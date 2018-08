"שגרירי" אמזון: צייצו בעד החברה וקיבלו גיפט קארד של 50 ד'

קמפיין מדיה חברתית חדש מנסה לסחוף את דעת הקהל באינטרנט, אך הפעם לא מדובר בהאקרים שקשורים לקרמלין אלא בעובדי המחסנים של אמזון.

משתמש טוויטר בשם Flamboyant Shoes Guy חשף ביום חמישי האחרון קבוצה של עובדי מחסנים של אמזון שנראה שמגינים על החברה בציוצים זהים מאוד אחד לשני. דובר אמזון אישר כי מדובר במעין תכנית "שגרירים" של אמזון. הדובר טוען כי "השגרירים הם עובדי החברה שיש להם ניסיון בעבודה במרכזי השילוח של אמזון... הדבר הכי חשוב הוא שהם עובדים בחברה מספיק זמן כדי לחלוק באופן כן עובדות בנוגע לחוויה האישית שלהם בחברה".

So Amaz*n has set up an army of bot accounts, allegedly from workers at various fulfillment centers, whose sole purpose is to jump on tweets critical of their benevolent overlord with the same stale cant about great pay & benefits pic.twitter.com/Z7lJWUb7A0