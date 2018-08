מותה של אגדה: אריתה פרנקלין הלכה לעולמה

הזמרת האגדית ארית'ה פרנקלין הלכה לעולמה בגיל 76, ימים ספורים לאחר שאושפזה בבית חולים בדטרויט. כך, לפי הודעה רשמית של הדובר שלה, שמסר כי היא מתה בביתה, מוקפת בחבריה ובקרובי משפחתה. מלכת שירי הנשמה נאבקה במשך שנים רבות בבעיות בריאותיות. בשנת 2011 אובחנה כחולה בסרטן הלבלב. היא נאלצה לבטל סבב הופעות שלה בקיץ האחרון מסיבות רפואיות.

אריתה לואיז פרנקלין נולדה בממפיס טנסי לאב כומר בשם קלרנס לאבון פרנקלין, שזכה לכינוי "C.L" פרנקלין ולאמא פסנתרנית שגם שרה בשם ברברה סיגרס. לאריתה שלושה אחים ובנוסף לכל אחד מהוריה היו ילדים מחוץ למסגרת הנישואים. המשפחה עברה מספר פעמים בילדותה של פרנקלין ולאחר שנישואי הוריה התפוררו היא המשיכה להתגורר עם אביה בדטרויט ואמה עברה בחזרה לניו יורק. האם ומשיכה לבקר את ילדיה עד שנפטרה לבסוף לפני יום הולדתה העשירי של אריתה שעברה להשגחת סבתה.

פרנקלין למדה לנגן על פסנתר משמיעה בלבד ויכלה להדגים את כשרונה בפני זמרי וזמרות גוספל כג'יימס קליבלנד וקלרה וורד ואפילו המנהיג הפוליטי מרטין לות'ר קינג. אלה היו מבקרים את אביה של פרנקלין שכונה "קול מיליון הדולר" בזכות דרשותיו.

כשהייתה בת 14 הוא החל לנהל אותה אמנותית והיא הצטרפה אליו בדרכים עוברת בין כנסיות ושרה. באותה שנה (1956) היא חתמה על חוזה ההקלטות הראשון שלה עם חברת התקליטים J.V.B. והוציאה את אלבומה הראשון Songs of Faith. שני סינגלים מתוכו שוחררו לתחנות הגוספל "Never Grow Old" ו-"Precious Lord, Take My Hand. בנה הבכור קלרנס נולד באותו הזמן. פרנקלין תהפוך ברבות הימים לאם לארבעה ילדים. אביהם של שני בניה הבכורים מעולם לא נודע והם גודלו בתחילה על ידי סבתה ואחותה אירמה.

כשמלאו לה 18 החליטה פרנקלין לשנות כיוון ולהקליט מוזיקת פופ יחד עם סם קוק וב-1960 הוחתמה אצל ענקית התקליטים "קולומביה". הסינגל הראשון שלה עם החברה "Today I Sing the Blues" הגיע לטבלת עשרת שירי הרית'ם אנד בלוז הטובים ביותר Hot Rhythm & Blues Sellers.

בינואר 1961 יצא האלבום הראשון של אריתה עם קולומביה בשם "Aretha: With The Ray Bryant Combo" ושילב מגוון סיגנונות מוזיקליים מג'אז ובלוז ועד דו-וואפ. הסינגל "Won't Be Long", מתוך האלבום נכלל בטבלת 100 הסינגלים הלוהטים של הבילבורד. ודורג במקום ה-7 בטבלת הR&B. עד סוף שנת 61 הוכרה פרנקלין על ידי מגזין הג'אז והבלוז "Down beat" ככוכבת ווקאלית חדשה" לאחר שעוד שני סינגלים שלה "Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody" ו- "Operation Heartbreak" דורגו במקומות גבוהים במצעדים גם באוסטרליה וקנדה.

