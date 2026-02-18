בשוק מנסים להבין: למה ג'י סיטי נופלת בכ-10%?

מניית חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי של חיים כצמן, שפועלת בחו"ל, נופלת היום בבורסה ב-10% ומשלימה נפילה של קרוב ל-27% מאז תחילת חודש פברואר, לשווי של 1.3 מיליארד שקל בלבד. לשם השוואה מדד ת"א מניב חו"ל ירד רק ב-0.85% מתחילת החודש.

● הישראליות שנופלות בוול סטריט אחרי פרסום הדוחות

● מנהל קרן גידור טוען: אלה שני השווקים שיצמחו יותר מוול סטריט

נכון לעכשיו, המניה צפויה להיפלט ממדדי ת"א 125 ות"א 90 בעדכון המדדים הקרוב (בתחילת חודש מאי). כדי להישאר במדדים מניית החברה תצטרך לזנק עד אמצע חודש אפריל ביותר מ-100%, משימה שנראית מאתגרת במיוחד.

ג'י סיטי: "אין מידע מהותי נוסף"

בחברת ג'י סיטי לא נותרו אדישים לנפילה במניה ופרסמו הבהרה: "בהמשך לפניות משקיעים, החברה מבהירה בזאת כי נכון למועד זה אין ברשות החברה כל מידע מהותי ביחס למצב החברה שטרם דווח לציבור, לרבות ביחס לתוצאות הצפויות להצעת הרכש שפרסמה החברה למניות חברת הבת סיטיקון".

עוד הוסיפו בחברה כי "כן יובהר כי בהמשך לפניות משקיעים, לחברה ולחברות בת בבעלותה המלאה, יתרות נזילות אשר נכון למועד זה עומדות על כ-2.5 מיליארד שקל, הכוללים מזומן והשקעות לזמן קצר בסך כ-2 מיליארד שקל וקווי אשראי לזמן ארוך מאושרים לא מנוצלים למשיכה מיידית בסך כ-0.5 מיליארד שקל".

מה חושבים בשוק?

גורמים בשוק מעריכים שהטריגר המיידי לנפילה היום במניה היה דיווח שפרסמה היום החברה על כך שהיא תפרסם בשבוע הבא "דוח כספי מקדים" על תוצאותיה הכספיות. את הדוח המלא החברה צפויה לפרסם ב-17 במרץ.

מדוע הדיווח הזה מפחיד את המשקיעים? מכיוון שבין השורות המשקיעים שומעים שג'י סיטי אולי תפרסם אזהרת רווח, כלומר צפי לפגיעה בתוצאותיה. לדברי אנליסט בשוק, "יש שתי ספקולציות שרצות עכשיו בשוק. הראשונה זה שיערוכי נדל"ן שליליים שידווחו בדיווח המקדים. השניה זה שהחברה נמצאת בדרך לגיוס אגרות חוב".

אנליסט נוסף מסכים ש"הדיווח היום על הקדמת דוחות מלחיץ אנשים. כולם גם ככה חשדנים". הוא מציין שאם אכן תהיה אזהרת רווח היא תקרה "בגלל הפגיעה של המט"ח (היחלשות הדולר מול השקל, נ"א) שתבוא לידי ביטוי בדוחות של החברה ושתתקרב או אפילו תחרוג מקובננטים (אמות מידה פיננסיות, נ"א). זה נשמע לי מוגזם, אבל יהיה לג'י סיטי דוח רע ללא ספק בגלל התחזקות השקל".

כצמן רוצה לקנות מניות?

מנגד, אנליסט שלישי מעריך שהחברה סיפקה את הדיווח המקדים הזה דווקא כדי להרגיע את המשקיעים. לדבריו, הפרסום הוא "לאור הירידות במניה מתוך כוונה לנסות להרגיע את השוק ואולי גם במטרה לצאת מ'תקופת ההאפלה' של איסור במסחר במניה כדי לנצל את הירידות ולקנות מניות".

נסביר - 30 יום לפני פרסום הדוחות אסור לבעלי עניין לבצע מסחר במניה. אלא שלאור רמות המחיר הנמוכות של המניה ייתכן שיש מי שרוצה לבצע עסקאות ולרכוש מניות, ובראשם הבעלים חיים כצמן (שמחזיק בחברה דרך חברת ההחזקות נורסטאר), ולכן החברה תפרסם בשבוע הבא דוח מקדמי, שלאחריו הבעלים יוכל לבצע עסקאות במניה.

גורם בשוק מסביר כי "הדבר הראשון שעלה לי לראש זה שהם רוצים לשדר ביטחון בתוצאות אבל זה היה המצב החברה הייתה מפרסמת את הדוח המלא. אני מעריך שכצמן רוצה לרכוש מניות נוספות לאור המחיר. להערכתי, בגלל התזרים של החברה, מחיר המניה אמור להיות 20 שקל, בפועל הוא 7 שקלים. בשוק רואים את התמחור של החברה הבת סיטיקון באירופה ואת כל המינוף הגבוה של ג'י סיטי (75%) וחוששים".

אורי תובל, מנכ"ל בית ההשקעות תובל ויו"ר קרן הגידור אלמנדה קפיטל, מוסיף כי "אני גם שואל את עצמי למה ג'י סיטי יורדת כבר יומיים. אם זאת היתה אזהרת רווח כצמן היה מוציא אזהרת רווח. להפך, הוא מנסה להרגיע ולכן מוציא תוצאות מקדמיות לפני הצעת הרכש של סיטיקון.

"השוק פוחד מהצעת הרכש הזאת, לפי דעתי לא בצדק. מפחדים שתהיה היענות גבוהה מדי להצעת הרכש ואז הוא יכנס לבעיית נזילות, אבל זה לא המצב. אחרי הצעת הרכש הוא יאחד את הדוחות של 2 החברות וההון העצמי שלו יקפוץ משמעותית כי הוא קונה חברה בשווי נמוך משמעותית מההון העצמי שלה ולכן השווי המאוחד יהיה גבוהה לאין ערוך. יש פה כסף על הרצפה".

"השוק לא מעריך מספיק את כצמן", הוא מוסיף ומזכיר את מה שקרה לפני 3 וחצי שנים בנורסטאר, חברת ההחזקות, שגם אז חשבו שהיא בדרך לקריסה. "כל מי שמכר אגרות חוב של נורסטאר ב-50 אגורות אכל את הכובע וראה אותן קופצות שבועיים אחרי ל-90 אגורות, כי כצמן הכניס כסף לחברה וארגן מחדש את החברה. זה בדיוק מה שיקרה כאן גם הפעם. השוק לא מבין את המהלך".