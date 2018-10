ארדואן נכנע: הכומר אנדרו ברנסון ישוחרר וישוב לארה"ב

מקור המתח העיקרי בין טורקיה וארצות הברית מגיע אל סופו היום. לאחר שהוחזק בכלא הטורקי כמעט שנתיים, שחרר היום (ו') בית המשפט בטורקיה את הכומר האמריקאי אנדרו ברנסון. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע את שביעות רצונו בטוויטר בסדרת ציוצים.

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!