באותה שנה נישאה פרנקלין לבעלה הראשון טד וויט, למרות ההתנגדויות של אביה. ב-1962 כבר יצאו לפרנקלין עוד שני אלבומים מטעם קולומביה: , The Electrifying Aretha Franklin and The Tender, the Moving, the Swinging Aretha Franklin, t. כאשר האחרון דורג במקום ה-69 ברשימת הLP החדשים של בילבורד. למרות שהמשך פועלה של פרנקלין בשנות ה-60 אופיין בבלדות מצליחות ובשגשוג כלכלי, עלו טענות שחברת התקליטים מזניחה אותה. המפיק ג'ון האמונד טען אחר כך שבקולומביה לא השכילו להבין ולפענח את הרקע המוזיקלי של פרנקלין ואת שורשיה הגוספליים. בשנת 1964 נולד בנה השלישי של אריתה פרנקלין טד וויט ג'וניור שליווה אותה לימים בנגינה על גיטרה ונודע בשם הבמה טדי ריצ'ארדס.

בשנת 67' לאחר שבחרה שלא לחדש את החוזה שלה מול קולומביה, נסעה פרנקלין להקליט את השיר "I Never Loved a Man (The Way I Love You)"באולפני FAME הנודעים בפני להקת ה Muscle Shoals Rhythm Section. השיר טיפס למקום ה-9 בטבלת 100 הלהיטים של הבילבורד ולמקום הראשון בטבלת הR&B. באפריל 67 חברת התקליטים אטלנטיק הוציאה את הגרסה שלה לשירו של אוטיס רדינג "Respect", שהפך בהמשך לשיר דגל של הדיווה ושימש כהמנון פמיניסטי וכפס קול למאבק זכויות האזרח.

האלבום הראשון שהוציאה פרנקלין עם חברת אטלנטיק "I "Never Loved a Man the Way I Love You, הפך להצלחה מסחרית והגיע למעמד של תקליט זהב. בשנת 1968 היא הוציאה עוד שני אלבומים שהצליחו מסחרית , Lady Soul and Aretha Now שכללו כמה מן השירים שהכי מזוהים איתה כמו "Think" ו "Say a Little Prayer". באותה שנה היא זכתה בשני פרסי גראמי עבור היותה הקול הנשי הנוכח ביותר במוזיקה השחורה. בפברואר של אותה שנה כיבד אותה מרטין לות'ר קינג בפרס עבור פועלה המוזיקלי. כחודשיים בלבד לפני מותו. ביוני של אותה שנה הופיעה פרנקלין על שער מגזין TIME.

בשנת 1969 אחרי 8 שנים של אלימות בתוך המשפחה נפרדו אריתה פרנקלין וטד וויט. לאחר גירושיהם הפך אחיה ססיל למנהלה האמנותי. הצלחתה של פרנקלין התעצמה בשנות ה-70 כאשר הקליטה 10 להיטים ביניהם "Spanish Harlem" ו- "Day dreaming" כמו גם שני אלבומים. אחד מהם הוא אלבום הגוספל "Amazing Grace" שמכר למעלה משני מיליון עותקים. באותן שנים הייתה פרנקלין חברה בהרכב "The Sweet Inspirations" יחד עם דיון וורוויק, מייבל סטייפל וסיסי היוסטון אמה של וויטני. פרנקלין הייתה דודה של כבוד עבור וויטני בהמשך. בשנים אלה משילה פרנקלין שנאבקה כל חייה בעודף משקל, כמעט 20 קילו.

למעט סינגלים כמו "Until You Come Back to Me" האלבומים שהוציאה עד שנת 75 לא זכו להכרה והצלחה משמעותית. ב-1976 הקליטה את פס הקול לסרט הדרמה המוזיקלית של האחים וורנר "Sparkel" שהצליח בעיקר בזכות הרצועה "Something He Can Feel", והוביל את פרנקלין חזרה לראשית המצעדים והטבלאות. Sweet Passio ו- , "Almighty Fire" "La Diva", שלושת האלבומים שלה שיצאו לאחר מכן הצליחו ולמרות כל זאת היא עזבה את הלייבל ב-1979, שנה שבה היא זכתה להצטרף לשדרת הכוכבים של הוליווד. בשנת 78' נישאה פרנקלין לבעלה השני השחקן גלין טורמן בכנסיה של אביה. בעת שהופיעה בלאס וגאס באותה שנה נורה אביה פעמיים מתווך אפס בביתו שבדטרויט ואושפז בבית חולים כשהוא מורדם ומונשם. פרנקלין נפרדת מבעלה ועוברת לגור בדטרויט כדי לסעוד את אביה שהועבר אחרי חצי שנה של תרדמת לטיפול סיעודי בביתו

