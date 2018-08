הסנאטור ג'ון מקיין מת מסרטן בגיל 81

הסנאטור האמריקני ג'ון מקיין, ששרד חמש שנים וחצי של שבי בוייטנאם והתמודד לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית, הלך לעולמו הלילה (ראשון) בגיל 81. מקיין, שנחשב לגיבור מלחמה ולפוליטיקאי ותיק ומוערך, הפסיד במירוץ לנשיאות מול המועמד הדמוקרטי ברק אובמה בשנת 2008. על אף שהגדיר את עצמו כשמרן בהשקפתו, הוא ביקר את המפלגה הרפובליקנית בנושאים רבים ובין היתר נחשב גם ליריב מבית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

מותו של מקיין הגיע אחרי שמשפחתו הודיעה כי הוא בחר להפסיק את הטיפול הרפואי, כשנה לאחר שהכריז על כך שהוא חלה בסרטן במוחו. מקורביו של מקיין אמרו במהלך השנה החולפת כי טראמפ לא יוזמן להשתתף בהלוויה.

מקיין, בוגר האקדמיה הצבאית של הצי האמריקני, מגיע ממשפחה בעלת עבר צבאי ששורשיה בדרום ארצות הברית. סבו של סבו היה בעל מטע עם 50 עבדים ממיסיסיפי שמת במלחמת האזרחים כשלחם לצד כוחות הקונפדרציה. הוא לא התלבט לטובה בכיתתו ואחרי לימודיו שימש כטייס קרב בצי האמריקני.

ב-1967, במהלך מלחמת וייטנאם, מקיין נשבה על ידי הכוחות הצפון וייטנאמיים לאחר שמטוסו הופל מעל האנוי. במהלך שהותו בשבי הוא עבר עינויים קשים ושנים של החזקה בבידוד. בשנת 1968, כשאביו מונה למפקד צי האוקיינוס השקט, הקומוניסטים הציעו לשחרר את החייל הצעיר כצעד של תעמולה, אך מקיין סרב להשתחרר אלא אם החיילים שנשבו לפניו ישוחררו גם הם. הוא לבסוף יצא לחופשי בשנת 1973 וקיבל כמה עיטורים, בהם כוכב הכסף ולגיון ההצטיינות.

בטרם שחרורו משירות צבאי בשנת 1981, מקיין התחכך עם העולם הפוליטי כששימש כקצין הקישור של הצי בסנאט. הוא נישא לסינדי לו הסנלי, בת למייסד החברה לייצור הבירה אנהאוזר-בוש, שלקשריו ולמשאבים הכלכליים היו חלק בסלילת דרכו לעבר שאיפותיו הפוליטיות.

עוד בנושא גלובלי ושוקי עולם

מקיין נבחר לבית הנבחרים של ארצות הברית מטעם מדינת אריזונה בשנת 1982 ואחרי שתי קדנציות, בשנת 1986, הוא נבחר גם לסנאט. הוא נחשב לפוליטיקאי רפובליקני לא קונבנציונלי שבנושאים רבים הביע עמדות מנוגדות לקו השמרני של מפלגתו, שכללו למשל תמיכה בחידוש היחסים הדיפלומטיים עם וייטנאם - למרות שנותיו בשבי.

בשנת 2000 הוא התמודד על מועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות והפסיד לג'ורג' וו בוש. עם זאת, ארבע שנים לאחר מכן הוא פעל לבחירתו מחדש של בוש והביע תמיכה במלחמת עיראק. בשנת 2007 הכריז מקיין כי בכוונתו להתמודד פעם נוספת וזכה בשנה שלאחריה. מועמדותו לסגנות הנשיא הייתה שרה פיילין, מושלת אלסקה. אחרי שהפסיד לאובמה הוא חזר לסנאט.

מקיין נחשב למבקר בולט של טראמפ במיוחד בשל דבריו על רוסיה ונשיאה ולדימיר פוטין. במהלך קמפיין הבחירות ב-2016, לעג טראמפ לקמפיין ואמר כי הוא "אוהב אנשים שלא נתפסו בשבי".

טראמפ כתב הלילה בחשבון הטוויטר שלו "תנחומיי העמוקים וכבוד גדול למשפחתו של הסנאטור ג'ון מקיין. ליבנו ותפילותינו עמכם!".

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!