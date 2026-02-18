גל המימושים בבורסה המקומית נמשך. נשיא ומנכ"ל טבע , ריצ'רד פרנסיס, צפוי למממש מניות בהיקף של כ-15.4 מיליון דולר (כמעט 48 מיליון שקל), כך דיווחה החברה לרשות ניירות הערך האמריקאית.

פרנסיס, העומד בראש החברה בשלוש השנים האחרונות, מימש את המניות כחלק מתוכנית מכירה עיוורת של מניות (נקבעת מראש כך שלמוכר אין השפעה על המועד), אותן קיבל כחלק מהתגמול ההוני שלו עם צירופו לחברה ב-2023. יש לציין כי בשנת 2024 עמדה עלות שכרו שלפרניס על 15.5 מיליון דולר, ממנה 9 מיליון דולר בתגמול הוני.

בלי קשר למניות שצפוי פרנסיס לממש כעת, לאחרונה דיווחה טבע על הקצאת מניות חסומות לבכיריה והוא בראשם, על רקע עמידה ביעדים השנתיים. חברת התרופות הקצתה כ-2.1 מיליון מניות חסומות בשווי מצרפי של 68 מיליון דולר לבכירים, מתוך זה כ-1.5 מיליון מניות חסומות למנכ"ל פרנסיס, בשתי מנות, בשווי של כ-50 מיליון דולר.

לאחר עלייה של 80% במניה בשנה האחרונה, טבע נסחרת בבורסות של ניו יורק ותל אביב לפי שווי שוק של 40 מיליארד דולר (כ-125 מיליארד שקל). שווי זה הופך אותה לחברה הישראלית הגדולה ביותר.

השבוע, טבע דיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי קליני שלב 2 b בתרופה שהיא מפתחת יחד עם חברת הפארמה סאנופי, שמיועדת לטיפול במחלות מעי דלקתיות. לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, רוב גדול של האנליסטים מחזיקים היום בהמלצות חיוביות על מניית טבע, ומחיר היעד הממוצע בו הם נוקבים מגיע לכ-39.7 דולר, פרמיה של 15.3% על המחיר הנוכחי של המניה.

שיא במימושי בעלי עניין בת"א

המימוש של מנכ"ל טבע מגיע בהמשך לגל המימושים שפקד את הבורסה בתל אביב בשנה האחרונה. לפי נתוני יחידת המחקר של הבורסה בתל אביב הסתכמו מימושי בעלי עניין בחברות הציבוריות אשתקד ב-20.1 מיליארד שקל, שנת שיא המוסברת בגאות בשוק המניות. מנגד, סך הרכישות שביצעו בעלי עניין בשנה שעברה מגיע ל-3.5 מיליארד שקל.

גל המימושים נמשך ביתר שאת גם אל תוך שנת 2026. על פי ההערכות מתחילת השנה, תוך פחות מחודשיים, מכרו בעלי העניין בבורסה המקומית מניות בהיקף של מעל 4 מיליארד שקל, נתון שלרוב נרשם על פני שנה (בשנת 2024 היקף מכירות בעלי עניין עמד על 5.4 מיליארד שקל "בלבד").

עוד עולה ממנתוני הבורסה, כי כמחצית מהמימושים בוצעו על ידי קרנות פרייבט אקוויטי או הון סיכון, או על ידי זרועות ההשקעה של הבנקים, והיתרה בוצעה על ידי בעלי שליטה - במקרים רבים מייסדי חברות. בלטו במימושים ב-2025 הסקטור הפיננסי והסקטור הביטחוני.

מנגד, בבורסה מציינים כי בצד המוכר עמדו על פי רוב הגופים המוסדיים שרכשו כ-87% מהסחורה (כ-17.4 מיליארד שקל) בעסקאות מחוץ לבורסה. "הרכישות של המוסדיים והמשקיעים המתוחכמים מעידות כי למרות עליות השערים והגידול במכפילי הרווח של החברות, יש להם אמון בחברות ובשוק המקומי - ואכן ברוב המקרים שערי המניות המשיכו לעלות", מציינים בבורסה.