ב1980 פרנקלין חתמה עם חברת ההקלטות Clive Davis Arista והופיעה מול המלכה אליזבת ברויאל אלברט הול. היא השתתפה בתפקיד אורח בקומדיה המוזיקלית "האחים בלוז". גרסתה לשירו של אוטיס רדינג "I Can't Turn You Loose". זיכתה אותה במועמדות לגראמי ובשנה שלאחר מכן חזרה למעמד אלבום הזהב לאחר שבע שנים עם האלבום "Jump to it". בשנת 1984 התוודתה פרנקלין על פחד מטיסות בגללו היא מסרבת להופיע מעבר לים. באותה שנה נפטר אביה והיא התגרשה מגלין טורמן סופית.

האלבום החמישי שהוציאה עם אריסטה "Who's Zoomin' Who?" ב-1985 זיכה אותה לראשונה בפלטינה אחרי שמכרה למעלה ממיליון עותקים. האלבום "Aretha" שיצא שנה לאחר מכן כמעט השתווה להצלחה של קודמו עם להיטים כמו Jumpin' Jack Flash" ו-" I Knew You Were Waiting for "Me" הדואט שלה עם ג'ורג' מייקל. באותה תקופה פרנקלין ביצעה את שירי הנושא לסדרות הטלוויזיה "עולם אחר" ו"Together" .

ב-1987 הוציאה פרנקלין את אלבום הגוספל השלישי שלה "One Lord, One Faith, One Baptism", שהוקלט בכנסייתו של אביה המנוח. בשנה זו הייתה פרנקלין לאישה הראשונה להיכנס להיכל התהילה של הרוקנרול. בשנת 89 נפטר אחיה ומנהלה האמנותי ססיל מסרטן ריאות. כמה שנים לאחר מכן גם אחותה קרוליין נפטרת מסרטן השד.

ב-1994 זכתה פרנקלין בפרס על מפעל חיים בטקס הגראמי. באותה שנה קיבלה גם את פרס מרכז קנדי המוענק לאישים מתחום הבידור ואמנות הבמה בעבור תרומתם לתרבות האמריקאית. ב-1998 השיר "A Rose Is Still a Rose" שהפיקה לוריין היל שנכלל באלבום באותו השם שהגיע למעמד זהב. באותה שנה פרנקלין הרוויחה הכרה בינלאומית עם הופעתה בטקס פרסי הגראמי. ב-1999 זכתה במדליה הלאומית בתחום האמנות. בשנת 2002 נפטרה אחותה הבכורה של אריתה אירמה מסרטן הגרון. ב-2003 יצא אלבומה האחרון עם הלייבל אריסטה בשם So Damn Happy שהסינגל "Wonderful" מתוכו זכה בגראמי באותה שנה. כשהודיעה על פרישה מהלייבל הוציאה פרנקלין את אוסף הדואטים Jewels in the Crown: All-Star Duets with the Queen. ב-2005 קיבלה הדיווה את מדליית החופש הנשיאותית והפכה לאישה השנייה שזכתה להיכנס להיכל התהילה המוזיקלי בבריטניה.

ב-2010 פרנקלין קיבלה תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת ייל. באותה שנה הסירה הדיווה גידול בניתוח סודי. שנה לאחר מכן דיווחה שהרופא קבע כי הסרת הגידול תוסיף בין 15 ל-20 שנים לחייה. בעקבות הפרסום הוקדשה לפרנקלין מחרוזת משיריה בביצוע כריסטינה גרילה, פלורנס וולש, יולנדה אדמס ועוד. באותה שנה הוציאה הדיווה את האלבום "Aretha: A Woman Falling Out Of Love". תחת הלייבל"Aretha records" . עוד ב-2011 היא נבחרה במקום הראשון ברשימת הזמרות הטובות ביותר בכל הזמנים של מגזין רולינג סטון.

