תחל שנה וברכותיה, גרסת האפליקציות: 5 המלצות לשנה הבאה

ראש השנה וחגי תשרי בפתח, ואיתם הארוחות המשפחתיות, התלושים לחג, והתירוץ האולטימטיבי לדחיינים שבינינו - "אחרי החגים". למרות התירוץ הזה, השנה החדשה מביאה איתה הזדמנות לעצור לרגע ולהציב לעצמנו מטרות חדשות. אמנם קביעת ה"New Year's resolutions" הוא מנהג ששמור יותר לראש השנה האזרחית, אבל אפילו לא נדרש גיור כדי לאמץ אותו: גם במסורת היהודית יום כיפור המתקרב מקושר לחשבון נפש, וימי החופש הבאים עלינו לטובה יוצרים הזדמנות להרהר קצת, ולהסיק מסקנות לגבי השינויים הרצויים בחיינו.

בהרצאת טד בשם How to gain control of your free time , שרשמה עד היום קרוב ל-10 מיליון צפיות, מציעה המרצה לאורה ונדרקם שיטה להצבת מטרות, מקצועיות ואישיות כאחד. היא ממליצה לצופים לדמיין שאנחנו נמצאים עכשיו שנה מהיום - ולחשוב שזו הייתה שנה נהדרת, שבה השיגו כל מה שרצו. אחר כך היא ממליצה לכתוב את כל ההישגים ההיפותטיים שהיו הופכים את השנה הקרובה למעולה בתור מטרות, ולפרק אותן לצעדים.

לא משנה מה אתם רוצים לעשות כדי להפוך את השנה הקרובה למעולה - להיכנס לכושר, לפנות יותר זמן לתחביבים, לשמור על קשר טוב יותר עם המשפחה - אנחנו כאן כדי לעזור לכם להתמיד. כולנו יודעים שהרשמה לחדר כושר, למשל, זה החלק הקל, אבל להגיע אליו שלוש פעמים בשבוע, בחום, בקור ובעייפות זה כבר סיפור אחר.

לא מעט אפליקציות מוקדשות לפרודוקטיביות, שיפור עצמי ועמידה ביעדים. ריכזתי חמישה יישומים מומלצים שיסייעו לכם להתחייב לשינוי, להגדיר את המטרות החדשות שלכם וגם להתמיד בהן. האפליקציות יזכירו וילוו אתכם בכל צעד כדי לשבור הרגלים רעים, ולהחליף אותם בכאלה שיעשו לכם קצת יותר טוב, גם כשהחגים ייגמרו והשגרה תציף אותנו מחדש.

1. האישית: HabitBull

כשפתחתי את אפליקציית HabitBull הוצבה בפניי השאלה "מה תרצי לשנות בחייך?". זו שאלה גדולה, ולכן האפליקציה מחלקת לקטגוריות את המטרות האפשריות הרבות. בתוך הקטגוריה "כסף", למשל, נמצאות מטרות כמו "לחסוך" ו"לבנות תקציב".

אחד היעדים הפופולריים, לפי האפליקציה, הוא "ללמוד". מה זה אומר? זה כבר תלוי בכם. המשתמש מתבקש להגדיר כותרת אישית ליעד: להתכונן למבחנים או להקפיד על שיעורי בית, לדוגמה. אחר כך הוא מתבקש להגדיר את המדד להצלחה, בעזרת מדד מספרי ("אני רוצה לקרוא שני מאמרים ביום") או מדד של כן/לא ("האם הגעתי להרצאה?").

אחרי הגדרת היעדים המדויקת, מגיע שלב המעקב. לפי הנתונים שהזנתם, תוכלו לבדוק את עצמכם בכל יום. אם עמדתם ביעד, אותו יום יסומן כמוצלח באמצעות עיגול ירוק, וימים לא מוצלחים יסומנו בעיגול אדום. העיגולים הצבעוניים יופיעו על לוח השנה שבאפליקציה, במטרה לעודד את המשתמשים ליצור מחרוזות ירוקות. גורם נוסף שמטרתו לייצר מחויבות הוא הדרישה לקבוע דד-ליין להצלחה בשינוי ההרגל. אפשר גם להוסיף הערות שונות לצד כל יום.

