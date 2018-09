אלון מאסק במייל לעובדי טסלה: "התעלמו מכל הסחות הדעת"

יו"ר טסלה, אלון מאסק, שלח אתמול (ו') מייל לכל עובדי טסלה, שבו הוא דוחק בהם להמשיך לעבוד בשקדנות ובהתמדה אל מול הלחץ הגובר מצד הרגולטורים הפדרליים ומחיר המניה המתרסק.

להלן קטע מתוך המייל:

From: Elon Musk

Sent: Friday, September 28, 2018 1:14:53 PM

To: Everybody

Subject: You're doing an incredible job

Ignore all distractions. One more hardcore weekend and we will be victorious.

Thanks for being amazing,

🖤 Elon

האימייל הזה נשלח פחות מ-24 שעות לאחר שה-SEC (רשות ני"ע בארה"ב) תבעה את מאסק על כך שיצא בהצהרות כוזבות על החברה, לרבות טענתו מחודש אוגוסט על כך שיש לו "מימון מובטח" להפוך את טסלה לחברה פרטית במחיר של 420 דולר למניה. ה-SEC ממליצה גם שייאסר על מאסק מלעמוד בראשה של חברה ציבורית.

מניית טסלה נפלה ב-14% כמעט במהלך המסחר אמש, ובכך המשיכה את הצלילה שבאה בעקבות דיווחים על כך שקודם לכן דחה מאסק הסדר מול ה-SEC. ההסדר קבע שמאסק ישלם קנס ויעזוב את תפקיד היו"ר של טסלה למשך שנתיים.

אפילו תומכיו האדוקים ביותר של מאסק ביקרו אותו על כך שפנה עורף להצעת ההסדר של ה-SEC.