ב-2012 ביטלה סופית פרנקלין את אירוסיה לחברה לחיים ווילי ווילקרסון לו התארסה פעמיים בעבר. באותה שנה הלכה לעולמה וויטני יוסטון. פרנקלין הופתעה מן המוות ותכננה להופיע בטקס האשכבה של הדיווה שנהגה לכנותה 'דודה רי' אך נעדרה מהטקס בשל עווית ברגלה. "אלוהים יודע שרציתי להיות שם אך לא יכולתי", אמרה כנגד הביקורת שספגה אז. עוד ב-2012 היא מוכנסת להיכל התהילה של מוזיקת הגוספל ותוארה על ידי השופטים כקול של התנועה לזכויות האזרח, כקול של אמריקה השחורה" ו-"כסמל לשיווין גזעי". ב-2013 שוב ביטלה הדיווה שתי הופעות "בשל מחלה". בקיץ של אותה שנה ביטלה 3 הופעות נוספות. בראיון לAP היא דיווחה שהחלימה בצורה "פלאית" ממחלתה המסתורית אך עליה להיעדר מהבמה עד שתהיה 100% "כרגע אני רק 85%" אמרה.

בשנת 2014 חזרה פרנקלין לבמות עם הופעה בעיר הרדיו בניו יורק. היא חתמה על חוזה עם חברת התקליטים RCA וחזרה לשתף פעולה עם המפיק המוזיקלי קלייב דייויס כמו גם עם מפיקים אלטרנטיביים כמו Danger Mouse. באותה שנה היא קיבלה תואר דוקטור של האמנויות ממכללת הארוורד היוקרתית עבור תרומתה למוזיקה ואסטרואיד נקרא על שמה. עוד ב-2014 פרנקלין הופיעה עם סיסי יוסטון (אמה של וויטני) בתוכנית הלייט נייט של דיוויד לטרמן בלקט שירי אדל וגרפה תשואות. גרסת הכיסוי שלה ל"Rolling in the Deep" הגיעה למקום ה-47 בטבלת הR&B/ היפ הופ של בילבורד ובכך הפכה לאישה הראשונה עם 100 להיטים בטבלה לאורך הקריירה שלה.



בדצמבר 2015 ביצעה פרנקלין את שירה המפורסם You Make Me Feel Like) A Natural Woman" במרכז קנדי בטקס הענקת הפרסים במרכז. הביצוע גרם לנשיא אובמה להזיל דמעות. "אף אחד לא מצליח להאניש בצורה יותר מלאה את הקשר בין הרוח האפרו-אמריקנית, הבלוז, הR&B והרוקנרול - הדרך שבה הקושי והצער הופכים למשהו מלא ביופי, חיות ותקווה מביאים אותי לדמעות כשהיא (אריתה פרנקלין) מנגנת את השיר ליד הפסנתר", אמר אובמה לתקשורת. פרנקלין הייתה נערצת במיוחד על ידי נשיא ארה"ב ברק אובמה ושרה בטקס ההשבעה שלו.

פרנקלין תמיד הייתה ידועה בזכות הורסיטיליות הסגנונית שלה והאוזן שלה למוזיקה. קולה תואר כמצו סופרן עוצמתי והמפיק שליווה את אלבומה הראשון ג'רי ווקסלר העיד בשעתו שקולה, על אף שהייתה רק בת 14, אינו קול של נערה בגילה. תדמיתה של פרנקלין עברה מתיחת פנים לאורך הקריירה שלה בשנות ה-60 היא נודעה בזכות התסרוקות והשמלות מנקרות העיניים שלבשה וסטייל נוצץ במיוחד. כך בחרו לסקר גם במגזין האופנה ווג את יום הולדתה ה-74 שנחוג במלון הריץ קרלטון באפריל 2016 אז הכריזה שהיא מרגישה מצויין ולא מוכנה להעביר את לפיד מוזיקת הנשמה לאף זמרת. סרט על חייה עתיד להצטלם בשנה הקרובה. במקור רצתה הדיווה שתהיה זו האלי בארי שתגלם אותה על המסך הגדול. זו סרבה בטענה ש:"מישהו צריך להסביר לאריתה שאני לא אוכל לעשות עמה צדק" באחרונה פורסם שג'ניפר האדסון ("נערות החלומות", "החיים הסודיים של הדבורים") כנראה תמלא את התפקיד.