האפליקציה מציגה סטטיסטיקות שונות על רמת העמידה ביעדים לאורך זמן, ומאפשרת לדבר עם משתמשים אחרים בעלי יעדים דומים. מפתחי האפליקציה ממליצים שלא תעמיסו על עצמכם ותבחרו רק בהרגל אחד או שניים שתרצו לשנות, אך שבמקביל תכתבו בצד יעדים להמשך.

בסך-הכול מדובר באפליקציה פשוטה ונוחה למדי, וגם מאוד פופולרית - היא הורדה מיליון פעמים מגוגל פליי וזכתה לדירוג של 4.5 כוכבים.

2. המעוצבת: Goal Meter

אפליקציית Goal Meter מצטיינת קודם כל מבחינה ויזואלית. העיצוב שלה מקסים, ומבוסס על דמויות מצוירות ייחודיות שמלוות את המשתמש בכל שלב. היא מעט מורכבת יותר מהאפליקציה הקודמת, ומתבססת על שיטה שונה. לכן, היא מתחילה במדריך שמסביר על השימוש. זה אולי נשמע מרתיע ומייגע, אבל המדריך לא רק אסתטי, אלא גם די מצחיק. "עליך לקרוא את המדריך במלואו או שתמות!", מזהיר הטקסט כבר בפתיחה. הציורים וההומור בהחלט עודדו אותי להתחיל בהגדרת המטרות.

בשלב הראשון התבקשתי להגדיר מטרה גדולה מהרשימה שמציעה האפליקציה, או להגדיר אחת אישית. גם כאן היעדים מחולקים לקטגוריות שונות, כמו עבודה ובריאות. האפליקציה מציגה הסבר לגבי כל יעד, שיופיע לאחר לחיצה עליו. היעד "להגיש מועמדות לעבודה חדשה" מלווה בהסבר על היתרונות הבריאותיים והנפשיים של חזרה למעגל העבודה, והמטרה "לצפות פחות בטלוויזיה" מלווה בהסבר על סכנות ההתמכרות לטלוויזיה שכוללות פגיעה במערכות יחסים ורצון לבזבז כסף בשל צפייה בפרסומות. ההסברים לא מפורטים במיוחד או מביאים אסמכתא מדעית לטענות, אלא קצרים ומשעשעים.

בחרתם מטרה?השלב הבא הוא להגדיר את מספר הפעמים בשבוע שתרצו לעמוד בה. בניגוד לקודמו, ביישום הזה קביעת דד-ליין להצלחה הוא אופציונלי בלבד. אחר כך המשתמש נדרש להגדיר משימות קטנות שקשורות למטרה, שניתן לבנות מהן To do list ולשבצן בלוח השנה. היישום לא מציע משימות-משנה כאלה, והן תלויות לחלוטין בבחירת המשתמש. אם היעד שלך הוא "להקפיד על הפסקת צהריים", זו תהיה אחריותך להמציא משימות כמו קניית מצרכים בריאים פעם בשבוע והכנת הארוחה מדי ערב.

אחרי כל עמידה מוצלחת במטרה ניתן להזין זאת לאפליקציה, שמספקת סטטיסטיקות בנוגע ליעדים, ומאפשרת להתחרות עם חברים להגברת המוטיבציה. גול מיטר יצאה בשנה שעברה וזוכה גם היא לדירוג גבוה במיוחד של 4.6 כוכבים בגוגל פליי.

3. הקהילתית: Coach.me

הייחוד של אפליקציית Coach.me הוא הדגש על הקהילתיות. האפליקציה יוצרת קהילות של משתמשים שמנסים לעמוד באותה מטרה, ויכולים להתכתב עם חבריהם בפורום ייעודי ולעקוב אחר הישגיהם. המשתמשים מסמנים "צ'ק-אין" בכל יום שבו עמדו במטרה, ומציגים את מספר הימים שעמדו בה ברצף. אפשר לעודד אחרים שמסמנים צ'ק-אין באמצעות מעין לייק, שנקרא כאן Prop.

היישום מאפשר לבחור מטרה ולפרק אותה לצעדים קטנים - שבניגוד ליישום הקודם מוגדרים מראש ולא תלויים במשתמש. אם התכנית היא להתעורר מוקדם, הצעדים הם "להחליף את ההישארות במיטה בהרגל אחר" (כמו מקלחת על הבוקר), והיא כוללת טיפים, כמו לדאוג שהחדר יהיה חשוך בלילה ולא להשתמש בכפתור הנודניק בשעון המעורר. אפשר גם לבחור מטרות שאינן דורשות פירוק לצעדים (לנקות את הבית רבע שעה ביום, להעביר חוט דנטלי מדי יום).

