את עצמו ולשכור יועצים משלו.

המקורבים אמרו ל"CNBC" גם שמאסק פנה לקרן השקעות מערב הסעודית כדי להוציא את העסקה לפועל. הקרן כבר רכשה בעבר בין 3%-5% ממניות טסלה. לא ברור אם הקרן הסכימה להשקיע בעסקה הנוכחית.

השבוע פרסם מאסק בחשבון הטוויטר הפרטי שלו ציוץ לפיו הוא שוקל להוציא את טסלה מהמסחר בבורסת נאסד"ק לפי שווי של 420 דולר למניה (כשהמסחר נע סביב 370 דולר למניה לפני פרסום הציוץ). שווי השוק של טסלה עומד על כ-60 מיליארד דולר, אם מניות החברה אכן ימכרו ב-420 דולר למניה, שווייה יזנק ל-71 מיליארד דולר.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.