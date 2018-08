אלון מאסק מנסה להחיות את מהומת ההאשמות בפדופיליה

אלון מאסק מנסה להחיות את המחלוקת שעורר עם אמירות בעייתיות על הצוללן הבריטי שהיה מעורב במשימת ההצלה של הלכודים במערה בתאילנד עוד בחודש יולי השנה.

"מצטער בחור פדופיל" / צילום מסך מתוך חשבון הטוויטר של אלון מאסק

יו"ר טסלה צייץ ביום שלישי האחרון שזה "מוזר" שהצוללן ורנון אנסוורת' מבריטניה לא תבע אותו עדיין על כך שכינה אותו "בחור פדופיל" בטוויטר.

You don’t think it’s strange he hasn’t sued me? He was offered free legal services. And you call yourself @yoda … - Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2018

אנסוורת' העביר ביקורת על רעיונו של מאסק דאז, לחילוץ הילדים הלכודים במערה התאילנדית באמצעות צוללת שיבנו על בסיס חלקי טיל פלקון 9 של חברת החלל של מאסק SpaceX. הבריטי אמר שמאסק יכול "לדחוף את הצוללת שלו איפה שזה כואב".

הצוללן ציין זמן קצר לאחר הערותיו של מאסק שהוא שוקל לנקוט באמצעים משפטיים נגד המיליארדר ומניות טסלה צנחו ביותר מ-3% באותו היום.

מאסק פרסם התנצלות בפני אנסוורת' מספר ימים לאחר שהאשים אותו בפדופיליה. בשני ציוצי טוויטר, מאסק ציין כי האמירה נאמרה ב"כעס" לאחר ביקורתו של הצוללן על הצעתו.

As this well-written article suggests, my words were spoken in anger after Mr. Unsworth said several untruths & suggested I engage in a sexual act with the mini-sub, which had been built as an act of kindness & according to specifications from the dive team leader. - Elon Musk (@elonmusk) July 18, 2018

