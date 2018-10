מיקרוסופט חשפה סדרת מחשבים - ואוזניות שגנבו את ההצגה

מיקרוסופט השיקה אמש (ג') בניו יורק את סדרת מוצרי ה-Surface החדשה שלה, המתאפיינת בשדרוג משמעותי בביצועים - לפחות לדברי החברה - ובמעבר מהצבע האפור-מטאלי שאפיין את הדור הקודם לשחור.

את מרכז תשומת הלב תפס Surface Pro 6, הגרסה החדשה של המחשב ההיברידי (שילוב בין לפטופ לטאבלט, שבו המקלדת והמסך ניתנים להפרדה). לפי מיקרוסופט, ביצועי הפרו 6 חזקים ב-67% ביחס לדור הקודם. המחשב כולל מסך 12.3 אינץ', זיכרון RAM בנפח 16 ג'יגה-בייט, והסוללה שלו אמורה להספיק ליותר מ-13 שעות עבודה. כמו הדגם הקודם, גם הוא שוקל 771 גרם.

המחיר הרשמי לגרסה הבסיסית, עם מעבד אינטל i5, יעמוד על 900 דולר. הדגם המתקדם ביותר, עם מעבד i7, ונפח אחסון של טרה-בייט, יעלה 2,300 דולר. הביקורות ברשת לאחר ההשקה הביעו אכזבה מכך שבניגוד לשאר המחשבים שהושקו, הפרו 6 אינו כולל יציאת USB-C.

מיקרוסופט Surface Pro 6 / יחצ

גם ב-Surface Laptop 2, הדור החדש של המחשב הנייד, השינוי הבולט ביותר הוא העיצוב. אם אפל הייתה מזוהה לאורך השנים עם הצבע הלבן והכסוף, מיקרוסופט ביקשה, ועל פי הביקורות הראשונית גם הצליחה, לתפוס את עיני הנוכחים באירוע עם מחשב שחור בגימור אטרקטיבי למראה. תחת מכסה המנוע מבטיחה החברה 85% בביצועים הודות לדור השמיני של מעבדי אינטל, ו-14 וחצי שעות זמן סוללה. גודל המסך הוא 13.5 אינץ' והמחיר יעמוד על החל מ-1,000 דולר.

מיקרוסופט Surface Laptop 2 / יחצ

מוצר נוסף שזכה לשדרוג הוא Surface Studio 2, מחשב מקטגוריית All in One, שבה המסך מכיל את כל הרכיבים כולם. סטודיו2 הוא מסך בגודל 28 אינץ' שנראה דומה מאוד לקודמו שהושק לפני כשנתיים, אך לדברי מיקרוסופט מציע 38% שיפור בבהירות לעומתו ו-22% שיפור בחדות (קונטרסט). כל המחשבים הוצעו אמש למכירה מוקדמת ויגיעו למדפים ב-16 באוקטובר.

מיקרוסופט Surface Studio 2 / יחצ

אבל עם כל הכבוד לשחור ולאחוזי הבהירות, מי שגנב את ההצגה בהשקה היו האזניות, האפורות דווקא, שהצטרפו אל משפחת הסורפייס. מבקרים שניסו אותן במהלך האירוע שיבחו את איכות סינון הרעשים, את הנוחות על הראש (גם לבעלי אזניים גדולות, כדברי אחד המבקרים) ואת איכות הצליל והכפתורים. לדבריהם, מדובר בתחרות רצינית לדגמים הפופולריים בקטגוריית האוזניות האיכותיות ומסננות הרעש של סוני ו-Bose. המחיר: 350 דולר. בניגוד למחשבים, מכירת האוזניות אמנם נפתחה אך אין להן עדיין תאריך שיווק רשמי.

האוזניות החדשות של מיקרוסופט / יחצ

לאורך השנים לטשה מיקרוסופט עין לתחום מוצרי הצריכה האלקטרוניים, אך מלבד קונסולת המשחקים אקסבוקס, כשלה פעם אחר פעם בניסיונותיה להשתלב בו. ביל גיייטס, מייסד החברה, אף הציג מחשב לוח כעשור לפני שעשה זאת סטיב ג'ובס עם האייפד של אפל. עתה, שש שנים לאחר שהושק הסורפייס הראשון, נראה שענקית התוכנה צועדת צעד נוסף לקראת היום שבו תהפוך גם לשחקנית מרכזית בעולם החומרה.