האפליקציה מציעה אפשרות לקבוע תזכורות יומית בטלפון כדי לעמוד במטרה. למיטיבי לכת ניתן גם לשכור דרכה קואוצ'ר בתשלום, שמתמחה במטרה שבה המשתמש מעוניין לעמוד.

4. הממוקדת: Remente

אחרי שמפעילים אותה לראשונה, אפליקציית Remente מבקשת מהמשתמש לדרג את רמת שביעות הרצון שלו מחייו בשמונה קטגוריות שונות, ביניהן אהבה, בריאות, קריירה ומשפחה, בסולם של 1-10. לאחר מכן הוא מתבקש לבחור את אחת הקטגוריות כזו שבה יתמקד. את שלב ההערכה המקדים הזה האפליקציה ממליצה לבצע מחדש אחת לשבוע, כדי לקבל פרספקטיבה ולקבוע סדר עדיפויות.

בשלב הבא האפליקציה ממליצה על מטרות מסוימות על סמך המשוב שהמשתמש סיפק, אם כי מאפשרת גם לבחור מטרות אחרות. כל מטרה (לדוגמה, "להתחיל לחסוך כסף בתוך שלושה ימים") מגיעה עם תכנית מובנית של צעדים, ומלווה בהסבר לגביה ולגבי הצעדים המובנים שהיא כוללת. חלק מהתוכניות מוצעות חינם, וחלק למשתמשי פרימיום בלבד. אם לא תרצו להתחייב לתכנית מובנית, אפשר גם להגדיר לבד את המטרה והצעדים בדרך אליה.

בנוסף, האפליקציה מציעה חומרי קריאה רבים בנושאים כמו פרודוקטיביות, התמודדות עם לחץ, דייטינג ועוד. בחלק מהתכניות המובנות לעמידה במטרות, האפליקציה תשלח אתכם לקרוא את חומרי הקריאה במסגרת הצעדים להשלמת האתגר, אך ניתן לגשת לחומרים גם ללא קשר לכך.

האפליקציה ממליצה לקבוע התראות לפני השינה ולאחר ההתעוררות, שיאפשרו למשתמש לתכנן את היום לפי מטרותיו ולחשוב בערב על היום שעבר עליו. ניתן לסמן את המטלות שהושלמו, לקבל דוח התקדמות ולציין את מצב-הרוח בכל יום. גם העיצוב של האפליקציה הזו יפה ומזמין במיוחד.

5. הרגשית: Daylio

היישום הזה אמנם לא קשור ישירות להצבת יעדים, אך בעיני יכול להוות צעד ראשון בדרך לשם, במיוחד עבור מי שלא בטוח במה להתמקד. דייליו עוזרת לקבל תמונה רחבה על חיי היומיום ולהבין איפה נדרש שינוי, וניתן גם להשתמש בה ככלי משלים לאחת מהאפליקציות האחרות.

הרעיון מאחורי Daylio פשוט. כשתכנסו אליה היא תשאל "מה שלומכם?", רק שבמקום לענות "בסדר" תצטרכו להיות כנים לגבי התשובה. אחרי שבחרתם מצב רוח בטווח שבין "נוראי" ל"מצוין", האפליקציה תציג בפניכם שאלת המשך - "מה עשיתם היום?". בתשובה ניתן יהיה לבחור פעילויות כמו עבודה, ניקיון, ספורט, צפייה בסרט ועוד.

ככל שנצברים יותר נתונים, האפליקציה תציג סטטיסטיקות כמו גרף שינוי מצב הרוח לאורך תקופה מסוימת, מצב רוח ממוצע ליום, וקורלציה בין פעילויות מסוימות למצב רוח מסוים. אם תראו לדוגמה שבכל פעם שאתם מבלים עם חברים אתם שמחים, אולי תבלו איתם יותר. אם אתם אומללים בעבודה, אולי תסיקו מסקנות לגבי הקריירה שבחרתם. המשתמשים התלהבו מהרעיון: דייליו הורדה מעל 5 מיליון פעמים בגוגל פליי, וזכתה לדירוג גבוה במיוחד של 4.8 כוכבים.

