מאסק: במגעים עם גולדמן זאקס כדי להפוך את טסלה לפרטית

מייסד ומנכ"ל טסלה אילון מאסק צייץ אתמול כי הוא עובד עם בנק ההשקעות גולדמן זאקס וחברת ההשקעות סילבר לייק כדי למממש את תוכניתו להפוך את טסלה לפרטית. מאסק צייץ ששני הגופים משמשים כיועצים פיננסיים. כמו כן, הוא ציין שורה של יועצים משפטיים שעוזרים לתהליך.

I’m excited to work with Silver Lake and Goldman Sachs as financial advisors, plus Wachtell, Lipton, Rosen & Katz and Munger, Tolles & Olson as legal advisors, on the proposal to take Tesla private